Diez recorridos imperdibles para gozarse Ámsterdam

Elegida como uno de los 10 destinos del 2020 por la famosa guía ‘Lonely Planet’, Ámsterdam, la capital de los Países Bajos, es una de las ciudades más vivas e interesantes de Europa.



Sus canales, museos, arquitectura, muticulturalidad y liberalidad han hecho de ella un destino muy atractivo. Tanto que el turismo ha crecido allí cerca de un 60 por ciento en la última década, superando los 18 millones de visitantes anuales: 18 veces la población de esta ciudad, cercana al millón de personas.

Diez imperdibles de Ámsterdam, una ciudad que, además, tiene el mérito de contar con una excelente conectividad aérea desde el moderno aeropuerto de Schiphol, que en el 2019 movió 71,7 millones de pasajeros y con 332 destinos directos. Esto sin olvidar su magnífica red ferroviaria, que la une de forma extraordinariamente cómoda con Bélgica, Francia, Alemania e Inglaterra, entre otros países, gracias a los trenes de la red Thalys y Eurostar.

1. Visitar sus museos

En el llamado barrio de los museos está ubicada una de las mejores pinacotecas del mundo: el Rijksmuseum, o Museo del Reino. Allí se exhibe la más completa colección de obras del Siglo de Oro neerlandés, y lo mejor de Rembrandt, uno de los grandes maestros de la luz; pero también de otros inmortales de la pintura de ese país, como Frans Hals y Johannes Vermeer. Muy cerca de allí está otro imperdible: el Museo Van Gogh, con más de 200 obras de este pintor impresionista. También son muy populares (aunque están ubicados en otras zonas): la Casa Museo de Ana Frank y la de Rembrandt. Todos, sitios muy concurridos; por ello, planifique muy bien sus visitas.

2. Navegar por sus canales

Tal vez sea el principal atractivo de la ciudad. El sistema de canales de Ámsterdam supera los 100 kilómetros de longitud y cuenta con más de 1.500 puentes. Buena parte de ellos tienen más de tres siglos de antigüedad. Los ‘tours’ para recorrer parte de ellos en bote comienzan en los 15 euros. Un dato: en sus aguas hay más de 2.500 casas flotantes. Y si quiere profundizar en la historia de los canales, calificados como patrimonio de la humanidad por la Unesco, hay un museo donde se explica toda su historia.

3. Disfrutar de las flores

Las flores son muy importantes en los Países Bajos, y nada mejor para apreciarlo que ir al Mercado de Flores de Ámsterdam, el Bloemenmarkt, que data de 1862. Allí podrá disfrutar de los famosos tulipanes y encontrará múltiples puestos de recuerdos típicos. En primavera, mucha gente va hasta la región de Bollenstreek, a 48 km de Ámsterdam, para ver los campos de tulipanes en todo su esplendor. Pero recuerde no meterse a los cultivos, ya que hay una campaña al respecto, pues los turistas y su afán por las selfis causan muchos daños.



4. Catar sus cervezas

La elaboración de cerveza es otra tradición de los Países Bajos, y en Ámsterdam existen numerosas experiencias en torno a esta bebida. La más clásica es visitar la fábrica histórica de la marca Heineken (18 euros por adulto). Otra opción es la cervecería Brouwerij’t IJ, ubicada al lado del molino de viento de madera más grande de Ámsterdam. Tienen una linda terraza para los días soleados y hacen visitas guiadas. Encuentre una guía con más opciones para este plan en: https://bit.ly/3bSGOhO

5. Recorrer la ciudad en bici

Ámsterdam es una de las capitales mundiales de la bicicleta. Más del 50 % de sus habitantes usan este medio de transporte a diario, y en la ciudad no hay menos de 800.000 bicis, muchas más que carros, y circulan por 858 km de ciclorrutas. Solo la estación central de trenes tiene un parqueadero para 7.000 bicicletas. El portal Holland.com subraya que para convertirse en un auténtico ‘amsterdammer’ hay que recorrer la ciudad en bici, y para eso hay alquileres muy baratos por horas o días. Consejos: evite circular en horas pico (de 8 a 9 a. m. y de 5 a 6:30 p. m.), circule a un ritmo adecuado, señalice sus giros y alquile un ‘bakfiets’ –un triciclo con un amplio cajón de madera en la parte delantera– si va con niños.

Sus angostas y altas casas se deben a que en el siglo XVII los impuestos a las viviendas se pagaban según el ancho de la fachada. Foto: iStock

6. Dos barrios claves

El barrio de Jordaan es un imperdible de la ciudad. El portal Iamsterdam.com resume la experiencia de recorrerlo así: “Nombrado a menudo el barrio más encantador de Ámsterdam, pasear por el Jordaan es como viajar en el tiempo. Lo que fue un área de clase trabajadora es hoy uno de los barrios más codiciados de Ámsterdam, repleto de galerías de arte y boutiques independientes, tiendas de antigüedades, patios con jardines y bares y restaurantes con un fantástico ambiente”. Suena bien, ¿no?



También puede resultarle interesante De Pijp, un barrio bohemio situado al sur del centro de la ciudad y que según Iamsterdam.com es “uno de los distritos más vibrantes de Ámsterdam, rebosante de un caleidoscopio de tiendas estrafalarias, bares de Ámsterdam a la última moda, encantadoras cafeterías y centros llenos de arte”. Si va, no olvide visitar el mercado de Albert Cuyp.

7. Probar sus arenques

Uno no se puede ir de Ámsterdam sin haber probado la comida callejera más popular de la ciudad: el sándwich de arenque crudo. Su preparación es sencillísima: un pan blanco y largo abierto por la mitad en el que se ponen el arenque crudo, pequeños cuadritos de cebolla y unas rodajas de pepinillos. Y también está la opción de comerlo sin pan, servido en un trozo de papel. Otra forma, muy de bares, son las ‘bitterballen’: bolitas de carne molida apanadas, que se sirven con mostaza.

8. Un mirador ‘top’

Si busca unas buenas vistas panorámicas de la ciudad, el A’Dam Lookout es el sitio: un mirador en el techo de un edificio de 20 pisos que ofrece 360 grados de vista. Uno de sus mayores atractivos es la posibilidad de columpiarse en el vacío, gracias a varios columpios especiales. Se llega a él tomando un ferri gratuito desde la estación central. Tiene un ‘roof bar’ y dos restaurantes: uno de ellos, el Moon, abre de noche. Entrada: 12,5 euros por adulto.

9. Sobrevolar el país

Justo al lado del mirador A’Dam Lookout está ‘This is Holland’, una atracción que consiste en una simulación de vuelo en 5D muy realista, con efectos de viento y agua, que le permite recorrer los sitios más famosos y hermosos de los Países Bajos. Una manera de darse una vuelta por el país sin salir de su capital. Adultos: 17,50 euros.

10. Ir a un jardín ‘secreto’

El Begijnhof es un oasis de tranquilidad en medio de Ámsterdam que vale la pena visitar. Se trata de un bellísimo espacio verde rodeado de casas tan viejas como hermosas, y perfectamente conservadas, que datan de principios del siglo XIV. Entre ellas está la más antigua de la ciudad, la Het Houten Huis, que data del año 1420 y es totalmente de madera, así como una capilla donde funcionó una iglesia católica clandestina en el siglo XVII. Queda al oeste de la ciudad, y la entrada es gratuita, así como el ingreso a la capilla. Pero el silencio y el respeto son claves, pues allí vive gente.

Datos útiles

- Para ir de turismo a los Países Bajos un colombiano no necesita visa, pero hay varios requisitos como tiquete de regreso antes de 90 días, demostrar solvencia económica, etc. Infórmese bien.



- Evalúe adquirir la I Amsterdam City Card: da acceso al transporte público, a una hora de crucero por los canales, 24 horas de bici, 70 museos, etc.



- La aerolínea KLM tiene 6 vuelos directos a la semana entre Bogotá y Ámsterdam, y de allí, la red de KLM y Air France lo puede llevar a cientos de destinos dentro y fuera de Europa.



REDACCIÓN DOMINGO