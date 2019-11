Norwegian Encore, una experiencia en familia sobre las olas

Es difícil creer que una pista de carros, un laberinto de combate Láser Tag y más de 20 opciones gastronómicas vayan a bordo de un barco. Esa es la realidad en el Norwegian Encore, el nuevo crucero de esta naviera, diseñado para atraer a los amantes de la adrenalina y los retos emocionantes.

Con esto, la naviera abre un abanico de opciones para todos los integrantes de la familia y los invita a subirse a su última generación de barcos (Breakaway Plus), los más grandes de la flota, con 335 metros de largo, 170.000 toneladas brutas y capacidad para 3.998 pasajeros.



Son tantas las actividades y las propuestas a bordo que seguramente muchos viajeros se bajarán del barco sin haber experimentado todas sus propuestas.



Por ejemplo, los amantes de la buena mesa tienen el reto de visitar 20 espacios gastronómicos, que van desde lujosas heladerías y cafés hasta sofisticados restaurantes con vista al mar, en los que la comida es un verdadero placer gourmet, pero también lo es disfrutar del mobiliario y la decoración acordes con la especialidad. Comida mediterránea, japonesa, americana, mexicana, el tradicional bufé y, en esta versión del Encore, la sorpresa mayor es la experiencia gastronómica italiana que se vive en Onda by Scarpetta, destacada por su excelencia y propuesta.



Los amigos de la noche y sus movidas no podrán ni parpadear. El barco cuenta con discotecas, karaoke, pistas de baile, pero la atención se la roban sus tres shows estilo Broadway: Kinky Boots, ganador del premio Tony, que presenta canciones originales de Cyndi Lauper; The Choir of Man, un espectáculo de música, baile y percusión, y Happy Hour Prohibition: The Musical, un espectáculo de teatro que debutó en el barco anterior (Bliss). Los fanáticos de The Beatles se darán cita en The Cavern Club, que cuenta con una banda en vivo inspirada en el cuarteto británico.

Emoción pura

Zona de toboganes, ‘jacuzzis’ y piscinas, y pista para trotar. Foto: Cortesía Norwegian Encore

Pero volvamos a la adrenalina pura. El gran orgullo de este barco es su pista go-karts, que propone 335 metros de recorrido de 10 vueltas con cuatro secciones de la pista que se extienden hasta 4 metros más allá del borde del barco. Y, para aumentar el vértigo, hay un área con una función interactiva que permite a los espectadores apuntar a los autos con un láser, lo cual les da más velocidad. Eso es emoción a toda máquina.



De allí, el paso siguiente es a la cubierta 18, donde está Láser Tag, un laberinto en donde se pueden vivir divertidas batallas en una épica arena de gladiadores y monstruos. Y, para potenciar la emoción, está Galaxy Pavilion, un espacio de 900 metros cuadrados con tecnología de punta y juegos interactivos que llevan a los viajeros por el mundo de la realidad virtual.



También en la cubierta superior está el parque acuático con dos toboganes de agua. Uno de ellos tiene una caída en forma de ocho y lleva a los osados a un sobrevuelo de 3 metros sobre el costado del barco con tubos acrílicos que les permiten ver el mar.



El spa Mandara, aunque no está incluido, es sin duda uno de los lugares más cautivadores para los que buscan vacaciones relajadas, lejos del mundanal ruido y con tratamientos y terapias que garanticen que volverá a tierra como nuevo.

Del cielo a la tierra

Los cruceristas que aman la exclusividad en su máxima potencia tienen en el barco un espacio muy especial. The Haven es un área en donde el lujo, la atención y la privacidad se elevan a su máximo nivel. Restaurante y lounge privados, conserjes y mayordomos, y una zona reservada con piscina, jacuzzis y asoleadoras invita al descanso total. Y para asistir a los espectáculos tienen un área reservada y acceso prioritario para las actividades.



Así que Encore tiene opciones para todos los gustos y bolsillos, y promete viajes llenos de experiencias sobre las olas.

Si usted va

Norwegian Encore zarpa este 24 de noviembre, con itinerarios de 7 días por el Caribe Oriental, embarque en Miami y recorridos por Puerto Rico, Islas Vírgenes de EE. UU. y Británicas. Planes desde 349 dólares, por persona, sin impuestos.



Representados en Colombia por Mundial de Cruceros. PBX (571) 620 6210 | Cel. 321 2548096 mundialdecruceros.com

ADRIANA GARZÓN

@AdriViajar

*Invitación de Norwegian Cruise Line