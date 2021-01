Claves para viajar seguros y tendencias en turismo en el 2021

Aunque la Comisión Europea recomienda desincentivar los viajes no esenciales

desde ni hacia áreas de alto riesgo de expansión de la pandemia de coronavirus, ante la llegada de las variantes más contagiosas en varios Estados miembros, y la OPS hace llamados a los viajeros a ser responsables y cuidadosos a la hora de salir, es indudable que muchos siguen desplazando por distintas necesidades.



La Comisión recomienda a los países que les exija una prueba PCR negativa realizada antes del desplazamiento y, para los países donde se ha detectado una variante más preocupante del virus, medidas como autoaislamiento, cuarentena y rastreo de casos hasta 14 días después de la llegada.



Aquí le damos claves y recomendaciones para que viaje lo más tranquilo y seguro posible, sabiendo que es imprescindible el uso de las mascarillas, el distanciamiento social y evitar las multitudes:



Seguridad y confianza



Además de los protocolos de bioseguridad, los seguros de asistencia en viaje con cobertura para Covid 19 serán fundamentales al momento de tomar la decisión del viajero. La transparencia en la información será muy valorada y, en el proceso de retomar la confianza de los viajeros, los seguros de cancelación también serán un elemento que jugará un papel significativo teniendo en cuenta la incertidumbre.



ProColombia por su parte, formó a más de 21 mil empresas de 31 departamentos durante 2020 para prepararlos ante las nuevas demandas, entre ellas, ofrecer viajes que garanticen la seguridad de los viajeros internacionales y así evitar la propagación del virus.



Además, en Colombia aeropuertos han modificado sus sistemas de seguridad y las aerolíneas que operan en el país están estableciendo políticas de cancelación que se ajustan a esta nueva coyuntura.



Elija un hotel que cumpla con protocolos de seguridad



Busque alojamientos que tengan certificación de cumplimiento de protocolos de bioseguridad frente al Covid. En este momento lo importante es elegir un lugar que garantice la limpieza y asepsia de los espacios, para una experiencia de viaje sin preocupaciones. Asimismo, exija que le asignen un cuarto que haya estado desocupado al menos un día.



La plataforma de viajes Booking.com recomienda que los viajeros consulten las opiniones que otros huéspedes han hecho sobre su alojamiento. Proporcionan información más relevante y actualizada para garantizar que las experiencias de los turistas coincidan con sus expectativas. La plataforma cuenta con más de 188 millones de críticas verificadas de turistas que se han alojado en cada alojamiento.



Un informe de Skyscanner que lleva como nombre The New World of Travel resalta que para 2021 se espera que aumenten las reservaciones de vuelos y hoteles con solamente un mes de anticipación o menos.



Esto atendiendo a que los viajeros aún temen poner en riesgo sus vacaciones debido a las nuevas restricciones de viaje. Otra de las razones de esta espera es que las promociones pueden ser un factor decisivo, ya que el viajero se mantiene en la búsqueda de alternativas que le permitan ahorrar dinero.



Siga los procedimientos en los aeropuertos para un vuelo tranquilo

Si bien los aeropuertos están tomando las medidas de prevención requeridas como el acceso único de pasajeros y la automatización de muchos procesos, resulta importante que se informes sobre las particularidades de la aerolínea que escoja.



Para abordar el avión deben respetarse distancias, llevar el tapabocas de manera obligatoria, y la aerolínea debería permitir portar un envase de gel o alcohol desinfectante de 355 mililitros por persona como equipaje de mano.



El doctor Marcos Espinal, de la OPS recomienda: “Los aviones solamente deben ser utilizados para viajes esenciales, y principalmente se deben evitar los viajes largos ya que las aeronaves son lugares cerrados. Se puede viajar tomando precauciones, pero, si podemos hacer turismo doméstico mucho mejor. Podemos irnos por tierra a la playa, al campo o a las montañas”, aseguró Espinal.

Verifique políticas flexibles de reservas y las tarifas de cancelación

Los viajeros están preocupados por los precios de los próximos viajes: el 77% de los colombianos afirma que estarán más pendientes de los precios cuando investiguen y planifiquen un viaje después de la pandemia, reporta Booking.com. Con un escenario aún inestable para el turismo, es importante que el viajero conozca las políticas de reserva y cancelación. Algunos alojamientos han actualizado sus reglas, haciéndolas más flexibles para permitir que el huésped evite pérdidas si necesita cancelar o cambiar debido a fuerzas mayores.

Infórmese sobre las restricciones locales

Antes de viajar, investigue cómo está la situación en el lugar a donde irá, ya que puede haber restricciones de tránsito, toque de queda u otras prohibiciones. Por ejemplo, el funcionamiento del transporte público, comercios, y la atención en oficinas gubernamentales que pueden tener horarios reducidos o con aforo limitado, esto para que puedas planificar tus actividades sin contratiempos.



Es necesario informarse de las políticas del país de destino para saber qué tipo de viajes turísticos están permitidos.

Microvacaciones

Debido al deseo de evitar grandes aglomeraciones, cada vez será más común recurrir a viajes de una corta duración en fechas fuera de las temporadas de viajes y de alta demanda.



Esta tendencia va de la mano con el impulso de los nómadas digitales que se mueven constantemente con su trabajo y, durante sus estancias, realizan viajes a destinos turísticos de corta duración.

¿Quién no debe viajar?

Las personas con un diagnóstico confirmado de covid-19 deben estar en aislamiento y no viajar. Cualquier persona que haya tenido contacto con un caso confirmado de covid-19 debe estar en cuarentena y no viajar.



Las personas de 60 años en adelante y las que padecen enfermedades crónicas graves o afecciones subyacentes deben tratar de aplazar el viaje o tomar precauciones especiales y llevar una mascarilla médica puesta en todo momento durante el viaje; y retrasar los viajes internacionales hacia y desde las zonas donde hay transmisión comunitaria, es decir, donde hay muchos casos de COVID-19 en la población.



Esto se debe a que, con frecuencia, las personas que se encuentran en los grupos de alto riesgo se ponen muy enfermas al contraer la enfermedad y algunas mueren.



Los viajeros desean recibir información clara, coherente y continua sobre las medidas de seguridad que pueden proteger su salud cuando viajan. De hecho, el 80% de los consumidores aseguran que toman decisiones sobre dónde alojarse o cómo llegar basándose en las recomendaciones de sus proveedores de viajes.



Fuentes: OPS, ProColombia, Booking, Ayenda, Europapress