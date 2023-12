Por primera vez, un tren turístico salió desde Paipa hasta Sogamoso: precios y fechas 

Los habitantes de Paipa, Duitama y Sogamoso estaban emocionados de ver por primera vez un tren turístico pasar por las calles de sus municipios. Al ritmo de carranga, comida e historia, ayer, sábado 9 de diciembre, se realizó el primer viaje de 'Boyacá en Tren', una iniciativa que busca fortalecer el turismo durante las festividades decembrinas en ese departamento.



El punto de partida fue en Paipa, municipio de Boyacá ubicado a 185 kilómetros desde Bogotá. Sobre los rieles de la estación del tren reposaba un tren diferente a los acostumbrados de carga que suelen situarse en este lugar.



"Desde Boyacá y diferentes alcaldes, sumados al Ministerio de Transporte, se contactaron con el Tren Turístico de La Sabana para poder hacer este servicio y finalmente se llegó a un acuerdo", explicó a EL TIEMPO Sergio Rodríguez Pinzón, coordinador del Tren Turístico.



Las sillas del tren de Boyacá son de color azul, muy similares al del transporte público de Bogotá, y tienen una capacidad de 420 personas por trayecto, es decir, se podrán movilizar 840 usuarios en un solo viaje ida y regreso.



"Estas sillas son del tren masivo de las universidades en Bogotá. El Tren Turístico de la Sabana tiene dos frentes: uno, que es el turístico y que se mueve los fines de semana; y otro que se mueve con las universidades El Bosque, La Militar y La Sabana. Este tipo de sillas son las que se mueven con el tren de las universidades”, agregó Rodríguez, detallando que la adecuación del tren (luces) y llevarlo hasta Paipa tardó aproximadamente 20 días.

Estación de tren de Paipa, Boyacá. Foto: Camilo Peña Castañeda

El cupo del tren de Boyacá estaba casi a tope y el reloj marcaba las 5 de la tarde. Para la inauguración, en Paipa se adecuaron músicos, así como un festival gastronómico. El recorrido desde este municipio hasta Duitama, primera parada del viaje, tardó aproximadamente 35 minutos.



Durante este tiempo se aprecia la geografía propia del departamento, a los curiosos capturar fotos y videos con sus celulares, y se escucha a los guías explicar las curiosidades históricas y económicas de Boyacá.



Al llegar a Duitama y a Sogamoso los pasajeros puedan participar en los festivales de Saberes, Sabores y Sonidos navideños instalados en las plazas principales. Allí hay pequeños puestos donde las personas de la región venden sus productos locales, que van desde cervezas de miel, guarapo, empanadas, artesanías, hasta pinchos y obleas.



Así luce el tren turístico de Boyacá por dentro. Foto: Camilo Peña Castañeda

"Buscamos ofrecer una nueva forma de hacer turismo en Boyacá a través de dos rutas: una, que es desde Paipa, pasando por Duitama y Sogamoso; y otra que va desde Nobsa a Corrales. En cada uno de estas los turistas podrán encontrar las mejores experiencias gastronómicas y artesanales, así que se vuelve un plan interesante para visitar y quedarse en Boyacá durante la temporada de vacaciones. Buscamos, además, dinamizar este tren que tradicionalmente estaba destinado para la carga", explicó Arturo Bravo, viceministro de Turismo.



Durante esta época del año y con el Fenómeno de El Niño atravesando en nuestro país, las temperaturas en estos municipios pueden oscilar entre los 19 y 23 grados centígrados, pero en la noche, cuando el tren arriba a cada uno de los municipios, el clima puede descender a los 10 grados, por lo que se recomienda ir preparado para el frío.



En los festivales de Saberes, Sabores y Sonidos la mayoría de los puestos reciben pagos digitales, pero no está demás llevar efectivo para facilitar la compra, porque generalmente, al menos durante el primer viaje, las plazas de los municipios estaban muy concurridas.



"La estrategia se basa en mostrar la belleza de Colombia, que está en su gente y en sus costumbres. Precisamente, el tren hacía parte de las tradiciones de Boyacá y queremos reactivarlo para que la gente venga a hacer turismo a este departamento y así dinamicemos las economías. Y esperamos que no solo sea un esfuerzo de esta temporada, sino que el tren turístico de Boyacá se quede todo el tiempo”, le explicó a este diario Álvaro Edgar Balcázar, director de Fontur.



Balcázar cree posible que esta iniciativa perdure siempre. "Depende de que logremos vender los boletos para que el tren pueda ser viable. El turismo es también un tema de caja y viabilidad económica, y estimamos que esta temporada nos va ir muy bien. Esta región tiene mucho que mostrar y buscamos que los turistas no solo llegan al Puente de Boyacá".



Los ministros de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza; de Transporte, William Camargo Triana, y de Ciencia, Tecnología e Innovación, Yesenia Olaya Requeme, también asistieron a la inauguración de este tren, que espera movilizar a 14.000 visitantes.



Esta iniciativa es liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; el Ministerio de Transporte; la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI); Fontur y ProBoyacá.



Se destinaron 760 millones de pesos para la promoción de Boyacá y la realización de los festivales de Saberes, Sabores y Sonidos navideños en Duitama y Sogamoso. Asimismo, se destinaron 550 millones de pesos para la reactivación de este tren.

Así lucen los puestos de comida en el Festival de Sabores. Foto: Camilo Peña Castañeda

Datos de interés

¿Cuántas temporadas habrá de estas rutas?



Están estimuladas dos: La primera irá del 9 al 17 de diciembre; y al segunda, del 19 al 29 de diciembre.



¿Cuáles son los horarios?



Para la primera temporada es posible salir desde Paipa a las 5:00 p. m., llegando a Sogamoso a las 7:10 p. m., y devolviéndose desde este último municipio a las 7:50 p. m. llegando a Paipa a las 10:00 de la noche. Los tiempos de espera en cada parada son de 40 minutos, aproximadamente.



¿Cuánto cuestan los tiquetes?



Un trayecto tiene un valor de 14.400 pesos mientras que la tarifa de los dos trayectos tiene un valor de 26.400 pesos. Las mascotas no están permitidas.



¿En dónde se pueden comprar los tiquetes?

Se pueden comprar directamente en las taquillas de Turistren en Bogotá:

- Estación de la Sabana: Zona Centro Bogotá - Calle 13 # 18 – 24

- Estación de Usaquén: Zona Norte Bogotá - Avenida Carrera 9 # 110 - 08.

- En Tuboleta.com también se pueden encontrar: www.tuboleta.com/eventos/detalle/boyac%C3%81-en-tren-/265289417484



CAMILO PEÑA CASTAÑEDA

SUBEDITOR VIDA DE HOY Y VIAJAR

CAMPEN@ELTIEMPO.COM