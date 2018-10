Descanso y aventura en Los Cabos, el destino mexicano de lujo

Probé tequila de serpiente, monté en cuatrimoto por un desierto e hice esnórquel en un mar tan cristalino y transparente que no necesité sumergirme para admirar la variedad de peces que nadaban a mi alrededor. Así se resume, muy brevemente, mi visita a Los Cabos y Mazatlán, dos lugares costeros de México que ofrecen al turista lo mejor de la cultura azteca.

Los Cabos, también conocidos como ‘El fin de la Tierra’, es un lugar que descresta por sus imponentes hoteles, situados en las inmediaciones del desierto. Hay que reconocerlo, este balneario, ubicado en el extremo sur de la península de Baja California en México, está diseñado para vivir unas vacaciones de lujo. “¿Es un lugar nuevo?”, se pregunta una periodista británica. Y aunque no es un sitio que se construyó recientemente, esa es la primera impresión que ofrece el sitio.



Durante mi visita, siempre vi obreros construyendo casas, hoteles o locales. Es un lugar de amplias y largas carreteras, por lo que es imprescindible un carro para movilizarse. Una de mis actividades favoritas, sin lugar a dudas, fue un tour en cuatrimoto. Atravesé pequeñas dunas, arbustos y piedras calizas a no más de 60 kilómetros por hora.

Puede hacer ‘tours’ en cuatrimotos por el desierto. Foto: Camilo Peña

El recorrido, que es guiado por un experto, dura aproximadamente dos horas. Recorrí lugares por donde generalmente pasa un río, pero como era verano, estaba casi seco. Digo casi porque en un punto del trayecto, el agua comienza a brotar de las rocas, mezclándose con la arena. A esa altura, creía estar en una competencia del rally Dakar.



También tuve la posibilidad de hacer esnórquel en una de las playas colindantes a Los Cabos. Es preciso mencionar que en las playas cercanas a los hoteles no se puede nadar, debido a la gran cantidad de formaciones rocosas. Entonces, para hacer dicha actividad, me subí a un bote, y al ritmo de canciones de Vicente Fernández, el capitán de la embarcación contó la historia marítima de ese lugar. “Cabo San Lucas fue un punto de referencia para marineros y piratas desde que fue descubierto en 1537. En este lugar hubo disputas por tesoros y se dice que aún existen algunas requisas escondidas”, apuntó Carlos, jefe de la embarcación. Durante este viaje observé El Arco, las formaciones rocosas más características de ‘El fin de la Tierra’.



Para que se haga una idea, las grandes piedras se parecen a un rinoceronte tomando agua. Al llegar al punto de inmersión, el agua es tan transparente que rápidamente perdí la noción del tiempo.

En Los Cabos y Mazatlán se puede practicar esnórquel. Foto: Camilo Peña

Mazatlán, a una hora

A 60 minutos de Los Cabos en avión, se encuentra Mazatlán (la segunda ciudad más grande del estado de Sinaloa). Lo primero que notará al llegar será el malecón de 7 kilómetros de largo, que conocí en bicicleta en un tour. En el recorrido vi algunos monumentos representativos, como el fuerte 31 de Marzo (lugar en donde sucedieron varias batallas en 1864) o la estatua de la Reina de los mares (una sirena que da la bienvenida a los pescadores y viajeros).



Lo que más llamó mi atención fue una piscina natural, en el centro del malecón. Allí hay una gran cantidad de peces y crustáceos.



“Nací en Mazatlán y no me iré de acá nunca. La tranquilidad, la comida de mar y el calor hacen de esta ciudad un lugar imperdible”, dice Daniel Romero, quien lideró el ‘bicitour’. Y tiene razón. Desde julio hasta noviembre, la temperatura en Mazatlán (también conocida como ‘La perla del Pacífico’) puede llegar hasta los 37 grados centígrados. En mi visita probé platos representativos, como el ceviche de camarón y la carne de lechón. Durante el tour conocí el centro histórico de Mazatlán, muy parecido al de Cartagena de Indias: casas grandes y viejas, donde el color amarillo, blanco y rojo predominan. Calles angostas empedradas y con grafitis que lo invitan a reflexionar: ‘Bésame mucho’. Mientras admiraba dicha infraestructura, al fondo escuchaba música banda (un género que combina la cumbia, el norteño y ranchera) emitida desde unos carros de golf, que sirven como medio de transporte para los habitantes.

El puerto es un espectáculo visual. Foto: Camilo Peña Desde julio hasta noviembre, la temperatura puede llegar hasta los 37 grados. Foto: Camilo Peña Un automóvil es imprescindible para transportarse. Foto: Camilo Peña “Nací en Mazatlán y no me iré de acá nunca”, dice Daniel Romero, quien lideró el ‘bicitour’. Foto: Camilo Peña En la plaza de mercado se encuentran las comidas típicas de la región. Foto: Camilo Peña

Antes de terminar el recorrido en la plaza de mercado (lugar en donde se conjugan toda clase de olores, comidas y especias picantes), por razones obvias debía probar el tequila. Y qué manera de hacerlo: tomé un trago a base de serpiente. Nunca se me olvidará ese sabor. Es tan difícil de describir que podría decirles que se asemeja al pollo.



“Recomendamos a los turistas venir entre el 28 de febrero y 5 de marzo, época del carnaval de Mazatlán. Tenemos coronación de la reina y actividades culturales”, señala Mónica Birrueta, gerente de relaciones públicas de la cadena de hoteles El Cid Resorts. ‘La perla del Pacífico’ es un lugar de calles amplias, que facilitan la caminata. En cada esquina encontrará restaurantes y bares. Estos últimos, en su mayoría, están construidos al estilo americano.

Si usted viaja

Si viaja a Los Cabos y a Mazatlán, puede pagar en dólares y en pesos mexicanos. No necesita visa americana, solo pasaporte.



Si va al primer destino, puede hospedarse en Grand Velas Los Cabos. En el segundo lugar, puede quedarse en The Inn at Mazatlan Resort & Spa.



Para hacer esnórquel en ‘El fin de la Tierra’, coordine con la empresa Cabo Adventures.



Y si desea hacer el tour en bicicleta en ‘La perla del Pacífico’, puede realizarlo con Blue Foot.

CAMILO PEÑA CASTAÑEDA

ENVIADO ESPECIAL DE VIAJAR​​