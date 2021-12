La naviera Royal Caribbean International se mueve a buen ritmo para recuperar sus rutas y viajeros en los mares del mundo. Y para lograrlo, ofrece interesantes planes para todos los bolsillos.



Por ejemplo, en su barco Oasis of the Seas, el más grande del mundo, reactivó sus rutas, y para viajar en enero, febrero y marzo ofrece los mejores precios, que van desde 650 dólares por persona una semana, con todo incluido.



Esta semana premiaron a los representantes de Royal Caribbean en Latinoamérica, De Colombia, Olga Cock (segunda de der. a izq.), de la agencia Deluxe Travel fue reconocida en la categoría Innovators.

Después de una pausa de 21 meses, el Grandeur of the Seas reanuda su servicio, con un programa que presenta a Barbados como nuevo puerto base. El barco ofrece itinerarios en el Caribe Sur y América Latina. Incluye nuevos puertos de escala, con itinerarios que van desde 7 hasta 14 noches. Para su primer crucero, tendrá el itinerario Explorador del Caribe Sur con escalas en Granada, Dominica y Santa Lucía, y tres nuevos puertos: Scarborough, Tobago; Puerto España, Trinidad; y Kingstown, St. Vincent.



Otro itinerario es el ABC Caribbean Adventure Cruise con Granada, Bonaire, Curazao,

Aruba, Trinidad y un día en el mar.



En enero, el crucero de 14 noches incluye escalas en América Central y del Sur, con puertos como Limón (Costa Rica), Colón (Panamá) y Cartagena (Colombia). El Grandeur of the Seas es el primero de tres barcos que reanudarán sus recorridos este diciembre.



La naviera también presentó sus cruceros por Alaska para la temporada 2023. La compañía planea enviar cuatro barcos a ese destino.

El Enchantment of the Seas navegará desde Vancouver y ofrecerá viajes de ida y vuelta de siete noches, incluidos algunos viajes que visitan los glaciares Hubbard y Dawes.



Y para cerrar con broche de oro: el nuevo barco, llamado Wonder of the Seas, el quinto de los seis barcos de la clase Oasis que será inaugurado en marzo del 2022. Tiene capacidad para 6.800 pasajeros, 100 más que el barco más grande actual, el Symphony of the Seas. Una de las características del nuevo modelo es la incorporación de ocho barrios a bordo.

El Wonder de 236.000 toneladas debía estar listo y entregado este año, pero los cierres de astilleros provocados por la pandemia lo retrasaron. El sexto, aunque actualmente sin nombre, ha sido ordenado y se espera que realice su primer viaje en el 2024.



