¿Por qué es peligroso subir baterías de litio a un avión?

Antes de hacer un viaje aéreo, es imprescindible tener en cuenta qué objetos se pueden llevar y cuáles otros están prohibidos. En ese sentido, es importante saber que existen ciertas restricciones con las baterías de litio, ya que es peligroso subirlas a un avión.

Este tipo de baterías se encuentran en todo tipo de dispositivos electrónicos: teléfonos celulares, cámaras fotográficas, reproductores de música, drones, relojes inteligentes, notebooks, cargadores portátiles y cigarrillos eléctricos.

La Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) realizó una serie de pruebas y comunicó que las baterías de litio representan un riesgo para la seguridad aérea. De esa manera, les recomendó a las aerolíneas tomar medidas a la hora de transportar grandes cantidades de este producto. En general, estos cargamentos suelen llevarse en barcos.

Para el experimento, pusieron 5.000 baterías de litio dentro de un contenedor junto a un cartucho que transmitía calor y sobrecalentaba sólo una de las baterías. Poco después, se generó una reacción en cadena y la temperatura ascendió a unos 600 grados centígrados, lo que provocó una explosión y un incendio.

Restricciones para subir baterías de litio a un avión



A la hora de preparar la maleta, surgen dudas respecto de qué elementos no pueden llevarse en el avión. Justamente, existen algunas restricciones con las baterías de litio para tener en cuenta, aunque las medidas de seguridad específicas dependen de cada aerolínea en particular.

En primer lugar, es importante saber que no hay problemas con aquellas que están integradas en los diferentes dispositivos electrónicos y que no se pueden extraer. No obstante, sí hay prohibiciones sobre las baterías de litio se llevan sueltas como repuesto, ya que en grandes cantidades podrían provocar una explosión o un incendio.

Antes de viajar es importante saber qué elementos no pueden llevarse en el avión. Foto: iStock

Hay diferentes tamaños de baterías de litio. Las que tienen entre 100 Wh y 160 Wh deben llevarse en el equipaje de mano dentro de la cabina del avión. En caso de estar sueltas, sólo pueden llevarse dos por persona y deben estar bien protegidas y aisladas. Está prohibido incluirlas en la maleta que se despacha a la bodega.

Por otro lado, existen baterías de litio de más de 160 Wh, como por ejemplo en patinetas eléctricas o dispositivos para personas con movilidad reducida. Para poder transportarlas es necesario comunicarse con anterioridad con la aerolínea correspondiente.