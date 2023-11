‘Suiza ve a Colombia como uno de los países más seguros para viajar en América Latina’

El jueves 23 de noviembre en Colombia se generaron dos noticias importantes para el sector de turismo: la llegada de un crucero con viajeros alemanes al puerto de Buenaventura; y el arribo de un avión comercial directo desde Suiza con más de 290 pasajeros.



Sobre las 3 de la tarde de ese jueves, al Aeropuerto El Dorado llegó un Airbus A340-300 de la aerolínea suiza Edelweiss, procedente de la ciudad de Zúrich en un vuelo que tardó aproximadamente 12 horas.



Desde ese día, la compañía suiza volará dos veces (miércoles y domingo) por semana entre Bogotá, con escala en Cartagena, y Zúrich, conectando ambos países directamente. EL TIEMPO habló con Bernd Bauer, CEO de Edelweiss, y explicó su interés en llegar a Colombia.



"Desde hace cinco años estábamos mirando el comportamiento del mercado colombiano. Siempre hemos estado en contacto con los embajadores de Colombia en Suiza para temas de desarrollo económico. En nuestro país hemos visto que ha crecido una gran demanda de suizos interesados en Colombia, pues su mercado se ha potenciado sustancialmente", señaló Bauer.



Afirma, de hecho, que la visión de Suiza sobre Colombia ha evolucionado y es bastante positiva. "Colombia es considerado por Suiza como uno de los países más seguros para viajar en América Latina. Estamos trabajando con agencias de turismo y con Procolombia para promover el destino Colombia y lograr traer más pasajeros”, dijo el empresario.

Bernd Bauer, CEO de Edelweiss. Foto: Camilo Peña

En primera instancia, la aerolínea Edelweiss ofrecerá vuelos entre ambos países hasta mayo del 2024, esperando incrementar su capacidad aérea de acuerdo a cómo se comporte el mercado.



"Nuestro objetivo es incrementar los vuelos de dos a tres frecuencias por semana. Esperamos poder cumplir esa meta comenzando el 2025, cuando reemplacemos nuestro precioso Airbus A340-300 por un 350 y así tendremos más capacidad”, señaló Bauer.



Reconoce, no obstante, que llegar a Colombia no fue fácil. "Tuvimos muchos desafíos, sobre todo con el tema de los permisos pero que poco a poco fuimos superando y logramos por fin establecer esta ruta. Tenemos una demanda de pasajeros muy grande, por ejemplo, en este primer vuelo solo llegamos con 10 lugares libres, en un avión que tiene 315 asientos. Los siguientes vuelos llegarán más llenos", afirmó el CEO de Edelweiss.



Sobre el tema de los retos, el empresario agregó: “Los desafíos estuvieron centrados en los permisos para poder vender los tiquetes porque nosotros no emitimos en Colombia bajo Edelweiss, sino bajo la placa de Suiza".



De otro lado, Bernd Bauer dijo que en esta frecuencia se ofrece servicio de clase ejecutiva, economy max y clase turista.



"En primera clase tenemos 27 asientos, lo que se traduce en un servicio muy individual. Somos una de las únicas aerolíneas en el mundo que tiene la business class justo en donde quedan las alas, la economy max en la punta del avión y la clase turista atrás de las alas", continúó con su explicación.



Asimismo, dijo que ofrecen un "gran servicio de entretenimiento a bordo", sin embargo, no cuenta con servicio de wifi abordo.



"Nuestros pasajeros, la mayoría considerados de clase vacacional, no requerían de internet, pero claramente esta necesidad ha ido cambiando. Por eso, para nuestra siguiente generación de aviones esperamos incluir este servicio", agregó.



CAMILO PEÑA CASTAÑEDA

SUBEDITOR VIDA DE HOY Y VIAJAR