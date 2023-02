Durante la inauguración de la versión 42 de la Vitrina Turística de Anato, el presidente Gustavo Petro instó a que Colombia debe lograr reemplazar las divisas del petróleo y el carbón por el turismo.



“No es que sea un capricho, es porque el mundo tiene que ir hacia una economía descarbonizada para sobrevivir y así lo dice la ciencia”, indicó el mandatario.

Explicó que dicho proceso debe realizarse en el corto plazo, “porque Colombia tiene un enorme potencial en relación con atraer un turismo de afuera y adentro de nuestro país, el país de la biodiversidad”.



Por su parte, Paula Cortés, presidenta de Anato, le solicitó al presidente Petro incluir en el Plan Nacional de Desarrollo mantener el IVA del 5 por ciento en los tiquetes aéreos o encontrar una tarifa diferencial “para lograr una oferta más accesible”.



Asimismo, le solicitó al mandatario de los colombianos construir más aeropuertos en el territorio nacional, sobre todo en lugares apartados del país y que tienen potencial turístico, como Mitú, Bahía Solano e Ipiales.



“Presidente, se debe revisar la salud financiera de las aerolíneas que decidan llegar a Colombia, porque debemos garantizar su operabilidad y que no se quiebren, porque eso le hace daño a las agencias”, advirtió Cortes.



En respuesta, Petro indicó que se priorizará un aeropuerto Tolú y “distritos turísticos a donde se puede llegar en avión, no es lo ideal utilizar este medio, pero no tenemos otra opción. El ministro de Transporte tiene, entre tanto, la tarea de disminuir el combustible que emite gases de efecto invernadero”.



En cuanto a la solicitud del IVA en los tiquetes aéreos, el mandatario afirmó “que en otro encuentro hablará” sobre el tema.



Entre tanto, el gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Hawkins Sjogreen, departamento ‘Invitado de Honor’ a Anato, elevó un llamado al Gobierno nacional “para que no abandonen el turismo” en el archipiélago.



“Somos un destino muy atractivo, pero necesitamos más conectividad área, buscar una solución para que nos incluyan en la exención del IVA a la gasolina y lograr ser más competitivos”, dijo Hawkins.



“Quiero manifestar también que es importante mejorar la conectividad área y recuperar las frecuencias que hemos perdido. Invitamos a los agentes internacionales a que nos visiten, porque tenemos una oferta de más de cuatro hoteles nuevos y así garantizaremos que el destino sea atractivo para todos los turistas”, agregó.