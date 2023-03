La propuesta de Privado Boutique Rooms, en el casco histórico de Cartagena de Indias, es tan novedosa como prometedora. Hablamos del primer hotel boutique del país que utiliza el concepto de self-service en la mayor parte de las prestaciones que ofrece a sus huéspedes.

Y aunque de entrada ‘autoservicio’ y boutique puedan parecer dos conceptos antagónicos, casi contradictorios, en este caso no lo son en absoluto.



El hotel funciona en una casa colonial de la calle del Curato (a pocos metros del hotel Sofitel Santa Clara), que ha sido remodelada y acondicionada con un cuidado y buen gusto notables. Sus 11 habitaciones exaltan todos los elementos que han hecho que la ciudad amurallada de Cartagena sea patrimonio histórico y cultural de la humanidad, pero con un estilo contemporáneo y funcional. En síntesis: un lugar para la gente que ama el confort y el diseño, pero donde no se traiciona ni por un segundo la gran impronta histórica de la ciudad ni su espíritu.

Su apuesta

Vista de uno de los costados de la ‘suite’ de lujo del hotel, que tiene un amplio balcón que da a la calle del Curato. Foto: Iván Ortiz. Cortesía Privado Boutique Rooms.

Pero ¿por qué elegir un hotel donde no hay recepción, no hay restaurante, no hay piscina y nadie le va a subir su maleta hasta el cuarto o le va a llevar una botella de agua hasta la habitación si en algún momento de la noche le da sed?



Alberto Llamas, gerente general de Privado Boutique Rooms y socio del Grupo Empresarial Llamas Arenas (Gela, creador de este hotel), explica el concepto. “La idea viene al alza en Europa desde hace tiempo y parte de la siguiente reflexión: mucha gente escoge los hoteles por su ubicación, que suelen ser más caros, pero pasan la mayor parte del tiempo fuera de ellos porque se dedican a recorrer la ciudad desde muy temprano o están de trabajo, con lo cual no disfrutan de los servicios que estos hoteles les ofrecen y por los cuales estos viajeros sin duda pagan”.

“Cuál es nuestra propuesta: mantenemos la esencia de lo que es un hotel boutique, con altos niveles de confort en las habitaciones, todo lo que se necesita para garantizar un buen descanso en un entorno exclusivo, pero suprimimos una serie de servicios que el viajero no va a usar, y más en Cartagena, que es una ciudad para caminar y donde la oferta de lugares para desayunar, almorzar, cenar o tomar una copa es muy rica y diversa. ¿Y qué le damos a cambio? Una muy buena habitación, en una excelente ubicación y con unas tarifas sensiblemente más bajas que las de cualquier hotel boutique convencional en Cartagena”.

Desde 104 dólares

Y la promesa se cumple. Las habitaciones comienzan –en reserva directa– en 499.000 pesos (104 dólares), y la más alta, que es una suite de lujo de 45 metros cuadrados con balcón a la calle y ventanas insonorizadas, cuesta 1’299.000 pesos la noche (270 dólares).



Una vez cancelada la reserva, el huésped recibe una clave digital que le permite acceder al hotel y a su habitación, donde hay wifi, Netflix, cable, paraguas y una cajilla de seguridad, entre otros detalles para su plena comodidad.

Privado Boutique Rooms empezó a operar en noviembre y para febrero tuvo una ocupación del 78 por ciento, “lo cual es algo muy bueno, y significativo, para un hotel tan nuevo y con un concepto tan distinto en un mercado tan competido como el de Cartagena”, sub-raya Alberto Llamas.

‘Vienes a recorrerla’

Pasillo de entrada a las instalaciones del hotel. Foto: Iván Ortiz. Cortesía Privado Boutique Rooms.

Daniela Dupont, una colombiana nacida en Popayán, experta en finanzas y que hoy vive en República Dominicana, estuvo alojada en el hotel en diciembre y le contó a EL TIEMPO su experiencia: “Venimos a Cartagena con mi esposo por un matrimonio. Descubrí el hotel por Instagram y me encantó. Adentro todo es divino y está superbién ubicado. Y la verdad es que no vienes a Cartagena a quedarte encerrado. Vienes a recorrerla. Vas a restaurantes, a cafés, a bares, y caminas mucho. Y fue genial disfrutar de la ciudad desde un sitio tan lindo”.

Dupont agrega: “Aunque en el hotel rara vez te encuentras con alguien, siempre nos sentimos muy bien acogidos, tanto por la persona que ejerce de conserje en el día como por el vigilante que cuida la entrada en las horas de la noche; eran personas muy cálidas, muy atentas y especiales”.



Y remata: “Y los bonos que te dejan para desayunar en el restaurante Candé (uno de los referentes gastronómicos de la ciudad) fueron toda una experiencia, pues los nos alcanzaron perfecto y desayunamos ‘deli’ en ese lugar”.



Cabe resaltar que el huésped no es ‘abandonado a su suerte’ una vez llega al hotel, pues, aparte de que siempre hay alguien en su hall principal, dispone de una línea de WhatsApp en la que le ayudan a resolver cualquier problema que pueda llegar a tener. Aparte de eso, en el primer piso cuenta con un sistema de compra digitalizada donde puede obtener bebidas frías, calientes e incluso vinos, licores y snacks.



Privado Boutique Rooms ha inaugurado una nueva época en la hotelería nacional, y el plan del Grupo Gela es fortalecer, muy pronto, su innovadora apuesta con una nueva sede de este original concepto en el vibrante barrio cartagenero de Getsemaní y otra en Ciudad de Panamá.

Datos clave

Dirección: calle del Curato (carrera 7.ª) n.º 38-48, Cartagena.



En internet: privadoboutiquerooms.com



En Instagram: @privadorooms



Habitaciones: 11 en total: dos estándar, tres superior, tres superior con balcón, tres junior suite y una suite de lujo. Todas las habitaciones son para dos personas. Y todas tienen una cama queen. Son habitaciones para parejas. Es un hotel solo para adultos.



Capacidad: 22 personas.



Teléfono: 310 251 3695



Reservas: reservas@privadoboutiquerooms.com

54 % de los hoteleros

Según el informe de Oracle Hospitality del 2022, que entrevistó a 5.266 consumidores y 633 ejecutivos de hoteles de EE. UU., el Reino Unido, Alemania, Francia, Australia, Japón, Singapur, Brasil y México, más de la mitad de los hoteleros espera adoptar tecnología que mejore o elimine la necesidad de la experiencia de recepción de aquí a 2025.

REDACCIÓN DOMINGO

redacciondomingo@eltiempo.com

