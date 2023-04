Un debate suscito en la opinión pública las cifras entregadas el pasado martes por el Gobierno nacional sobre el comportamiento del sector turístico durante la Semana Santa.



Las cifras entregadas por el Ministerio de Industria y Comercio dan cuenta que el número de viajeros en el sector aéreo aumentó en 4,95 por ciento, con respecto a la Semana Mayor del 2022.



La información entregada por el Gobierno fue cuestionada teniendo en cuenta la crisis área que generó en el país el cierre de las aerolíneas Viva Air y Ultra Air. La primera tenía una participación del mercado de 15,5 por ciento y la segunda del tres por ciento.



Con datos parciales reportados hasta la fecha por las aerolíneas, en la Semana Santa de 2023 se transportaron 961.895 pasajeros, mientras que mientras que en 2023, 961.895, según el Ministerio de Industria y Comercio.



EL TIEMPO consultó a la Aerocivil para conocer cómo se explica dicho crecimiento, teniendo en cuenta el cierre de estas aerolíneas.



Aseguraron que la cifra es real, teniendo en cuenta que "el mercado aéreo está creciendo casi al 14 por ciento anual después de pandemia y porque gran parte de las operaciones de Viva y Ultra las asumieron Avianca, Latam, FAC, etcétera", detalló la entidad.

"Si no hubieran dejado de operar (Ultra Air y Viva Air), solo la movilización en la Semana Santa hubiera superado fácilmente el 20 por ciento de incremento", explicó la Aerocivil.



Y agregaron: "En (Aeropuerto) El Dorado, por ejemplo, las operaciones no han bajado el promedio de 600 diarias, con o sin Viva o Ultra".



De acuerdo con la Aerocivil, las aerolíneas que más movilizaron pasajeros durante Semana Santa son: Avianca, Latam, Wingo, EasyFly y Satena.



"En el ejercicio estadístico, excepto lo reportado por Avianca, no se han tenido en cuenta vuelos internacionales ni traslados de aerolíneas internacionales hacia destinos nacionales", explicó el Ministerio de Industria y Comercio.

Cayó la ocupación hotelera

Entre tanto, la ocupación hotelera en Colombia durante la Semana Santa de 2023 se situó entre 43,2 y 51,3 por ciento, lo que representa una disminución de entre el 7,4 y 15,5 puntos porcentuales respecto al 2022, explicó la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco).



El gremio explica que la caída se debe a la "inflación persistente", al "aumento en el IVA del 0 al 19 por ciento en servicios de alojamiento y hospedaje, y del 5 al 19 por ciento en tiquetes aéreos, además del impacto negativo que deja hasta el momento el cierre de la aerolínea Viva Air, sumado al cese de operaciones de Ultra Air".



"Este efecto negativo se viene presentando desde inicios del año; entre enero y febrero de 2023 se observaron comportamientos negativos en la tasa de ocupación en ocho regiones del país versus el mismo periodo del año pasado aún marcado por pandemia", indicó Cotelco.



En entrevista con este diario, José Andrés Duarte, el presidente ejecutivo de Cotelco, explicó otro factor que estaría afectando la ocupación hotelera. "La tasa de interés del Banco de la República sigue siendo costosa para el consumidor que hoy financia sus viajes a través de créditos y obviamente se le hace más oneroso", detalló Duarte.



En 16 regiones turísticas se observó una tasa de ocupación inferior respecto a la Semana Santa del 2022 con caídas superiores a 10 puntos porcentuales en los departamentos de San Andrés y Providencia (-55,62 pp), Caldas (-18 pp), Huila (-17,3 pp), Risaralda (-14,6 pp), Cauca (-13,04 pp), Antioquia (-12,73 pp), Atlántico (-12,17 pp), Santander (-12,09 pp), Magdalena (-11,2 pp) y Tolima y Alto Magdalena (-10,54 pp).



"San Andrés viene sufriendo desde el año pasado, con la cancelación de los vuelos directos. Caldas también está sufriendo una caída importante, explicado también por la alerta del volcán Nevado del Ruiz", detalló el dirigente gremial.



