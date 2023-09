A los parques temáticos de Disney World asisten personas de todos los rincones del mundo, ya que brinda una experiencia única sobre los personajes de sus series y películas más famosas. Además, allí se encuentran montañas rusas, venta de artículos originales, exhibición de los elementos utilizados en producciones, entre otras cosas.

(Lea también: Video: Desentierran cápsula del tiempo en Disney y lo que encuentran sorprende).

De acuerdo con la página web ‘Disney Adictos’, tienen aproximadamente 58 millones de visitantes cada año, por lo cual se considera como uno de los complejos turísticos más grandes del mundo, además de uno de los más asistidos.

Recientemente, surgieron videos en las redes sociales, en los cuales varios de los asistentes de ‘Magic Kingdom’ en Disney World, Orlando, Florida (Estados Unidos), reportaron que un oso negro estaba suelto en los espacios públicos del parque temático.

Por esto, los administradores del lugar decidieron cerrar varias atracciones, entre las cuales se encontraban Swiss Family Treehouse, Magic Carpets of Aladdin, Jungle Cruise, Pirates of the Caribbean, Tom Sawyer Island, Walt Disney World Railroad y Haunted Mansion’.

(Siga leyendo: ¿Por qué Disney rechazó 'Sonido de Libertad'? Esta es la verdadera razón).

Según un usuario de TikTok, el oso estuvo paseando en Adventureland, Frontierland, y Liberty. Agregó que el hecho sucedió en horas de la mañana, se podían observar varios helicópteros que pertenecían a la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida (FWC).

En otro metraje, se observó cómo los encargados transportaban al animal en lo que parecía ser una tela blanca, cubriendo sus garras y cuerpo, este era cargado por varias personas debido a su gran tamaño.

Comunicado de FWC

De acuerdo con la revista ‘People’, la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida presentó un comunicado en el que informaba que estaban al tanto de la situación y aseguró: “Los biólogos del Programa de Manejo de Osos de la FWC y los agentes del orden de la FWC han capturado de manera segura a la osa adulta”.

(De interés: Disney on Ice, el espectáculo que reúne las películas más icónicas).

Continuó informando que en la mayoría de los casos no intervenían, sino que dejaban que el oso saliera por su cuenta. Sin embargo, debido a la situación que se presentaba en los parques, capturaron al animal y lo reubicaron en el Parque Nacional Ocala, esto porque es un bosque habitado por esta especie.

Además, concluyó que durante la estación de otoño: “Los osos son más activos mientras buscan comida para acumular reservas de grasa en el invierno. Este oso en particular probablemente se movía por el área en busca de comida".

Las 10 mejores atracciones de Disney World

Más noticias en EL TIEMPO

Petro volvió a hablar de 'Perdón de la deuda por acción climática' en la ONU

Masacre en el Meta: cuatro miembros de una familia fueron asesinadas en San Martín

Cambio Climático y las otras claves del discurso del presidente Petro en la ONU

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO