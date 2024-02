¿Por qué nunca se debe sonreír en la foto del pasaporte?

Para poder viajar a un país extranjero es necesario cumplir con una serie de trámites. A aunque los requisitos pueden variar de nación en nación, el pasaporte es un documento indispensable. Su trámite implica acreditar la nacionalidad y la toma de una fotografía. Pero, ¿sabía que la recomendación general es no sonreír? Vamos a explicarle las razones a continuación.

La mayoría de las personas se quejan de sus fotografías en los documentos oficiales, razón por la cual, cuando son conscientes de que tendrán que ser fotografiadas, procuran ir bien arregladas y sacar su mejor pose y sonrisa. Pero cuando se trata de trámites no siempre es posible verse bien, pues hay algunos lineamientos a acatar, eso incluye al pasaporte.

Aunque puede haber algunas diferencias, en la mayoría de los países se requiere de una fotografía a color de aproximadamente cinco centímetros que sea tomada sobre un fondo blanco. Pero, de acuerdo con la compañía IVISA, dedicada a apoyar a los viajeros en sus trámites, hay algunos puntos a tomar en cuenta con respecto a la apariencia, si es que no se quiere tener problemas posteriores.

Según la compañía, es importante tener los ojos bien abiertos y que estos sean visibles, razón por la cual no está permitido utilizar gafas. Asimismo, la cabeza debe estar descubierta, no se permite el uso de sombreros, gorras ni otro tipo de cubiertas, a menos que sea por razones religiosas. Con respecto a la sonrisa, la recomendación es usar una expresión neutral, puede optar por una sonrisa muy suave y natural, pero no mostrar los dientes o hacer una mueca.

De acuerdo con la empresa, la importancia de este detalle es que los sistemas de reconocimiento facial que se utilizan actualmente podrían registrar un error o tener dificultades para identificarlo si es que no muestra su rostro neutro en la fotografía.

Requisitos para obtener el pasaporte colombiano en 2024

Si quiere tramitar su pasaporte este año debe agendar una cita, de manera gratuita, a través de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores. El día de su cita deberá presentarse para la toma de fotografía, el registro de huellas y la firma. Además deberá presentar original de la cédula de ciudadanía vigente y pasaporte anterior si lo tiene.

Facebook Twitter Linkedin

El pasaporte se tramita ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Foto: iStock

El costos durante 2024 para el pasaporte colombiano ordinario es el siguiente: