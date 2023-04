El Parque Nacional Natural Tayrona, se ha convertido en los últimos años en uno de los destinos turísticos preferidos por los apasionados por la naturaleza, el mar, la tranquilidad y las playas.



Según la revista de viajes Condé Nast Traveler y el diario británico The Guardian, este exótico lugar es considerado uno de los mejores parques naturales de todo el mundo; acá le damos una guía práctica de lo necesario para ir a conocer este paraíso.

Ubicación y cómo llegar

El Parque Nacional Natural Tayrona está ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta, a pocos kilómetros del centro de la ciudad. Actualmente, tiene 4 accesos directos en donde se puede encontrar tiquetes en un rango de 10 mil y 75 mil pesos colombianos, dependiendo el visitante.



Entre los accesos al parque, está la Bahía Concha a solo 12 kilómetros de Santa Marta, la entrada Palangana – Neguaje, el acceso del Calabazo y la entrada de Cañaveral – El Zaino. Además, puede ingresar en transporte privado, servicio público y servicio de lancha.

El Parque Tayrona se encuentra ubicado a 34 Km de Santa Marta en el departamento del Magdalena. Foto: iStock

Para adquirir una entrada o manilla, debe acercarse desde muy temprano en la mañana a la entrada del Zaino para comprar el ingreso en la taquilla del parque; aunque hay muchos planes que puede buscar y solicitar vía internet.



El Tayrona es un lugar ideal para los aventureros que les gusta el senderismo, los deportes acuáticos, los paisajes, la fauna, la flora y las playas limpias y tranquilas.

Recomendaciones

Recuerde que los horarios hábiles que maneja el parque van desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, aunque es importante llegar temprano ya que a las 12 del medio día cierran los accesos.



Es importante que lleve en su visita los documentos de identidad, ropa de cambio, dinero en efectivo y todo lo necesario para climas lluviosos o soleados. Además, debe contar con sus respectivas vacunas de la Fiebre Amarilla.

Los pueblos indígenas Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kuankuamo de la sierra Nevada de Santa Marta lideraron decreto en pro de la protección y conservación del Tayrona. Foto: Consejo Territorial de Cabildos

Por último, siga estas recomendaciones para evitar problemas dentro del parque que lo puedan llevar a la expulsión de las instalaciones:



• Provocar y participar en escándalos.

• Usar aerosoles o elementos contaminantes.

• Arrojar basuras o desechos en lugares no habilitados para ello, o incinerarlos.

• Entrar con bebidas alcohólicas y/o sustancias psicoactivas; al igual que armas de fuego.

• Hacer fogatas, estas pueden ocasionar incendios forestales.

• Parquear vehículos en sitios no autorizados.

• Cocinar o fumar dentro del Parque Nacional Tayrona.

• Realizar caza, pesca, excavaciones y tala.

• Ingresar y/o acampar en sitios no autorizados, causar daño a las instalaciones, alterar, modificar o remover señales, avisos, vallas.

