Primer crucero en Buenaventura: lo que comieron y visitaron los turistas alemanes

"Nosotros tenemos muchos problemas, al igual que otras ciudades en el mundo, y aún así los bonaverenses nos levantamos todos los días luchando contra los comentarios negativos (...) La llegada de una embarcación de este tipo nos deja muy motivados porque tenemos la manera de poder recibir este tipo de turistas y seguir planeando logísticas similares".



Con estas palabras Yiner Ángulo, uno de los 10 guías que recibió a los 400 turistas alemanes que llegaron el pasado 22 de noviembre en el crucero MS Hamburg (de la compañía Plantours Cruise) al puerto de Buenaventura, resume su experiencia con los viajeros dándoles a conocer su ciudad natal.



"Del total de guías, cuatro nos dividimos en San Cipriano y de los 400 turistas, 100 personas escogieron este destino para poder disfrutar. Significa que a cada guía nos tocó de a 25 alemanes. Ellos venían acompañados de un intérprete que traducía en alemán y nosotros hablábamos en inglés. Así pudimos compartirles a ellos todas las experiencias que se viven en la ciudad, nuestra gastronomía, nuestra cultura y la belleza natural con la que cuenta Buenaventura", explica Ángulo en entrevista con EL TIEMPO.



El guía Yiner Ángulo con los turistas europeos. Foto: Yiner Andrés Benítez - Guía turístico de Buenaventura

Los planes a escoger

Una vez desembarcaron, los viajeros europeos tenían tres opciones para conocer Buenaventura, de la mano de la agencia de turismo Colombia 57.



En ese sentido, 100 turistas eligieron ir la Reserva Natural San Cipriano, hicieron senderismo, disfrutaron de los ríos cristalinos y se montaron en el transporte típico.



Otros tomaron el plan de ir a la Galería de Pueblo Nuevo donde pudieron disfrutar de la gastronomía típica del Pacífico y sus reconocidas bebidas ancestrales.



Y el último recorrido se realizó por la zona céntrica de Buenaventura, que contempló una caminata por el malecón y vuelta por el boulevard donde había una feria cultural y artesanal.

Los turistas alemanes en la Reserva Forestal San Cipriano. Foto: Yiner Andrés Benítez - Guía turístico de Buenaventura

Sobre la experiencia en San Cipriano, el guía Ángulo específico las actividades que realizaron los turistas alemanes. "Una vez salimos del puerto, atravesamos toda la ciudad para dirigirnos hacia la comunidad de Córdoba. En ese trayecto a ellos se les explicaron los principales sitios emblemáticos de la ciudad. Una vez llegamos a la comunidad, allí abordamos las moto brujitas para llegar en 20 minutos a la Reserva Natural San Cipriano", explica el guía de 31 años.



Una vez en este lugar, los turistas hicieron una caminata de aproximadamente 25 minutos hacia el Charco del Amor y Oscuro (son pequeños ríos), donde tuvieron la oportunidad de descansar y nadar en "aguas cristalinas".



"Comieron sancochito de gallina, muy típico de acá de nosotros. Hubo hasta menú para vegetarianos, porque algunos alemanes eran vegetarianos, entonces se les ofreció lentejas y ensalada. Quedaron fascinados con la sopita de gallina, porque nunca la habían probado", cuenta el guía, quien está próximo a graduarse de turismo en la Universidad del Pacífico.

Los turistas alemanes montados en las motos brujitas. Foto: Yiner Andrés Benítez - Guía turístico de Buenaventura

'Como guías velamos por su seguridad

Yiner reconoce que tuvo retos durante el recorrido, como por ejemplo velar por el cuidado de los viajeros.



"En su mayoría todos tenían 50 años o más, entonces estaba preocupado que no fueran a aguantar el trayecto. Pero los alemanes muy guapos, porque a pesar del calor y las caminatas, siempre me decían que querían más, que querían seguir recorriendo y conociendo. Eran muy fascinados tomando fotos de las plantas exóticas que hay en la reserva natural", continúa con su explicación.



La llegada de este primer crucero al puerto de Buenaventura, reconoce Ángulo, quien también es jugador de baloncesto profesional, es una oportunidad para potenciar las bondades que tiene esta ciudad como destino turístico.



"Para nosotros y teniendo en cuenta todo el boom que tiene el turismo ahora, definitivamente este hecho lo es todo. El que pudiera llegar una embarcación de este tipo a nuestra ciudad nos deja muy contentos y sobre todo, muy motivados. Las empresas que intervinieron, Fontur, Colombia 57 y Fondo Ancestral hicieron una alianza super buena para que Buenaventura pudiera resaltar", dice Ángulo.

Nueva temporada de cruceros aportará unos US$ 50 millones

La temporada de cruceros 2023-2024 trae buenas noticias para Colombia en términos de generación de ingresos,porque se espera que tenga un impacto económico cercano a los 50 millones de dólares, según el estudio Economic Contribution of Cruise Tourism to the Destinations Economies realizado por el Business Research & Economic Advisors (BREA).



De acuerdo con datos proporcionados por las autoridades portuarias y la industria de cruceros, se esperan 220 recaladas (llegadas a puerto) de al menos 30 líneas de cruceros de países como Noruega, Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Alemania y Mónaco.



Esto se traduce en un estimado de 334.000 pasajeros que visitarán el país en esta temporada. Uno de los aspectos más destacados de la nueva temporada es la inauguración de recaladas en destinos emblemáticos como Cartagena, Santa Marta y Buenaventura.



Por primera vez, alrededor de 14 barcos explorarán estos destinos, lo que representa un avance importante para el turismo en Colombia. Entre estas navieras se encuentran el Carnival Conquest, Silver Nova, Celebrity Beyond, Viking Mars, Seven Seas Grandeur, Silver Dawn, Marella Discovery, MSC Explora I, Wind Spirit, Le Dumont-D'urville y MS Hamburg.



