Los mejores planes para los turistas en la isla de San Andrés

¿Por qué visitar San Andrés? “Sencillo, porque es hora de hacer país y la mejor manera de apoyar a los isleños es venir a la isla, pasear, disfrutar y, sobre todo, comprar”. Son las palabras de Francy Triana, una bogotana que se resistió a enviar mercados y ayudas después de la emergencia vivida por el devastador paso del huracán Iota y prefirió viajar a la isla.



(Le sugerimos: Paraísos para desintoxicar el cuerpo y el alma).



Allí se ven turistas nacionales y extranjeros, que se sienten seguros recorriendo sus calles y playas, viviendo las experiencias que este destino.

Su comida, su gente amable, sus aguas cristalinas y playas de arena blanca siguen recibiendo a los turistas como yo, que tuve la oportunidad de presenciar este renacer que está viviendo esta tierra Caribe y experimentar, desde un paseo en parasail, volando sostenido por un paracaídas amarrado a una lancha, para ver eso que se aprecia mejor desde el cielo, y confirmar que ningún huracán ni pandemia han podido quitarle la belleza a este terruño orgullo de los colombianos. Aquí, el panorama.

Disfruta del mar de siete colores

El mar de San Andrés sigue intacto y cristalino y nadar en él sigue ofreciendo la misma sensación de tranquilidad de siempre, pues no solo es cálido, sino que viene de siete colores que proyectan la diversidad de flora y fauna que se ve en la isla. El cayo de Johnny Cay, por ejemplo, continúa recibiendo a los visitantes que quieren pasar una jornada diferente llena de música caribeña, un buen almuerzo con pescado local y una tarde de mucho sol en su playa.



(También: Fitur, una feria a la conquista del turismo en pandemia)



Basta una mirada para percibir la felicidad que viven los viajeros, como un grupo de mujeres de Medellín que dejaron a sus maridos en casa para “disfrutar de un merecido descanso después de vivir nueve meses de encierro debido a ese bicho llamado coronavirus”, dice María Fernanda Moncada, al preguntarle el motivo de su viaje.



Y no solo los nacionales estamos regresando, una pareja de brasileros en una semana han visitado a Johnny Cay dos veces, “porque sencillamente no hay un lugar como este en Brasil”.



Sobre las otras playas, la operación hasta el momento transcurre en total normalidad, y en cada una (Spratt Bight, Rocky Cay, Haynes Cay, Charquitos y Sound Bay, entre otras) se puede descansar, pasar un día de relajación con la buena atención que siempre han tenido los locales de la isla. En ese sentido, las autoridades han reforzado también las medidas de seguridad para que los visitantes puedan caminar y desplazarse de manera segura por San Andrés.

Parasail, un paracaídas sostenido por una lancha recorre los alrededores de San Andrés

la mejor forma de llevarse un recuerdo y vivir una aventura del mar de los 7 colores. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Actividades esperan para la diversión de los visitantes

Las diferentes actividades de esparcimiento, recreación y deportes que se pueden realizar en San Andrés están operando y recibiendo a aquellos turistas que quieran pasar un rato diferente en las isla.



Desde el Acuario, pasando por la famosa cueva del pirata Morgan, hasta actividades como buceo y visitas a museos o a la iglesia Bautista están abiertas para conocer en profundidad la cultura sanandresana, su variedad de oferta y la calidez de cada uno de los personajes que atienden en las diferentes paradas que ofrece la isla.



(Además: Alcaldía de Cartagena flexibiliza toque de queda desde este jueves).



“Estoy invitando a todos a que lleguen a mi isla, la isla esta preciosa, hermosa, y después de lo que nos sucedió, más que nunca estamos necesitando su ayuda. Que vengan y que disfruten como nosotros lo hacemos”, le dijo a EL TIEMPO Lucilva Michel en la laguna Big Pond, donde se puede ver cómo alimentan a babillas que posan tranquilas para todos aquellos que llegan a admirar el hábitat de esta hermosa especie. Y es que, sin duda alguna, los isleños y su energía hacen que nos conectemos con esos lugares que en ocasiones solo podemos ver por fotos y videos.



“¿Cómo no conectarse cuando desde el corazón te piden ayuda?” son las palabras que clama Lucilva, que, sin dejar su sonrisa, trata de dejar atrás esas angustiantes horas que vivieron los lugareños con del huracán, pero que sin duda los ha dejado más fortalecidos para volver a abrir sus puertas a los viajeros.

Locos por la comida de mar el restaurante La Reagatta, busca brindar una extensa lista de platos para el disfrute de los comensales. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Hoteles y comercio, con las puertas abiertas

El sector turístico y hotelero ha venido implementando una serie de estrategias para impulsar el turismo en la isla, con el apoyo de diferentes actores gubernamentales como el Fondo Nacional de Turismo (Fontur).



Este sector representa 14.000 empleos directos en el archipiélago, provenientes solo de la ocupación hotelera, por lo que la isla está en el centro de los esfuerzos nacionales.



En años anteriores, la isla tiene más de un 80 % de ocupación hotelera casi todos los meses. Según cifras de Migración Colombia, antes de la pandemia, la isla venía recibiendo 1’200.000 pasajeros nacionales, un 4,1 % del total nacional.



(Continúe leyendo: TripAdvisor presenta los 25 mejores hoteles del mundo).



Por eso, esta temporada de fin de año es vital para la economía de la isla y su gente, y así poder recuperarse de las pérdidas dejadas por la pandemia y el huracán.

Por eso, el sector abre sus puertas de la manera más cálida, con todos los protocolos establecidos por el Gobierno para proteger del covid-19 a los viajeros en los diferentes espacios. Este esfuerzo de diciembre es clave para impulsar las distintas actividades.



De igual forma, los comercios se encuentran abiertos para quienes viajan a la isla a comprar distintos souvenirs y quieren traer regalos especiales para sus seres queridos.

En Laguna Big Pond se pueden observar en la laguna las babillas. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Gastronomía, un recorrido con sabor Caribe

Por supuesto, la gastronomía de San Andrés es uno de los fuertes de la isla y su variedad de sabores es uno de los atractivos que año tras año han convocado a miles de turistas.



Casi que en cualquier lugar donde se camine se pueden degustar los deliciosos crab backs, un exótico y crujiente plato de carne de cangrejo cortada en pedazos pequeños que puede ir acompañado de distintas salsas, dependiendo del lugar donde se deguste.



También son famosas entre los isleños las famosas crab patty o empanadas de cangrejo, cuyo sabor inigualable es plato obligado para cualquier visitante que desee conocer el sabor de la cultura local.



Ni hablar de las distintas presentaciones en las cuales se puede encontrar el coco, que refresca ya sea como bebida, en cocteles, en dulces o reforzando y complementando los sabores de distintos platos como el rondón, un filete de pescado, caracol, yuca, ñame, colita de cerdo (pigtail), plátano cocido y domplines (tortillas de harina), bañados y cocidos en leche de coco con pimienta.



También se puede buscar el árbol del pan Colombia, una fruta exótica de la isla que tiene forma ovalada y cuya cáscara es de color verde. Algunos la describen como una fruta cremosa y dulce que puede incluso consumirse tostada, asada o frita.

MAURICIO MORENO

Enviado especial de Viajar@mauriciomorenofoto

Encuentre también en Viajar:

Diez lugares turísticos y terroríficos del mundo

Todo lo que debe saber para vacunarse contra el covid-19 en EE. UU.

Cómo votar por nominados de Colombia a premios mundiales de turismo