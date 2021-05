Nueva York vuelve a ser la ciudad que nunca duerme

Tras los anuncios de las autoridades estadounidenses de vacunar a los turistas con la intención de reanudar la actividad económica del sector del turismo, uno de los destinos cuya demanda ha estado en aumento es Nueva York.



Según informó Efe, el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, fijó el primero de julio como fecha límite para la reapertura total y ya se ha dado luz verde a la máxima capacidad de los negocios a finales de este mes.



Si tiene planeado viajar a la Gran Manzana, lo invitamos a leer esta guía de lugares infaltables que puede conocer o redescubrir durante su visita.

Sitios emblemáticos

Muchos de estos sitios apenas están recuperando el flujo de turistas; por lo tanto, es posible visitarlos con más calma y manteniendo el distanciamiento social.



Recomendados los recorridos por el Central Park (desde el Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir, ubicado entre las calles 86 y 96, pasando por la fuente de Bethesda, hasta llegar al Gapstow Bridge), una caminata desde o hacia Manhattan por el puente de Brooklyn y aprovechar para caminar por las calles de Wall Street, visitar la estatua de la Libertad y, por supuesto, Times Square.



Más clásicos que vale la pena visitar, si de caminar se trata, son la Quinta Avenida desde la calle 59 hasta la Biblioteca Pública de Nueva York y el Bryant Park, el Flatiron District y otros parques como el Washington Square Park. También puede recorrer las calles de Soho o Chelsea con parada obligada en el Chelsea Market, caminar por el High Line o contemplar The Vessel en Hudson Yards.



En resumen, muchos de los lugares más interesantes de la ciudad se pueden conocer caminando y sin costo. Lo único para tener en cuenta es que el clima esté a su favor y el tiempo requerido depende de sus otros planes y de su ritmo.

La gente pasa junto a la estatua del Toro de Wall Street en la zona de Bowling Green de Nueva York, una de las figuras más emblemáticas de la Gran Manzana. Foto: EFE

Nuevos lugares turísticos

Si está planeando volver, vale la pena dedicar tiempo a redescubrir nuevos lugares turísticos.



El vecindario de Hudson Yards, por ejemplo, se ha convertido en un lugar imperdible de la ciudad. Allí se encuentra ubicado uno de los nuevos íconos: el edificio escultura The Vessel, compuesto por 154 tramos de escaleras intrincadamente interconectados y casi 2.500 escalones individuales, y desde él se pueden apreciar otras vistas de la isla de Manhattan. Por ahora, el acceso al mirador está cerrado, pero su asombrosa estructura merece ser contemplada.



En esta misma zona también está ubicado el nuevo mirador The Edge, cuya terraza al aire libre es la más alta del hemisferio occidental y da la sensación de estar flotando en el cielo con vistas de 360 grados. “Mire 100 pisos para abajo desde el emocionante piso de cristal, asómese sobre la ciudad en las paredes de cristal inclinadas y tome champán en el cielo”, afirman los promotores. El precio de la entrada va desde los 36 dólares y se recomienda comprar el acceso en línea.



Por otro lado, el próximo 21 de octubre, Nueva York estrenará una nueva experiencia interactiva. Se trata de The Summit, un observatorio ubicado en el edificio One Vanderbilt, justo al lado de la Grand Central Terminal, que contará con un ascensor exterior de cristal en el que los visitantes podrán ver la ciudad más allá de sus pies durante un ascenso de 369 metros. El observatorio también contará con cuatro niveles y 6.000 metros cuadrados, y se ubicará entre los pisos 57 y 59 del edificio. Además, para complementar la experiencia, los visitantes podrán tomar algo en el café Après mientras disfrutan de la vista.



Recuerde que los otros tres puntos panorámicos más célebres de la ciudad son el Top of the Rock, en el Rockefeller Center; el Empire State y las plataformas del One World Trade Center.

Más para ver

Otro sitio que ha dado que hablar y abrió recientemente es la enorme tienda insignia de la marca de donas Krispy Kreme, en Times Square, que tiene la Hot Light más grande del mundo y cuenta con servicio las 24 horas del día. Allí, los visitantes pueden ver el proceso de fabricación de las donas. Según informó la revista Forbes, la tienda está equipada con dos líneas de producción y puede producir 380 docenas de rosquillas por hora (4.560 rosquillas).



En el Upper East Side, los apasionados de la moda podrán disfrutar, hasta el 31 de julio de este año, el nuevo café itinerante de Carolina Herrera en alianza con el salón de té parisino Angelina Paris, ubicado en la boutique de la marca de Madison Avenue.

“No es solo un lugar para nuestros clientes. También es un lugar para nuestra comunidad”, le dijo Wes Gordon, director creativo de la marca, a la revista Vogue. En cuanto al menú, varios medios comunicaron que este incluirá clásicos como minimacarons, helados y chocolate caliente.



A los fanáticos de la moda también les recomendamos el café al aire libre de Bergdorf Goodman en su tienda de la Quinta Avenida o Ralph’s Coffee, el café de Ralph Lauren en Flatiron District.



Otra buena noticia, sobre todo para los amantes de la gastronomía, es la reapertura de Time Out Market New York, programada para el 27 de mayo. Toda su selección de restaurantes, reunidos bajo un mismo techo, estará ubicada a lo largo del paseo marítimo de Dumbo, en Brooklyn.



“Time Out Market New York ofrece a los visitantes una amplia gama de opciones culinarias en medio de un impresionante telón de fondo del horizonte de Manhattan. El entorno del mercado ofrece vistas panorámicas y múltiples opciones para disfrutar de lo último en cenas al aire libre, incluida una terraza en la azotea del quinto piso y un comedor junto al río”, se lee en su sitio web.



Por otro lado, ubicada en la base del icónico edificio Flatiron, la nueva tienda insignia de la franquicia Harry Potter abrirá sus puertas el 3 de junio. En este espacio, de tres pisos y más de 21.000 pies cuadrados, los amantes de la saga podrán encontrar la colección más grande de productos a la venta, experiencias interactivas y más de 15 áreas temáticas.

Museos imprescindibles

Además de sus icónicos edificios y lugares emblemáticos al aire libre, Nueva York es uno de los grandes centros culturales del mundo. Por eso vale la pena repasar cuáles son los museos imperdibles de la ciudad y planear su visita con anticipación.



Entre los imperdibles están en el Museo de Arte Moderno (MoMA), el Museo Americano de Historia Natural, El Museo Solomon R. Guggenheim y el Museo Metropolitano de Arte. Todos estos ya se encuentran abiertos, y es indispensable el uso de la mascarilla durante su visita.



Algunas de las nuevas experiencias o exhibiciones que merecen estar en el radar en este 2021 son: Immersive Van Gogh, la experiencia artística inmersiva que celebra las obras de Vincent van Gogh (disponible del 6 de junio al 6 de septiembre del 2021 en el pier 36) y la exhibición ‘In America: A Lexicon of Fashion’, que estará abierta el 18 de septiembre y celebrará el 75 aniversario del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Nueva York.

Broadway regresará en septiembre

Los teatros de Broadway volverán a subir el telón el 14 de septiembre y al 100 por ciento de su capacidad, según anunció el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.



Hamilton, The Lion King y Wicked son algunas obras que vuelven a partir de esa fecha, mientras que The Life and Times of The Temptations reanudará sus funciones el 16 de octubre y The Phantom of the Opera, el 22 de ese mes.



Tenga en cuenta que la mayoría de los espectáculos ya tienen disponibles sus entradas para la venta.



Cabe mencionar que aunque la ciudad ha empezado a flexibilizar las restricciones, a todos los visitantes, incluso a los que estén vacunados, se les pide el uso de tapabocas, distanciamiento social y que se laven y desinfecten las manos con frecuencia.

CAMILA VILLAMIL NAVARRO

PARA EL TIEMPO

@camilavillamiln

