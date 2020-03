Caminata hacia el paraíso de agua de Orito, en Putumayo

Son las 5:30 de la mañana. Estamos en una camioneta roja de platón, con botas pantaneras y camisas de manga larga. Vamos desde el casco urbano de Orito –pueblo petrolero al occidente del departamento de Putumayo– hasta la inspección de Siberia. Para llegar a nuestro destino, la cascada Chigayaco, recorreremos una carretera durante una hora y veinte minutos.

Antes de que salga el sol, vamos por este camino angosto y sin demarcar que lleva al río Guamuez. Hasta allí llegan los carros, porque el puente se cayó hace dos años. La única forma de atravesar el río es por un puente colgante provisional hecho de madera y guayas metálicas que soporta el paso de motos y gente a pie.



Luego de pasarlo, Gustavo y yo, periodistas y creadores del canal de viajes de YouTube CaminanTr3s, esperamos en una panadería de Siberia. Un hombre de 1,80 metros de estatura se acerca. Viste un poncho indígena que le llega hasta las rodillas y botas pantaneras.



–Mucho gusto, Óscar Jelpud, para servirles.

Óscar Jelpud en el sendero hacia la cascada. Foto: Caminantr3s Óscar y Diego interpretan una canción durante el recorrido. Foto: Caminantr3s Óscar toca la queda en la cascada. Foto: Caminantr3s

Él será nuestro guía y nos llevará a una cascada poco visitada por turistas. Somos unos de los primeros foráneos que entraremos a ese manantial de ‘agua divina’, dice Jelpud.



Nuestro anfitrión nos lleva a su oficina. Habla por teléfono en palabras de los pastos, la etnia indígena a la que pertenece. De las paredes cuelgan instrumentos musicales ancestrales y hay letreros de conservación ambiental. En minutos y en moto llega Diego, su amigo y socio. A su lado se parquea una ‘paloma’, como llaman a los motocarros.



Unos vamos en ‘paloma’ y otros, en las motos de Diego y Óscar, quien deja la ruana y se tercia una guitarra al hombro. Así comienza el traslado de 25 minutos hasta la entrada del sendero de la cascada Chigayaco.



Las nubes acarician las montañas más altas y la selva tupida contrasta con fincas y cultivos que quedan atrás. Una guitarra afinada interpretada por Óscar y una zampoña en boca y manos de Diego le ponen ritmo a una de las experiencias de turismo de naturaleza más espectaculares que hemos tenido en los 4 años que llevamos de recorrido por el país.

La canción se llama como la cascada, Chigayaco, y nace a partir del proyecto de turismo que lideran estos jóvenes, que también son músicos: “Acompáñame a una aventura, lejos del ruido y las dudas por un camino hacia la selva. Subiendo a la montaña, sublime santuario de verdes, donde se avistan heliconias”, cantan.



Óscar camina hacia el sendero de piedras resbalosas y de monte tupido. En su hombro izquierdo cuelga la guitarra y en el derecho, un morral negro del que saca un tarro de Menticol con hierbas y un líquido verde.



–Vengan y les pongo un poquito de esto para que vayan oliendo a monte de una vez y la pachamama no me los vaya a ‘estropiar’.



El olor es cítrico y dulce. Aún es temprano, pero hoy debemos llegar a Puerto Asís para tomar el vuelo de las 9 p. m. a Bogotá. El tiempo corre.



El guía lleva paso firme sobre las piedras tapizadas de musgo verde. El sendero es empinado y resbaloso. Se nota que casi nadie camina por ahí. Sin embargo, cuenta que ese camino fue construido por sus abuelos y su padre, quienes se movían a pie por el territorio hasta que llegó la guerra.



Entonces, tenemos esa conversación ineludible en territorios apartados de Colombia: la violencia. Cuando no le apuntamos con la cámara, Óscar cuenta cómo en su pueblo eran pan de cada día las ráfagas de metralla o las tropas de los ‘grupos’ caminando de arriba a abajo.



–La guerrilla nunca nos hizo nada, uno los veía por ahí caminando y hablando. Cuando en realidad sentimos la guerra fue cuando llegaron los ‘paracos’. Esos mataban sin preguntar.



Tratamos de seguir el paso y oír la historia, pero el afán por llegar a la cascada pone punto final a la anécdota.



Llegamos al río Churuyaco, que significa, según versiones de los mayores indígenas, caracol de agua. Debemos atravesar el río pedregoso. Diego y Óscar nos ayudan a pasar las maletas de las cámaras y nos dan la mano para no caer en la corriente ruidosa. Ellos pasan una y otra vez como si caminaran sobre un terreno sólido y conocido.



El sendero cambia. De piedras entre el monte llegamos a la orilla del río. En la arena se ven las huellas de borugas y guaras. Los guías nos dicen dónde pisar y dónde no, se preocupan porque no nos mojemos. Pero a nosotros no nos importa: metemos los pies al agua y en ocasiones hasta la cintura si es necesario.



–Ahorita llegamos a la cueva, allí les vamos a dar guarapito y envueltos de maíz. Vamos a cantar una de las canciones más bonitas que tenemos: Hermana paz–, dice Óscar.



El río Churuyaco fluye entre dos paredes de roca. A ellas se aferran los chíparos, una especie de árbol que adhiere sus raíces a la piedra y se agarra con fuerza para sostener sus 7 metros de frondosas ramas.



Ese es el lugar denominado por ellos mismos como talpa, que significa ‘piedra para hablar’. Diego reconoce la importancia de los chíparos, pues retienen la humedad en sus raíces. Además, su sombra evita que se evapore el agua con el inclemente sol de la región amazónica.



A la mitad del sendero el cuerpo pide descanso. Unos metros adelante está la cueva. Allí comemos envueltos de maíz preparados por Diego y malteada de yuca hecha por la madre indígena de una joven que nos acompaña en la travesía.



Inmersos en una cueva con el río a nuestros pies, se desenfundan nuevamente las armas de los guías: una guitarra, una zampoña y una maraca hecha con semillas de la selva.



“Hermana paz, nunca te alejes del campesino y su sembrío; hermana paz, nunca te alejes del pescador y su atarraya. Recuerdo el día en que faltaste tú y en la montaña no cantó el tucán. Recuerdo el día en que faltaste tú, una madre a su hijo lloró”.



Óscar dice que la paz es el principal motor de su sueño: el turismo. Es mediante el diálogo, dice, como se da tregua a tantos años de terror. Continuamos y el río Churuyaco se vuelve ancho. A nuestra derecha cae el agua de la cristalina. Esta quebrada viene de la cascada Chigayaco. Estamos en predios de Óscar. Dice que no tiene título de esas tierras más que el que le dieron sus padres y abuelos verbalmente.



Es la última etapa del sendero. A medida que vamos quebrada arriba, las piedras pequeñas de la cristalina se convierten en gigantescas rocas que nos cubren por completo. Damos pasos temblorosos. Al fondo se oye el estruendo de una cascada maternal. Se trata de Chigayaco.



Tenemos la cascada en frente y no pronunciamos palabra. Vemos la majestuosa caída de 40 metros: tiene otras más cortas, que desembocan en una de 15 metros, que se convierte en una cortina. Al sonido del agua se suma la quena de Óscar, una flauta en chonta.



Pasan minutos antes de meternos en la piscina verde que forma la cascada. Nos zambullimos. Jamás tocamos fondo. Contemplamos por un tiempo la formación rocosa y la vegetación. Vuelan golondrinas y mariposas Morpho azul en la caverna, ubicada tras la cascada. El agua es fría y reconfortante, como el anhelo de Óscar y sus amigos, quienes esperan que muchas personas vayan a conocerlos y a hacer de su territorio un manantial de agua, vida y paz.

Si usted va

​Para llegar a Orito se debe tomar un vuelo con la aerolínea Satena, desde Bogotá hasta Puerto Asís. De allí, hay que atravesar una carretera de tramos destapados y recorrer una hora hasta el municipio.



Puede contactar a Óscar Jelpud para su travesía en el tel. 310 332 3049.



A la hora de dormir se recomienda el hotel Amma Orito, tel.: (8) 429 0551, 321 401 0531. Reservas: hotelammaorito@gmail.com



JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ - IG: @CaminanTr3s

PARA EL TIEMPO