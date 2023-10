¿Aumentará el precio del pasaporte en Colombia tras nuevo contrato? Esto se sabe

Tras el recién declarado 'estado de urgencia manifiesta' por parte de la Cancillería para evitar una crisis por pasaportes en Colombia, luego de que la licitación del proceso quedara desierta, se resolvió contratar a Thomas Greg & Sons, firma que venía siendo la encargada de la expedición en los últimos 17 años.

Fuentes del Gobierno habían adelantado a EL TIEMPO que, a pesar de la polémica, Thomas Greg seguiría con el servicio por un año hasta que se hiciera una nueva licitación.



"La única firma que acreditó con la respuesta al llamado, en desarrollo de la urgencia manifiesta de tener la capacidad logística, técnica y financiera para ejecutar el objeto contractual de inmediato y sin solución de continuidad fue la firma Thomas Greg", confirmó luego la Cancillería en un comunicado.

¿El precio del pasaporte puede cambiar?

Facebook Twitter Linkedin

En los últimos días se ha presentado caos en la entrega de pasaportes. Foto: Sergio Acero - Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Una de las dudas que surge entre los colombianos luego de esta contratación tiene que ver con cómo influye en el precio final del pasaporte.



Actualmente, los costos del pasaporte que pagan los colombianos varían de acuerdo a su tipo y a si será reclamado en Bogotá o en el resto del país, de la siguiente manera:



Pasaporte ordinario: $121.000 en Bogotá y $185.000 fuera de Bogotá. En ambos casos se debe hacer además el pago del impuesto de timbre, que es de $64.000.

​

​Pasaporte ejecutivo: $216.500 en Bogotá y $280.500 fuera de Bogotá. También se debe cancelar el valor del impuesto de timbre.



Estos precios cambian conforme aumenta el costo de vida cada año en el país.



Sin embargo, ahora el panorama podría cambiar.



Según 'NoticiasRCN', desde 2019 el valor que cobraba la empresa por la fabricación, custodia y entrega de la libreta no había cambiado, y se fijaba en $49.364. Pero ahora, con el nuevo contrato, dice el medio en cuestión, "el precio que cobrará Thomas Greg & Sons a la cancillería por cada pasaporte es de $69.149".



Si bien este no es el valor final y puede cambiar dependiendo de las decisiones tomadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, aún no se conoce si esto representará un aumento en el precio que pagan los colombianos.



Así las cosas, todavía no hay una información oficial que señale sobre un aumento en el precio del pasaporte, que sí podría subir el próximo año (2024) dependiendo el monto del salario mínimo.

Entrega de pasaportes continúa con normalidad

Entrega de pasaportes continuará con normalidad Así lo confirmó la Cancillería a pocas horas del vencimiento del contrato que permite la elaboración de los documentos. Entrega de pasaportes continúa con normalidad Foto: iStock

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea también en EL TIEMPO: