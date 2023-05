Durante el 2022, la ciudad de Miami, en Estados Unidos, recibió de 26,5 millones, de acuerdo con la Oficina de Convenciones y Visitantes del Gran Miami (GMCVB, por sus siglas en inglés).



De acuerdo con el reporte de esta entidad, Miami recibió 20.800 millones de dólares estimados, marcando un aumento del 8 por ciento con respecto a 2021. Además, los 17,1 millones de noches de hotel vendidas en 2022 representaron un aumento del 12,7 por ciento respecto a 2021.



"Creemos firmemente que los resultados del 2022 pueden atribuirse a la gran variedad de atracciones, servicios, restaurantes y alojamientos de nuestro destino, así como a la incansable labor de los socios del sector", declaró David Whitaker, presidente y consejero delegado de la GMCVB.



Acumulativamente, los visitantes internacionales comprometieron el 25 por ciento del mercado de pernoctaciones, con 4,7 millones de visitantes, contribuyendo al 29 por ciento de los gastos turísticos.

Downtown Miami: el “corazón financiero”. Foto: iStock



En particular, América Latina mantuvo su estatus de mercado clave. De hecho, Colombia fue el primer mercado internacional de pernoctaciones por segundo año consecutivo, con 432.000 visitantes.



El sector de reuniones y convenciones también experimentó un crecimiento significativo, con reservas que llenaron el emblemático Centro de Convenciones de Miami Beach (MBCC) y los hoteles alrededor. Hasta la fecha, GMCVB ha trabajado para confirmar 386 convenciones y reuniones, con un total de 239.218 pernoctaciones.



En particular, los hoteles de la ciudad no sólo vendieron más habitaciones en 2022, sino que superaron en un 13 por ciento a los de 2021. Además, las tarifas diarias de los hoteles aumentaron un 14 por ciento, lo que indica la voluntad de los visitantes de invertir en una hospitalidad sin igual y en experiencias de lujo. El aumento de las ventas de habitaciones y las tarifas hoteleras récord contribuyeron a un incremento de los ingresos brutos hoteleros del 29 por ciento.



REDACCIÓN VIAJAR