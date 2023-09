En los últimos días se han conocido reportes de ciudadanos sobre problemas a la hora de agendar una cita para expedir o renovar el pasaporte, documento necesario para viajar al exterior.



"De verdad está imposible conseguir la cita. Llevo más de una semana intentando sacar la cita todos los días. No lo logro aunque estoy en la página desde minutos antes de que se empiecen a asignar", asegura una usuario en la red social X.



"Llevo una semana tratando de realizar el primer pago para la expedición de pasaporte y ha sido imposible, se cae la página", es otra queja que se lee en la red social.



Ante este panorama, la Cancillería ha recordado a la ciudadanía que el pasaporte es un documento necesario siempre y cuando se vaya a realizar un viaje en los próximos días, renovarlo porque se vence pronto o si se viaja a un país que pide expedirlo con anticipación.



Además, la entidad le dijo a este diario que el sitio web por donde se agendan las citas para expedición o renovación no está presentando problemas.



"Los cientos de ciudadanos que estamos atendiendo llegan por medio del agendamiento virtual que, según se ha indicado en previas ocasiones, se debe hacer a través de la página web del Ministerio. Cuando se cumple el tope diario de agendamiento, la página no deja avanzar. Pero eso no significa que la página está fallando", dice el ministerio público.



¡Ojo! El pasaporte únicamente se necesita si vas a viajar al exterior próximamente, si necesitas renovarlo porque se te vence pronto, si vas a viajar a un país que te pide expedirlo con anticipación, o si vas a tramitar alguna visa.

Entre tanto, es importante recordar que los colombianos tienen algunas excepciones para quienes desean explorar otros países viajando solo con la cédula de ciudadanía.



Al respecto, Viajes Falabella destaca la preferencia de los viajeros colombianos hacia países como Chile, Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay, donde para este segundo semestre de 2023, se han incrementado las reservas en un 18 por ciento.



Conozca a continuación los destinos a los que puede viajar solo con su cédula:



Perú y Ecuador: Los ciudadanos colombianos pueden viajar a estos países con su cédula de ciudadanía, siempre y cuando su estancia sea por turismo y no exceda los 90 días. Estos dos países son miembros de la Comunidad Andina (CAN), lo que permite esta excepción.

Panorámica de la autopista Costa Verde y del centro comercial Larcomar, en Lima.

Si prefiere recorrer unos kilómetros más fuera del país, gracias a que Colombia está asociada al Mercado Común del Sur (Mercosur) junto con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, los ciudadanos colombianos pueden viajar a estos países solo con su cédula, para estancias de turismo de hasta 90 días. Lo que proporciona oportunidades de viaje a destinos emocionantes en América del Sur.



Por ejemplo, un viaje a Brasil tiene un costo en paquete de 3 noches con vuelo y hotel incluido desde 3'000.000 de pesos colombianos, de acuerdo con Viajes Falabella.



Imagine recorrer la Ciudad Maravillosa, cómo se le conoce a Río de Janeiro, conocer la Casa Rosada, el Teatro Colón, Palermo en Argentina, o descubrir la magia que esconden países como Paraguay y Uruguay; todos tienen sitios icónicos que sin duda le dejarán los mejores recuerdos.



Buenos Aires, Argentina.

Es indispensable tener en cuenta que las políticas de viaje pueden cambiar en cualquier momento debido a factores como la situación política, económica y de salud pública. Por lo tanto, antes de planificar un viaje sin pasaporte, es fundamental verificar los requisitos actuales de entrada y las condiciones de estancia en el país de destino.



