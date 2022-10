Para los que aún no tienen plan, les contamos algunos programas a los que aún se pueden apuntar para descansar, cambiar de ambiente y recargar baterías en la próxima semana de receso escolar.



Son ocho días que se convierte en una buena oportunidad para salir a conquistar los rincones maravillosos de Colombia, solos, en pareja o en familia. Termales, glamping, refugios, pesca, caminatas, naturaleza... Les compartimos planes para todos los gustos y bolsillos.

¡Una caminata muy natural!

Cascadas de Florián (Santander). Foto: Caminantes del retorno

Los caminantes del retorno son un grupo muy organizado que cuenta con programas establecidos de caminatas para todo el año. Para la semana de receso ofrecen: Tisquizoque, caminos y cascadas en Florián, Santander. "Muy cerca de la región esmeraldifera de Boyaca y en tierras santandereanas se encuentra el municipio de Florian. Un paisaje privilegiado en cursos de agua, cañones profundos y naturaleza", dice su página de internet.



"Este viaje permite descubrir una región labrada por la fuerza del agua en proporciones magnificas. Haremos recorridos por los caminos perdidos en el tiempo buscando las cascadas principales y puntos panorámicos. Un rincón de Colombia lleno de magia, sencillez y tranquilidad".



Informes: https://caminantesdelretorno.com/ Salida del 13 al 16 de Octubre, costo por persona en grupo de 4 a 5 personas: $ 865.000

Casas para rodar por el país

Interior de la casa rodante, con capacidad para 4 personas. Foto: On The Road

On the road son un grupo de viajeros apasionados por las experiencias únicas, que crean planes turísticos originales. Invitan a recorrer Colombia a bordo de lujosas casas rodantes con todo incluido. Una aventura que promete confort y seguridad.



El plan es en una camioneta Mercedes Benz, donde se podrán alojar cómodamente hasta 4 personas. Mientras viajan por diferentes destinos, comen, juegan, comparten y duermen en la camioneta, sin preocuparse por conducir, pues incluye el servicio de condutor.



Ofrecen planes, como por ejemplo: Olor a café y la Ruta de la ruana y la artesanía.

Olor a café, incluye 6 días, 5 noches. Con desayunos, almuerzos, cenas, snacks y bebidas sin alcohol (dentro y fuera de la casa rodante). El conductor guía no duerme con los pasajeros.



Hacen paradas en sitios históricos, tienen entretenimiento a bordo (música, juegos, TV), internet abordo, seguimiento satelital, seguro de viaje, entradas a parques y experiencias, amenities ecológicos.

Reservas : https://linkr.bio/ontheroadcolombia

Naturaleza y confort en El Líbano (Tolima)

La Ranchita (Líbano, Tolima) Foto: La Ranchita

Fincas cafeteras, páramos, lagunas, caminatas y otros planes de naturaleza son algunas de las opciones que les ofrece La Ranchita del Líbano (Tolima), a sus huéspedes, durante la semana de receso escolar.



La Ranchita es una nueva casona cafetera boutique que le apuesta al turismo en esta región y que conserva la arquitectura heredada por los colonos antioqueños: los pasillos largos, pisos clásicos de diseño, un patio grande con una fuente de piedra y una tarima para eventos. Además de alojamiento en sus seis confortables habitaciones, también son operadores en el destino y ofrecen el servicio de eventos sociales. Reservas: 3134617555.

Un nido para avistar cóndores

El Nido del cóndor está a 23 km del centro de Manizales, a 17 del casco urbano de Villamaria, Caldas. Foto: Diego Vargas

El Nido del Cóndor está a 23 km del centro de Manizales y a 17 del casco urbano de Villamaría (Caldas). Es un lugar que promueve el avistamiento de aves, en especial del cóndor que surca los cielos de este lugar con sus alas de más de tres metros de envergadura.



Se llega tras recorrer un trayecto de 50 minutos sobre una vía sin pavimento, el corredor turístico llamado La Ruta del Cóndor. El acceso al Ecolodge se hace a través de un cable aéreo o caminando un trayecto de 45 a 60 minutos, por un sendero de 2,7 kilómetros.



Tomás Botero, propietario y gerente comercial del hotel, asegura que "nos llamamos El Nido del Cóndor, porque en una de las paredes de nuestra meseta vive una pareja de cóndores. Desde hace más de 20 años".



"Las habitaciones tienen dos balcones tipo deck, uno en el acceso desde el cual podrás contemplar nuestro jardín de diversas flores y otro sobre el acantilado del cañón donde se encuentra ubicado el nido de cóndores; los dos balcones cuentan con hamacas para tu descanso y con mesa para que disfrutes de un exquisito café o una copa", se lee en el sitio web del hotel



Para la semana de receso tienen descuentos de 20% en reservas del 9 al 16 de octubre, sobre la tarifa. Informes: www.elnidodelcondor.com

Piscina de la reserva de San Vicente, alimentada por el río termal y escondida entre el bosque de niebla. Foto: Adriana Garzón y Reserva termal San Vicente

Spa natural: Termales de Santa Rosa de Cabal

Las aguas termales de Santa Rosa de Cabal, en Risaralda, son tal vez las más impresionantes en Colombia porque descienden en una cascada caliente. Aquí los visitantes tienen dos opciones: La Reserva Termal San Vicente, a 17 kilómetros de Santa Rosa de Cabal (45 minutos por carretera destapada), un paraje natural de 472 hectáreas que en las manos de Lisbo Justo Serna, dueño y desarrollador del proyecto, ha venido en crecimiento desde 1995, cuando abrió la primera piscina.



Con sus 14 grados centígrados y un clima húmedo lluvioso, el lugar es una alternativa de turismo de salud. Todo allí está pensado para que el visitante salga revitalizado física y mentalmente. Médicos y expertos en el tema asesoran a la reserva y, cada mañana a las 8 en punto, don Lisbo hace lo mismo con los huéspedes para que conozcan a fondo los beneficios del termalismo.

O las Termales Balneario Santa Rosa de Cabal, que implica una corta caminata hasta el pie de la primera cascada caliente que llega a varias piscinas naturales; o seguir hacia el hotel contiguo en donde una cascada más pequeña corre hacia docenas de bañeras calientes, todas a diferentes temperaturas.

Glamping Entreverdes

Glamping Entreverdes está ubicado en la Vereda Blanquizal en el municipio de Ebéjico al Occidente de Antioquia, a tan solo una hora de Medellín. Foto: Glamping Entreverdes

A una hora de Medellín, KM 12 Vía Ebéjico Vereda Blanquizal, está el Glamping Entreverdes. Entreverdes está ubicado en la Vereda Blanquizal en el municipio de Ebéjico al Occidente de Antioquia, a tan solo una hora de Medellín.



Allí encontrará este paraíso escondido. Un lugar donde podrá conectarse con la naturaleza y escuchar el cantar de los pájaros, disfrutar de envolventes atardeceres, descansar, relajarse y realizar multiples actividades.



glampingentreverdes@gmail.com

WhatsApp +57 3506031861

Parques ecoturísticos de la CAR Cundinamarca

La CAR Cundinamarca administra seis parques ecoturísticos en Cundinamarca y Boyacá, ideales para disfrutar de tardes de picnic, asados, senderismo, bici paseos, navegación, camping y hasta alojamiento en cabañas, siendo este uno de los servicios más apetecidos.



En dichos parques es posible alojarse en una confortable y acogedora cabaña con una vista única es posible tanto en su parque Embalse del Neusa, ubicado entre los municipios de Cogua y Tausa, y también el Embalse El Hato, en el municipio de Carmen de Carupa, ambos en jurisdicción de Cundinamarca.

A 3100 metros sobre el nivel del mar rodeado de bosque y plantaciones forestales de pino, eucalipto y bosque, emerge el Embalse del Neusa. Así lucen las cabañas administradas por la CAR Cundinamarca. Foto: CAR Cundinamarca

Allí usted encontrará cabañas completamente dotadas con utensilios de cocina, electrodomésticos, mobiliario y ropa de cama para 2, 4, 6, 8, 12 y hasta 22 personas desde $153.500 COP por noche por cabaña.

La reserva debe hacerse con al menos 15 días de anticipación a través de su aplicación móvil ApliCAR (disponible tanto para Android como para iOS), a través de su sitio web: parques.car.gov.co, comunicándose a la línea de servicio al ciudadano 601 580 11 11 Ext. 2437 o a la línea WhatsApp 314 2437046.

Playa Dormida para amantes de la buena vida

Santa Marta Marriott Resort Playa Dormida. Foto: Santa Marta Marriott Resort Playa Dormida.

El Santa Marta Marriott Resort Playa Dormida es una opción que aún tiene habitaciones disponibles para la semana de receso, y ofrece espectaculares playas, a solo 10 minutos del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar.



Este resort cuenta con variedad de platos de cocina internacional con toques locales. El espacio ideal para relajarse en un elegante entorno caribeño, con los sonidos y colores tradicionales de Santa Marta.



Su mejor secreto es Seishua Spa, un espacio para disfrutar de tratamientos relajantes de la mano de expertas.

Informes en: +57 318 311 8810

Facebook.com/SantaMartaMarriottResortPlayaDormida

@Santamarta.Marriot

El Jardín Botánico Eloy Valenzuela, ¡pura vida!

Jardín Botánico Eloy Valenzuela, de 7,5 hectáreas, en el municipio de Floridablanca.​ Foto: Jaime Moreno

Allí se puede tener un encuentro cercano con la naturaleza. En el Jardín Botánico Eloy Valenzuela encontrará lagos, bosques, senderos y más de 75.000 m2 de naturaleza en los que se conservan alrededor de 400 especies de plantas. También una gran variedad de aves y animales salvajes.



Ubicado a 5 kilómetros de Bucaramanga a un costado de la antigua carretera que lleva a Floridablanca tiene nueve hectáreas en las que se conservan e investigan 300 especies de flora propia de los bosques tropicales húmedos y secos de esta región del país.



La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, es la entidad que administra el Jardín Botánico, catalogado por el presidente de la Red Nacional de Jardines Botánicos de Colombia, Alberto Gómez Mejía, como el más lindo del país.