Dos exenciones tributarias creadas en la pandemia para mitigar la crisis en el sector de turismo dejarán de estar vigentes a partir del 31 de diciembre de 2022 al no haber sido incluidas en la nueva reforma tributaria: por un lado, el IVA en la compra de tiquetes aéreos vuelve a quedar en 19 por ciento (estaba en 5 por ciento) y, también se aplicará para servicios de alojamiento y hospedajes turísticos



Las voces en el sector se dividen entre quienes opinan que se trata "del precio justo", mientras que otras le solicitan al Gobierno la urgencia de decretar nuevamente estas exenciones para que el sector no pierda dinamismo.



En vísperas de la Navidad, el ministro de Transporte, Guillermo Francisco Reyes, dijo que los tiquetes podrían subir hasta un 40 por ciento, teniendo en cuenta factores como el regreso del IVA del 19 por ciento, la inflación –que se conocerá a principios de enero–, los costos del combustible y el elevado precio del dólar.



Las alarmas se encendieron en el sector por cuenta de los efectos que supondría para la aviación estos nuevos costos. Fue tal la preocupación, que el ministro Reyes anunció un plan conjunto con los operadores aéreos y operadores turísticos para reducir el impacto.



"He conversado con representantes del sector transporte y turismo con el propósito de que nosotros, como Gobierno, sin desconocer la facultad que hay hoy de libertad tarifaria, busquemos un trabajo conjunto que genere competencia de manera que solo se impacte un incremento del 14 por ciento de los tiquetes, del crecimiento del IVA. Y que ni la inflación ni el IPC golpeen los valores de los tiquetes", afirmó el funcionario.



EL TIEMPO consultó a Paula Bernal, directora de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata), y advirtió de una posible contracción de la demanda.



"Colombia fue uno de los países que más rápido se recuperaron en términos de pasajeros, por varios factores, pero uno de los más importantes fue, sin duda, la reducción del IVA del 19 al 5 por ciento en los tiquetes; y, también, la reducción el impuesto al combustible, que dejó de operar desde el 2021. Hemos dicho que es importante que las autoridades extiendan esa reducción del IVA para que no se contraiga la demanda de tiquetes en un momento en el que el transporte aéreo es un gran aliado del turismo, la democratización y la justicia social", explicó Bernal.



La directora analiza el retorno de este impuesto en la situación actual del sector. “Hay muchos factores que no dependen de las aerolíneas, que son macroeconómicos como la inflación y la devaluación. La mayor parte de las obligaciones de una aerolínea están pactadas en dólares, entonces la devaluación está generando un impacto alto en la estructura de costos del sector”, agregó (ver nota anexa).



Hay muchos factores que no dependen de las aerolíneas, que son macroeconómicos como la inflación y la devaluación.

¿Qué dicen las aerolíneas?



Avianca le dijo a este diario que se necesita de una estructura tributaria competitiva que facilite el acceso a más viajeros a este servicio. "Cuando un cliente paga un tiquete, ese valor se compone de la tarifa cobrada por la aerolínea, las tasas aeroportuarias y los impuestos gubernamentales. Bajo esa estructura, y cumpliendo con lo dispuesto en la Ley 2068, a partir del 1.° de enero los tiquetes aéreos comprados en Colombia volverán a gravar el 19 por ciento de IVA, lo que significará precios más altos para los usuarios, pero no un mayor ingreso para las aerolíneas. Por el contrario, el sector podría perder en términos de tarifas frente a otros países”, indicó la aerolínea.



Entre tanto, Eduardo Lombana, CEO de Wingo, le aseguró a EL TIEMPO que las aerolíneas deben cumplir con dicho aumento en función de recaudador para el Gobierno Nacional. Sin embargo, hizo un llamado a revisar la carga impositiva para facilitar la promoción del turismo, la generación de empleo y el desarrollo de una demanda creciente.



"De hecho, en otros hemisferios se ha demostrado que reducir la carga impositiva estimula la demanda de viajes como ha sucedido en Europa, Irlanda y Reino Unido; Cartagena, con la reducción de la tasa aeroportuaria en 2016; y el propio ejemplo de Colombia, pues la reducción del IVA generó una recuperación de tráfico aéreo que hoy ya supera las cifras de prepandemia, con un crecimiento del 16,6 por ciento anual con corte a noviembre de 2022, según cifras de la Aerocivil”, afirmó Lombana.



Félix Antelo, CEO y presidente de Grupo Viva, indicó, por su parte: "Si bien, variables macroeconómicas como la subida del dólar, el precio récord del combustible y la devaluación de las monedas locales, así como el aumento del IVA de un 5 a un 19 por ciento en 2023 influyen directamente en el precio de los tiquetes; nuestro modelo de 'Súper Bajo Costo', en el cuál Viva ha sido pionera, nos permite generar eficiencias operacionales y adaptarnos a nuevas ideas de gestionar nuestro negocio, aún en contextos retadores como este, para seguir ofertando los precios promedio más económicos para los viajeros.

Vuelve el IVA para los hoteles



A partir del próximo año también retornará el IVA del 19 por ciento para servicios de alojamiento, hospedaje y turísticos. "Esta medida fue tomada durante la pandemia para la reactivación. Sin embargo, aún el sector está en recuperación y el gremio seguirá buscando alternativas para mejorar la productividad", indica la Asociación Hotelera y Turística de Colombia. El gremio estima que con la subida del 19 por ciento se registraría una caída de 138.000 viajeros trimestrales.



Para conocer la opinión de las agencias de viajes, este diario habló con Jean Claude Bessudo, presidente de Aviatur, quien indicó: "La pandemia pasó, la industria turística se recuperó de la pandemia; entonces tanto el Gobierno como las entidades debemos aplicar lo que mi amiga Gloria Valencia de Castaño llamaba en los años 60 en su programa El precio justo”. Y agregó: “El Gobierno no fija las tarifas, quien lo hace es la oferta y la demanda, y mientras haya una sana competencia, es saludable para la industria turística".



Por lo pronto, el Gobierno Nacional se reunirá el próximo año con aerolíneas y gremios para examinar medidas que no impacten el bolsillo de los colombianos.

