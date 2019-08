Norwegian, una naviera para todos

Es posible: una misma naviera tiene planes para todos los viajeros. Norwegian Cruise Line, representada en Colombia por Mundial de Cruceros, ha sido diseñada para que toda la familia disfrute a bordo en pistas de karts, campos de batalla láser, circuitos de cuerdas con puentes tibetanos, toboganes de caída libre y salones de realidad virtual, para aquellos que necesiten adrenalina. Tiene también actividades al aire libre y al interior para compartir en familia, como el parque acuático para niños, el campo de minigolf, las pistas de bolos y videojuegos.

Planes para todos

Lo barcos de Norwegian tienen zona deportiva, gimnasio y spa, ideales para combatir los kilos de más, comunes en temporada de vacaciones. Los amantes del entretenimiento nocturno tienen a su disposición bares con una variada oferta de tragos, alcohol y cocteles, así como discotecas abiertas hasta la madrugada.



La naviera ofrece en sus teatros entretenimiento de primera. Espectáculos como Cirque Dreams and Dinner®, el musical Priscilla, Queen of the Desert en el Norwegian Epic, Legends in Concert en el Norwegian Pearl o, incluso, Footloose en Norwegian Joy, son una apuesta dedicada a los fanáticos de Broadway.



Mientras que los mayores disfrutan los shows, los más jóvenes pueden ir al club privado de niños y adolescentes y conocer a otros cruceristas en un mundo aparte.

Y quienes viajan solos pueden escoger en ocho de los barcos de la naviera los camarotes Studio, que incluyen acceso exclusivo al salón Studio, donde podrán compartir la experiencia de viaje con personas de todo el mundo.

Comida y exclusividad

Los últimos seis barcos de la naviera ofrecen The Waterfront, un boulevard en el que restaurantes, bares, cafés y dulcerías tienen mesas adentro y otras junto al mar. Las comidas se adaptan a los diferentes paladares: carnes, asiática, hamburguesas, saludable y snacks son algunas ofertas.



Oculto en la parte superior del barco está The Haven, un espacio exclusivo con los camarotes más lujosos, amplios y mejor equipados. Además de acceso a todo lo que ofrece el crucero, tienen servicio personal de conserjería y mayordomo las 24 horas.

Si usted va

Si ya ha viajado en uno de los barcos de Norwegian, es el momento de

embarcarse de nuevo y aprovechar el 20 por ciento de descuento especial para viajeros repitentes. Disponible hasta el hasta el 10 de septiembre

de este año. Puede tomar cualquiera de las 350 salidas, iniciando en el 2020 y el 2021. Mundial de Cruceros, tel.: (1) 620 6210.

www.mundialdecruceros.com



