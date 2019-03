Miami: lujo, comida saludable y bienestar en esta ciudad dorada

Es primavera y la brisa fría acaricia los cuerpos dorados y esculturales que salen a pasear sin mayor cobijo. Abdómenes trabajados, piernas y brazos firmes, fibra pura, de quienes se ejercitan en parques, frente al océano o en las calles de Miami (Estados Unidos).

Aún es de mañana y por la avenida Ocean Drive, en South Beach, pasan personas corriendo y se ve a otras haciendo flexiones. Algunas juegan voleibol, otras bailan, hacen yoga. Hay un ambiente que podría leerse como adoración al cuerpo, pero es más que vanidad: representa la ética del cuidado con la que empieza a identificarse la ciudad. La industria turística es consciente de la tendencia y está preparada para cautivar a nuevos viajeros y a los de siempre con planes de bienestar total.



La primera parada de este recorrido es un hotel que es un destino en sí mismo. Las habitaciones de The Palms Hotel & Spa tienen vista al mar; y aunque son cómodas, espaciosas y agradables, los exteriores hacen que los huéspedes permanezcan más tiempo afuera que adentro.

The Palms hotel and spa. Foto: Natalia Noguera. Con iPhone XS Max The Palms hotel and spa. Foto: Natalia Noguera The Palms hotel and spa. Foto: Natalia Noguera The Palms hotel and spa. Foto: Natalia Noguera

Hay una piscina en la que pasa la mañana una familia de abuelos, padres e hijos. Así es: no es verano, pero el clima en Miami, la ciudad en donde siempre sale el sol, es placentero y puede convencer a cualquiera de disfrutar espacios como este o, incluso, atreverse al mar, que está al frente de The Palms. Venimos acostumbrados al cálido Caribe y el océano puede parecer frío, pero la vista invita a, por lo menos, tenderse enfrente del mar y entregarse a un rato de relajación. Además, una instructora del hotel ofrece clases de yoga sobre la arena. Si hay cielo despejado, es posible ejercitarse con un atardecer al frente.



A la hora de comer está el restaurante Essensia, ubicado junto a la piscina. Si es su intención reencontrarse con el bienestar durante el viaje, estos platos con ingredientes orgánicos son para usted. Los pescados y frutos del mar vienen de fuentes orgánicas, y los cocteles exclusivos son elaborados con frutas frescas de temporada, hierbas frescas del jardín y espíritus artesanales conscientes del medioambiente. No en vano, Essensia recibió el certificado de excelencia de TripAdvisor en el 2018.



La joya de la corona de The Palms es el spa Aveda, que ofrece diferentes tipos de tratamientos en cabinas individuales, así como para parejas. Las instalaciones tienen una tienda con productos de primera categoría, sauna y un espacio de relajación, ambientado con el sonido suave de una cascada. Recomendado el tratamiento de 80 minutos para combatir el estrés. El terapeuta boricua Carlos ofrece una sesión de masajes que elimina cualquier rastro de estrés y revitaliza mente y cuerpo.

Sabores de South Beach

Andar en bicicleta entrega una perspectiva distinta de Miami: tranquila, sosegada y conectada con la cultura local. El tour que ofrece la compañía Bike and Roll parte de Ocean Drive, una de las calles más famosas y vibrantes de Miami, que reúne restaurantes, bares y edificios con arquitectura art déco.



Con calma se llega hasta South Point Park. Este parque urbano está junto al océano y frente a la isla Fisher, popular por ser el barrio más rico de Estados Unidos. Es un sitio para tomar buenas imágenes y disfrutar de la vista clásica de Miami: edificios que se levantan frente al mar. Es un placer recorrer en bicicleta las calles de la ciudad y parar de vez en cuando para sentir el movimiento de una ciudad en constante cambio.

Recorrido por Miami. Foto: Natalia Noguera. Con iPhone XS Max Recorrido por Miami. Foto: Natalia Noguera Recorrido por Miami. Foto: Natalia Noguera Recorrido por Miami. Foto: Natalia Noguera Recorrido por Miami. Foto: Natalia Noguera

Lincoln Road es otra sonada calle de Miami. Aunque usted sea un asiduo visitante, encontrará cada vez algo nuevo: un museo, una tienda, un local o un restaurante. Justamente, si de comida se trata, vale la pena una parada en el 7 Spices Restaurant & Lounge, especializado en platos que combinan sabores del Mediterráneo y americanos. Es posible disfrutar de cocteles artesanales en una mesa sobre la calle, mientras disfruta de la vista de esta particular vía.



Entrados en temas gastronómicos, South Beach tiene una propuesta de sabores complejos que merece la pena conocer e incluye las cocinas italiana, colombiana, cubana y, por supuesto, norteamericana. El recorrido que combina comida y art déco de la empresa Miami Culinary Tours ofrece cinco platos en diferentes restaurantes de la zona, que dan una idea general de esta fusión.



Una de las paradas es Larios on the Beach, un lugar ideado por la artista Gloria Estefan y especializado en comida cubana. Para destacar el helado italiano de Mamma Mia y el cortado (café) de Abuela’s. Gina, una de las guías de este tour a pie, habla también de la historia de los edificios art déco, un estilo que se tomó la ciudad durante la década de los 20 y 30. Las figuras geométricas precisas, la simetría y los colores fuertes son sus características.

Una jornada reparadora

El hotel Biltmore, uno de los Leading Hotels of the World, fue creado en 1926. A golpe de vista, no parece Florida. La estructura de cemento tiene largas columnas y un estilo más similar al de los hoteles clásicos europeos que al geométrico art déco que prima en Miami. De hecho, su construcción se inspiró en las arquitecturas italiana y española.



Este alojamiento de 271 habitaciones fue declarado propiedad histórica de Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial fue un hogar para veteranos, y se convirtió luego en un hospital. Hoy en día es un hotel de lujo que contó con una inversión de 30 millones de dólares para su renovación. Tiene un campo de golf, una piscina climatizada y la preferencia de muchos: el spa.

Un hotel de lujo en Miami Foto: Natalia Noguera. Con iPhone XS Max Un hotel de lujo en Miami Foto: Natalia Noguera Un hotel de lujo en Miami Foto: Natalia Noguera

Una mañana en el spa del Biltmore podría convertirse en paradigma de relajación. Sus instalaciones están ambientadas con luz baja, sonido de agua que fluye, olor dulce en el ambiente y, sobre todo, mucha tranquilidad. Los espacios para los tratamientos individuales tienen luz natural, así que para lograr un estado de alivio total, los terapeutas ofrecen cubreojos. Los visitantes pueden escoger desde masajes para la espalda hasta tratamientos completos de relajación, y pasar un tiempo en el sauna.



Después de un tratamiento de este tipo, nada mejor que una recorrido en bici por Surfside. A pesar de las numerosas casas residenciales, esta ciudad es una alternativa a South Beach: tiene playa, centros comerciales con marcas de lujo, restaurantes y deportes acuáticos que convocan a visitantes de todo el país y, por temporadas, del mundo.



Ubicada a una hora de Coral Gables, sin mucha timidez, Surfside busca convertirse en la próxima parada obligatoria para quienes busquen playa en Miami. Recomendado el Grand Beach Hotel Surfside, alojamiento que ofrece una terraza con vista a la ciudad, ideal para pasar un rato y disfrutar uno de los tragos de la carta. Por otra parte, el restaurante del hotel cuenta con un agradable exterior en la playa y ofrece platos inspirados en cocina local e internacional.

Grafiti tour en Wynwood

Grafitis en Wynwood. Foto: Natalia Noguera. Con iPhone XS Max Grafitis en Wynwood. Foto: Natalia Noguera Grafitis en Wynwood. Foto: Natalia Noguera Grafitis en Wynwood. Foto: Natalia Noguera Grafitis en Wynwood. Foto: Natalia Noguera

Es una ciudad efervescente, adornada con murales coloridos y grafitis de artistas de todo el mundo. La escena de Wyndwood convoca a amantes del arte, a curiosos y a quienes quieran un plan diferente en Miami. Los recorridos de Miami’s best graffiti guide dan una perspectiva general de las obras de la zona. Artistas como El Pez, Tomokazu Matsuyama, Tristan Eaton o Super Queen Andrea han dejado su impronta en estos muros.



Vale la pena tomar unos de estos recorridos, que se hacen a pie, para conocer la historia detrás de las paredes y hacerse una idea general de la importancia que ha tomado esta zona para el arte del grafiti en el mundo. Ryan, quien también es artista, es un excelente guía.

NATALIA NOGUERA

REDACCIÓN EL TIEMPO@natalianoguera

* Invitación de Greater Miami Convention & Visitor Bureau