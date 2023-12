'Lulo', el perrito que pasó un día en una bodega, ya está en Pasto: esto dijo avianca

En la tarde de ayer 1 de diciembre, usuarios de la aerolínea avianca hicieron una denuncia por medio de sus redes sociales en la que expresaban que un perro llamado 'Lulo' había permanecido una gran cantidad de tiempo en una bodega sin poder salir.

"Viajaba en una bodega por su tamaño y se supone que no iban a ser más de tres horas las que iba a estar en el avión incluyendo la conexión", explicó danielaa.aaraujo en su cuenta de Instagram.



Sin embargo, y a pesar de que habían comprado tiquetes con antelación con los que el perrito iba a viajar desde Medellín hasta Pasto, el itinerario no se cumplió como estaba previsto y su dueña no pudo viajar en el mismo vuelo que su mascota.



Queremos hacer una denuncia pública a @avianca tienen a Lulo en bodega desde las 6pm y no quieren entregarlo, darle comida o sacarlo a hacer sus necesidades!



¿Qué dice avianca?

EL TIEMPO se contactó con la aerolínea para consultar el avance de este caso y explicó que debido a problemas de tiempo el vuelo en el que iba a ir Lulo no se pudo llevar a cabo con normalidad.



No obstante, avianca indicó que una persona conocida y autorizada por la dueña de Lulo pudo llegar a acompañarlo, brindarle comida y pasar la noche con él. Además, en un comunicado de prensa indicaron: "Confirmamos que Lulo llegó hoy a su destino en el primer vuelo operado por Avianca entre Bogotá y Pasto. Desde el primer momento, mantuvimos contacto permanente con la pasajera para informarle sobre su mascota, sumado al acompañamiento constante mientras estuvo en el Aeropuerto

El Dorado. Asimismo, Lulo estuvo algunas horas fuera del aeropuerto en compañía de una persona cercana quien lo alimentó y atendió para ser entregado nuevamente al personal de avianca y embarcarlo en el vuelo hacia Pasto".



En la misma comunicación precisaron que "el cambio en los planes de viaje de Lulo se dio por seguridad debido a la necesidad de contar con un avión con bodega ventilada, así como al impacto en las operaciones de ayer por baja visibilidad tanto en el aeropuerto de Bogotá como en el de Rionegro".

Lulo ya llegó a Pasto

La dueña de Lulo, Daniela, realizó una publicación en las horas de la mañana de este 2 de diciembre agradeciendo el apoyo de la comunidad en redes sociales. "Agradecemos profundamente a todxs quienes se tomaron el tiempo de difundir la situación de Lulito", escribió.



En el video, publicado en la cuenta de Instagram de Daniela, se puede ver a Lulo con su familia, recibiendo comida y cuidados, por lo que se ve que llegó a salvo después de pasar un día y medio alejado de sus dueños.

¿Por qué se están presentando demoras en los vuelos?



Las demoras en los vuelos están siendo cada vez más reiteradas y es que el pasado viernes 17 de noviembre, miles de pasajeros han visto cómo sus vuelos que parten del aeropuerto Internacional El Dorado, de Bogotá, tienen cancelaciones o demoras. La Aeronáutica Civil atribuye la situación al "mal tiempo".



La Aerocivil informó que las dificultades que se repitieron este 22 de noviembre se produjeron por la baja visibilidad, "seguida de cambios de orientación de pistas por condiciones de viento, obligando a modificar los aterrizajes".



De hecho, ese día aerolínea avianca explicó que solo este 22 de noviembre tuvo 66 vuelos cancelados, que afectaron a 9.400 pasajeros, y 400 vuelos con demoras, los cuales afectaron a 64.000 pasajeros.



"Se presentó reducción de la visibilidad por niebla en los alrededores del aeropuerto El Dorado, y su vez, fue activado el programa de demoras en tierra por cambio de configuración de pistas por vientos; factores que han impactado la operación de Avianca durante el día", señaló la empresa.



Por este mismo motivo el día de ayer, 1 de diciembre, se dieron varios retrasos y la aerolínea se pronunció por medio de un comunicado, indicando que: "A primera hora del día, la Aerocivil informó sobre la baja visibilidad por niebla, tanto en el

Aeropuerto El Dorado de Bogotá como en el Aeropuerto José María Córdova de Medellín. Esta situación limita la salida y llegada de vuelos, y, por consiguiente, la autoridad activó el Programa de Demoras en Tierra".

