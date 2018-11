De Legoland al Space center: diversión en Florida

Experimentar qué siente un astronauta en un despegue desde la Nasa. Participar en un safari y ver en vivo y en directo animales de distintos continentes. Hospedarse en un gigantesco rancho y comportarse como un cowboy. Recorrer pantanos en donde viven reptiles ancestrales y caminar por un jardín de más de 90 años con vistas espectaculares.

Por distintas que parezcan estas actividades, todas pueden realizarse en el condado de Polk y la costa de la Florida (Estados Unidos), relativamente cerca de los tradicionales parques de Universal y Disney o de las famosas compras y promociones de los centros comerciales y outlets de la zona. Se recomienda hacer el recorrido que presentamos a continuación en auto, pues las distancias son largas.

Visita espacial

El punto de partida del viaje es el Kennedy Space Center, en donde el cielo no es el límite. Cada esquina da detalles sobre la carrera espacial y el sueño del hombre de conquistar el espacio. En el Rocket Garden del Space Center reposan cohetes como el Saturn 1B, Delta, Juno II, Mercury-Atlas. No es necesario ser científico para emocionarse al verlos. Son ideales para las fotos.



Los turistas se encuentran también con el icónico transbordador espacial Atlantis. En el Centro Espacial están las plataformas de lanzamiento desde donde han partido las misiones de la Nasa. Así mismo, están plasmados los esfuerzos del hombre para llegar a Marte e, incluso, hay una recreación de lo que podría ser la estancia humana en ese planeta.



Vale destacar que el programa para estudiantes llamado ‘Generación Marte’ invita a los jóvenes a participar en misiones y tareas como cosechar los alimentos que comerían los humanos en ese planeta.



Es inspirador conocer el programa Apolo y vivir la experiencia de la llegada a la Luna y ver intimidades de los astronautas; conocer, por ejemplo, la forma en que preparan los alimentos e incluso ver cómo van al baño en un ambiente sin gravedad. Durante el recorrido por las misiones es imposible no detenerse para mirar al cielo despejado de esta zona y pensar en los esfuerzos de la humanidad para llegar más lejos.

También puede realizar actividades como un tobogán, simuladores o, incluso, participar en el lanzamiento de un cohete.



La visita al Kennedy Space Center se puede hacer en un día. Hay restaurantes de comida rápida y diversas tiendas de recuerdos con suvenires para todos los bolsillos.

Safari y aventura

De regreso a la Tierra, luego de ese viaje espacial, está el safari Wilderness Ranch. A bordo de un vehículo, puede recorrer un extenso terreno en medio de cebras, ciervos, búfalos, ñúes, olorosos camellos y avestruces que lo seguirán todo el camino.

Es permitido alimentar a los animales. Estos se acercan tanto que es posible tocarlos y tomar buenas selfis. Hay un lugar especial para los lémures, famosos por la película Madagascar, y el personaje del Rey Julien. También es posible realizar paseos familiares en caballo y en camello.



Si mantiene el espíritu aventurero, puede irse al Westgate River Ranch Resort. Allí no solo es posible hospedarse en camping cinco estrellas, sino que incluso con su pareja se puede quedar en un tipi (carpa india) de lujo, con una chimenea muy romántica y aire acondicionado.



Podrá disparar con arco, disparar con escopeta a un blanco móvil, participar en un rodeo y jugar tiro de herradura. Luego, si le quedan fuerzas, recorra en ruidosos aerobotes el río Kissimmee para observar una amplia vida silvestre, que incluye caimanes, tortugas y halcones. Al comienzo el recorrido es muy movido y llega a asustar, pero luego es relajante con unas vistas muy bonitas.

Diversión en bloques

De nuevo al carro y a la autopista para desplazarse hasta Legoland, en donde hay un mundo en miniatura y otro en tamaño real, hechos ambos con legos.



Mientras observa las obras de arte hechas con los populares bloques, puede disfrutar de atracciones como la montañas rusa o los simuladores. Aunque la diversión es especialmente para los más pequeños, los grandes también pueden divertirse con las figuras.Legoland ofrece hotel y cabañas, por si quieren fijar allí su punto de control para recorrer las demás atracciones de la zona.

El divertido hotel de Legoland. Foto: Archivo El Tiempo

Verde caminata

Y para ir bajando la temperatura en este viaje, es posible ir al Bok Tower Gardens, un jardín hermoso con una vista de colores maravillosas. Los jardines, que se recorren a pie por cómodos senderos, tienen 89 años, son el hogar de 126 especies diferentes de aves, de la tortuga Gopher y la serpiente índigo, en peligro de extinción. Al lugar es mejor ir con ropa cómoda, ojalá no pantalones cortos, pues por tanta vegetación hay insectos que pueden subir por las piernas.



Los jardines tienen una sorpresa al final de los senderos: una torre de más de 62 metros que tiene en su interior uno de los más antiguos y grandes carriones del mundo. Es una especie de piano con 60 campanas que suenan dos veces al día y hacen, junto a la hermosa vista, un momento épico.

Si usted va: No deje de probar las costillas de cerdo del Westgate Smokehouse Grill ubicado en el Westgate River Ranch Resort, el mejor puré de papa del mundo en Harborside Restaurant y la langosta de Cocoa Beach Pier, que además tiene una vista espectacular de la playa. Se puede hospedar en cómodas casas familiares con piscina privada en Balmoral Resort Florida (www.feltrimresorts.com/balmoral-resort), que el próximo año inaugura la escuela de fútbol de Ronaldo.

SAIR BUITRAGO

*Invitación de Central Florida Convention & Visitor Bureau

y Delaware North Companies,

que opera el Kennedy

Space Center Visitor Complex

para Latinoamérica.