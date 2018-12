Vallarta y Nayarit, opción en el Pacífico mexicano

Cuando el avión aterrizó en Puerto Vallarta, en el Pacífico mexicano, por mi mente solo pasaban los tacos, las tortillas y los mariachis, algo que, debo admitirlo, no me motiva mucho. El mar, los bikinis y el tequila me llaman más la atención.

En mi mente también estaba la posibilidad de nadar con unos delfines en mar abierto. Sí, delfines libres y en mar abierto. La verdad, siempre he tenido desconfianza de los peces que tienen dientes y máxime si miden más de 50 centímetros de largo.



Unas camisetas, el chingue (pantaloneta de baño), algunas bermudas, las chanclas y unas gafas de buceo hacían parte del equipaje, con el que tomé el vuelo desde Bogotá y que inicialmente me llevó hasta Ciudad de México. Allí fue una escala de dos horas que dio tiempo para comer unos huevos revueltos en un restaurante y tener acceso al wifi, algo absolutamente necesario en un viaje internacional. Más que las chanclas.



Luego un vuelo local de alrededor de una y ya estábamos en Vallarta. El olor a mar, el sonido de las olas y el calor fueron evidentes.



La llegada fue al hotel Sheraton, una estructura moderna, fresca, rodeada de jardines, con piscinas y mar.



Desde las habitaciones la vista no puede ser mejor. Se ve la inmensidad del océano, los barcos, las gaviotas y los cuerpos que se doran alrededor de las piscinas.

Estos destinos mexicanos están listos para ser descubiertos por los viajeros del mundo. Foto: Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit.

El hotel lo integran seis torres interconectadas, con 473 habitaciones de esas que da hasta como algo de pena destender la cama. Hay restaurantes de comida internacional, bar y hasta un spa, al que se debe entrar con GPS para no perderse.



Pero no todo es comida. En últimas Vallarta es mar y las alternativas en ese sentido son muy amplias. Y una de ellas es salir a nadar con los delfines libres en altamar. Algo único pues no es verlos en una alberca para tomarse una foto.



La lancha parte con guía en la parte delantera que se encarga de avistar a los peces. La orden es que hay que estar listos para saltar al agua a su orden. "No los pueden tocar", es la orden y todos asentimos con la cabeza.

Las figuras grisáceas aparecen al lado de la lancha. Hay gritos de emoción y los primeros se lanzan al agua. Guardo prudencial silencio en la última silla y me parece que desde la proa, o la popa, la verdad no sé, se ven bien bonitos.



Cuando me llega el turno, de plancha al profundo mar y desde el bote escucho los gritos que avisan por dónde están pasando los peces y en efecto dos delfines pasan muy cerca de mí. Desde la lancha alguien me grita que no los siga que no intente nadar al lado de ellos. En ese momento mis alientos escasamente me permitían sostenerme para no dejarme hundir.

Rivera Nayarit

A unos pocos minutos de Vallarta está la Rivera Nayarit, un espacio para el turismo que hasta ahora se está descubriendo. Los hoteles, los condominios de lujo y los campos de golf abundan. Es uno de los destinos más visitados y exclusivos.

El mar y la playa son solo una de las opciones en este territorio mexicano. También es posible conocer la cultura local. Foto: Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit.

La estadía fue en Marival Residences Luxury Resort, un hotel lleno de lujo y comodidad, con piscinas y mucha playa. Hay habitaciones con una pequeña piscina en una terraza desde la que se puede apreciar la inmensidad del mar acompañado de un tequila o una cerveza. Claro que también puede ser un sitio ideal para estar con la familia, para ver los hermosos atardeceres.



Los hoteles y resorts de Nuevo Vallarta (Nayarit) están catalogados entre los más exclusivos y lujosos en destinos de playa a nivel internacional. Y prueba de esto es que allí incluso ha ido de vacaciones la reconocida empresaria Kim Kardashian.

Tras conocer la habitación y deslumbrarme un poco con ella, llega el momento de un recorrido en carro para conocer la Riviera. Ahí sí toca echarse la bendición y otro tequila, sobre todo, cuando nos dicen que el conductor será el 'Diablo'.



El recorrido nos lleva por el pequeño pueblo de Bucerías, un lugar ideal para comprar artesanías, pero también es un punto clave para quienes les gustan las olas grandes. Allí hay un espacio para ellos y para practicar deportes como el kitesurfing, el kayat o el jet ski.

Una tarde soleada en la Riviera Nayarit. Foto: Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit.

También está Punta de Mita, conocido como la capital de Glamour. Esta exclusiva zona se levantó en una península que se extiende en casi diez kilómetros de playas vírgenes, rodeadas de naturaleza.



Según los datos oficiales, la región ofrece 192 millas en la pristina costa del Pacífico, tiene el histórico pueblo de San Blas, el exclusivo refugio de celebridades Punta de Mita y la meca del surf 'bohochic' Sayulita.



Son estos lugares razones suficientes para conocer este destino del Pacífico mexicano, que ofrece el clásico mar, pero con toda la belleza de un México que aún está por descubrirse.



JORGE MELÉNDEZ

ENVIADO ESPECIAL DE EL TIEMPO​*Invitación de la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit (OVC) y el Fideicomiso de Turismo Puerto Vallarta (Fidetur)