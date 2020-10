Tres parques ecoturísticos para visitar este fin de semana

A partir de este sábado 10 de octubre, la Laguna del Cacique Guatavita, Río Neusa y Embalse Neusa, parques ecoturísticos administrados por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) vuelven a abrir sus puertas para recibir visitantes. Esto luego de que se aprobaran los protocolos de bioseguridad, de acuerdo a las normas establecidas por el Gobierno Nacional.



Laguna de Guatavita. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

Parque Laguna del Cacique Guatavita

Este precioso ecosistema, que además es una joya del patrimonio cultural colombiano y que comprende una franja montañosa de 613 hectáreas, funcionará todos los días, excepto el primer día hábil de cada semana, en un horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Se podrán realizar recorridos de máximo 30 personas, saliendo cada 15 minutos.



Este parque se encuentra ubicado en jurisdicción del municipio de Sesquilé, a 57 kilómetros de Bogotá. Una vez allí, los turistas podrán realizar visitas guiadas o senderismo, turismo contemplativo y podrán visitar el Kusmuy, un espacio reservado para prácticas ancestrales de la cultura indígena.

Parque Ecoturístico Río Neusa

El Río Neusa constituye un sorprendente destino ecoturístico que invita a los visitantes a apreciar el valor de la naturaleza, su belleza radica en las corrientes cristalinas y sonoras que proporcionan una sensación de tranquilidad.



Este paraje funcionará todos los días, excepto el primer día hábil de cada semana, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Para garantizar el distanciamiento entre personas y considerando los servicios e instalaciones del parque, de determinó un aforo máximo de 70 personas/día, lo cual corresponde a la cantidad estimada del 35% del registro de días de mayor ingreso, una vez se colme el aforo permitido el parque cerrará sin previo aviso. El número máximo de personas por grupo será 10.



Este parque que se encuentra ubicado en la cordillera oriental, en la jurisdicción de los municipios de Cogua y Tausa, ofrece a los visitantes diferentes actividades para compartir como cancha de voleibol en césped, juegos infantiles, dos laberintos y extensas zonas verdes y de picnic.

El Embalse de Neusa, ubicado a 77 kilómetros de Bogotá. Foto: Carlos Julio Martínez / Archivo EL TIEMPO

Parque Ecoturístico Embalse Neusa

A 3.100 metros sobre el nivel del mar, rodeado de bosque y plantaciones forestales de pino, eucalipto y bosque, con un área de 3.700 hectáreas se encuentra el Embalse del Neusa, que abrirá sus puertas todos los días, excepto el primer día hábil de cada semana, en un horario dispuesto de 8:00 a.m. a 4:00 p,m. El aforo máximo autorizado fue de 840 personas/día. El número máximo de personas por grupo será de 10.



Este paraíso natural que se encuentra en jurisdicción de los municipios de Cogua y Tausa, es una fuente de abastecimiento para consumo humano en los acueductos de Cogua y Zipaquirá, además, cumple la función de controlar las inundaciones de la Sabana de Bogotá.



Dentro de los servicios que ofrece este parque se encuentran el préstamo de bicicletas, alquiler de parrillas, restaurante y parqueaderos, también cuenta con zona de camping, hotel y alquiler de cabañas, pero esos servicios aun no se han restablecido.

Medidas de bioseguridad

Estas son las medidas de bioseguridad adoptadas, de acuerdo con la Resolución 1421 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social:



-Usar tapabocas de forma permanente y en todas las áreas del parque.



-Permitir la toma de temperatura al realizar el ingreso al parque.



-No se permitirá el ingreso a visitantes que registren en la medición, temperatura mayor o igual a 38ºC, que presente síntomas de gripe o enfermedades respiratorias, que se le puedan identificar al visitante al realizar el ingreso. En caso de presentarse, se aplicará el protocolo para manejo de casos sospechosos.



-Cada visitante debe diligenciar el Registro de Visitantes y Estado de Salud.

-Mantener distancia mínima de dos (2) metros entre persona y/o grupo, cumplir el distanciamiento en filas demarcadas y señalizadas.



-Lavado de manos con agua y jabón al realizar el ingreso, o cuando las manos estén contaminadas con secreción respiratoria, después de toser o estornudar, antes y después de ir al baño, o cuando estén visiblemente sucias.



-Contar un kit que contenga como mínimo un alcohol glicerinado mínimo al 60% o toallas desinfectantes y tapabocas.



-Abstenerse de ingresar si presenta síntomas sospechosos de Covid-19, o ha sido diagnosticado como positivo en los últimos 10 días.



-Reportar al personal que labora en el parque si durante su permanencia presenta síntomas relacionados con covid-19 o bien tiene sospecha de contagio.



-Seguir las recomendaciones para cada área y servicio del parque.



Así mismo, en los parques no se prestará el servicio de alquiler de cabañas, ni de camping, hasta que no se haga una evaluación del comportamiento de los usuarios en el pasadía.



Viajar*

Con información de la CAR

