'Somos un país muy acogedor, pero no el más acogedor del mundo'

“Colombia, el país más acogedor del mundo”: este es el eslogan que desde el 8 de abril acompaña la marca país. Esta frase, que busca posicionar a Colombia en el exterior, atraer turistas e inversión y generar orgullo, acompañará las grandes campañas de promoción nacional.

Sobre el eslogan, la presidenta de ProColombia, Flavia Santoro, explicó que “hacer sentir como en casa a un extranjero es algo fácil de lograr en Colombia, pues la calidez, el servicio y la empatía hacen parte del ADN de este país y de cada uno de sus habitantes. Por eso ‘Colombia, el país más acogedor del mundo’ se convierte en el manifiesto más acertado y en un mensaje único para hablarle al mundo de nuestro territorio y, lo más importante, ¡de nuestra gente!”.



Pero para Jean Claude-Bessudo, presidente de Aviatur y de la Asociación Nacional de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), el eslogan requiere ajustarse para ser enteramente representativo de la realidad.



“Somos, en efecto, un país muy cálido, amable y acogedor, pero no el ‘más’ acogedor del mundo. Se trata de un superlativo tropical, que nos pueden refutar”, dice.



Y esgrime, en defensa de su postura, dos argumentos: el primero es que infortunadamente el país tiene un historial de problemas de seguridad innegables para los turistas, a los que se suman desde advertencias internacionales a los viajeros que quieren visitar el país, hasta trámites engorrosos y visas para 103 nacionalidades, que le restan amabilidad al proceso, “pese a ser un país muy acogedor y a tener gente acogedora”.



(Además: El sector turismo se reúne en Cancún para buscar recuperación)

Para evitar eso el eslogan podría ajustarse para decir que Colombia es un país 'muy acogedor' en lugar del 'más acogedor'. FACEBOOK

TWITTER

El segundo es que hay incluso un ránking internacional, construido con base en encuestas entre viajeros, que clasifica a los países más amigables del planeta, “está encabezado por Uganda, Portugal, Taiwán y Filipinas; Colombia está, pero en el puesto 12”, señala.



Considera que publicitarse como el ‘más’ acogedor es pretencioso y puede generar el efecto contrario e incluso críticas al país. “Para evitar eso podría ajustarse para decir que Colombia es un país muy acogedor en lugar del más acogedor”, propone Bessudo.



El presidente de Anato consignó sus observaciones en una comunicación que envió a Flavia Santoro el 13 de abril; en ella propone un eslogan del estilo: “Colombia, un país muy acogedor”. “Es cierto, simpático y más humilde”, dice Bessudo, que agrega que Anato no fue consultado durante el proceso de elaboración del manifiesto.



“Anato –sostiene- considera que con respecto a este asunto fue informado y no consultado, que es muy diferente. Ante un hecho cumplido, ¿qué más hacemos?”.



(También: Empresarios extranjeros buscan lo mejor del turismo colombiano).



Jean Claude Bessudo, que insiste que tampoco es bueno que la marca país cambie de eslogan de manera tan frecuente, planteará este martes, durante la junta directiva de Anato, la posibilidad de renunciar a la presidencia de este gremio.



Insiste, finalmente, en que Colombia es un país de seres humanos simpáticos, queridos y humildes, “el primer beneficiario de la calidez de los colombianos soy yo; aquí estoy desde los 13 años… hace 60 años. Es un país que lo acoge a uno maravillosamente bien. ¡Y por eso no quiero que hagamos el oso!”.



VIAJAR

Encuentre también en Viajar:

Lugares turísticos del mundo que ya no existen por la pandemia

El imponente condominio con forma de serpiente disponible en Airbnb

Las huellas de los romanos en España