Planes turísticos para enamorarse de Bogotá

Reconocida como una de las ciudades más competitivas de Latinoamérica en turismo de negocios, Bogotá sorprende a sus habitantes y a los turistas con su variada oferta de planes y lugares turísticos para explorar y disfrutar. Le contamos cinco de nuestros recomendados.



Experiencias gastronómicas que apuestan por la cocina colombiana



Bogotá cuenta con una amplia oferta que va desde comida típica e informal hasta alta cocina internacional y fusión para todos los gustos y presupuestos. En los últimos años han surgido nuevas experiencias gastronómicas que apuestan por lo local.



El restaurante El Chato, por ejemplo, que ocupó el puesto siete en los Latin America’s 50 Best Restaurants 2020, deleita con su cocina moderna en la que predominan los ingredientes locales. Por su parte, Elcielo, del chef Juan Manuel Barrientos, busca llevar al comensal a conocer Colombia a partir de los sabores e ingredientes que utilizan en sus platos.



También se han creado nuevas propuestas como el restaurante Balú, de los chefs Felipe Cardozo y Ana María Vargas, que llegó al hotel NH Urban 93 Bogotá con su propuesta de cocina enfocada en resaltar la biodiversidad del territorio del altiplano cundiboyancense.



Por su parte, la leyenda de El Dorado del hotel W Bogotá se transforma con su nuevo restaurante Jairo, en donde los ingredientes de la gastronomía local se elevan a través de la reinterpretación de la cocina colombiana. Los amantes de los postres pueden encontrar lugares como Roca Pan y Helado, que rescata sabores en productos artesanales de panadería y heladería. Sus helados más llamativos son los de oblea florideña, orequipe y maracumix.



Visitar museos y galerías



Para conocer la historia y el arte de un país, solo basta con acercarse a los lugares que guardan las memorias: los museos. Por suerte, quien visite Bogotá va a encontrar los museos más importantes de Colombia; entre ellos, el Museo Nacional, Museo del Oro, Museo Botero y el Museo de Arte Moderno de Colombia, Mambo.

Otro plan que se ha convertido en el favorito para los amantes del arte es recorrer las galerías y los estudios de San Felipe, uno de los barrios culturales más importantes de Bogotá. Este lugar se ha ido convirtiendo en el epicentro de artistas, coleccionistas, curadores, estudiantes y apasionados por las artes. Además de talleres y espacios de exposiciones, los visitantes encuentran restaurantes, bares y cafés.



Recorridos por ‘concept stores’ y nuevas tiendas



Bogotá se ha convertido en uno de los epicentros de la moda en el país no solo por la presencia de importantes marcas internacionales, sino también por ser la vitrina de la moda nacional. Entre las boutiques más destacadas de la zona rosa están la Casa Herrera, flag-ship o tienda insignia de la marca de moda Carolina Herrera que está instalada en una propiedad construida en 1942 por el arquitecto suizo Victor Schmid, y las tiendas de Louis Vuitton y Dolce & Gabbana. También están llegando al sector nuevas marcas, como la de la diseñadora española Purificación García, en el centro comercial El Retiro.



En cuanto a la moda colombiana, en la misma zona se encuentran diferentes concept stores como St. Dom, Casa Précis o Casa Santamaría, que agrupan las propuestas de diferentes marcas del país y las boutiques de importantes diseñadoras como Silvia Tcherassi, Amelia Toro, Bettina Spitz y Pepa Pombo. También, la tienda de Artesanías de Colombia de la calle 86. En el barrio Quinta Camacho están las concept stores Ba hué y Guay, y en el centro de Bogotá se encuentra ubicada Casa Cicuta, un espacio de arte, diseño y artesanías que incluye las propuestas de Olga Piedrahíta, Andrés Caro, Taller vivo y Daniel Nystrom.



Disfrutar la vida nocturna: terrazas y bares



La animada y variada vida nocturna es uno de los atractivos de Bogotá, con opciones alegres o relajadas según los gustos. Los tradicionales pubs para tomar cerveza siguen siendo los favoritos, pero en los últimos años han surgido nuevos conceptos de terrazas con vistas panorámicas y bares que ofrecen interesantes propuestas de coctelería.



Una de las novedades en la zona rosa es el nuevo Frites Artois, el primer restaurante de Stella Artois en el mundo que abrió sus puertas en Bogotá, ideal para los apasionados por la comida y la cerveza. Por otro lado, en Chapinero se inauguró Continental, el primer bar de cocteles latinoamericanos de Colombia que celebra la unión de todas las culturas latinas a través de una fusión de sabores y experiencias del Caribe, Centroamérica y Suramérica.



Los hoteles de la capital también están apostando por atraer no solo a los turistas, sino también a los bogotanos, con nuevas propuestas de planes nocturnos como el Night brunch del W Bogotá o las noches de tapas de The Cooper Lounge Bar del hotel The Artisan D. C.

Ecoaventura en los alrededores

Una de las ventajas que tiene la capital de Colombia no solo son sus entornos verdes, sino también su cercanía a diferentes municipios que están rodeados por entornos naturales. Las opciones son muchas y van desde paseos a Chía, Cajicá o La Calera para almorzar un tradicional piquete hasta relajarse en aguas termales o caminatas y pícnics en lagunas como Tominé o Guatavita. Adicionalmente, los amantes del turismo de aventura encuentran diferentes opciones como cabalgatas, escalar, cuatrimotos y parapente, entre otras.



Otro de los planes recomendados y que cada vez toma más fuerza es recorrer el Parque Nacional Natural Chingaza, páramo con una gran variedad de fauna y flora y que se considera el área biológica más importante del departamento.

CAMILA VILLAMIL N.

Para EL TIEMPO

En Twitter: @camilavillamiln

