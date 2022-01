Existen 39 países con playas nudistas en el mundo, según un informe publicado, en 2021, por la marca de trajes de baño Pour Moi. Allí, los turistas pueden broncearse sin ningún tipo de prenda, es decir, pueden disfrutar de la playa, la brisa y el mar como Dios los trajo al mundo.



El 71 % de las playas nudistas están ubicadas en Europa, el 10 % en América, otro 10 % en Asia y el 9 % restante en África y Oceanía. Si este año uno de sus planes es visitar alguno de estos destinos turísticos, le damos varias recomendaciones.

La primera de ellas es que verifique que en el lugar en donde planea sus vacaciones es legal y seguro estar desnudo. "Para la mayoría de los países, la 'intención de ofender' es lo que diferencia el intento de tomar vitamina D sin líneas de bronceado, de alguien que se desnuda o se exhibe", destacó el estudio mencionado.



(Lea también: Nuevas medidas para ingreso de viajeros que arriben en avión o cruceros).



Aquí el listado de lo que debe y no hacer en una playa nudista:



- Respete y no mire de más: ir a estos lugares puede resultar liberador para las personas, quienes no tienen ningún problema en mostrar su desnudez y permitir que el sol llegue a cada parte de su cuerpo, sin importar los gorditos o las 'imperfecciones'. Usted va a pasarla bien, así que no es necesario que esté observando a los demás, criticando sus cuerpos o sexualizándolos.

Cada playa nudista tiene algunas reglas que se deben seguir, consúltelas antes de ingresar para que disfrute al máximo de su experiencia. Foto: iStock

- No tome fotos: las playas nudistas se consideran espacios seguros para que las personas no usen ropa, de allí que las fotografías se consideren como un comportamiento inapropiado. Pregunte si puede hacerlo, pero mejor evítelo.



(De interés: Los planes que San Andrés ofrece para salir de la monotonía).



- Respete la privacidad: el hecho de que alguien se sienta feliz por estar desnudo, no significa que no le importe la privacidad. Procure no acercarse demasiado a quienes no conoce y aplique el distanciamiento, a menos que esté entre su grupo de amigos.



- No olvide el protector solar: busque el bloqueador solar más apropiada para suplir las necesidades de su piel y aplíquelo en todo el cuerpo. Además, no se se exponga al sol por tiempos muy prolongados.



(Siga leyendo: Cuatro destinos naturales en Colombia que deben estar en sus planes).



- Lleve y use su propia toalla: la arena puede resultar un poco molesta, incluso, cuando se lleva traje de baño. Es importante que lleve una toalla para sentarse ya sea sobre la arena o en las sillas de la playa, pues así evita dejar su sudor.

