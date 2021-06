Pandemia está llevando a viajeros a buscar un turismo más sostenible

Una nuevo análisis de la plataforma Booking.com, que contiene información recopilada de más de 29.000 personas de 30 países distintos, sugiere que la pandemia ha sido el punto de inflexión para que los viajeros finalmente se comprometan a viajar de forma sustentable. El 80 por ciento de la comunidad viajera colombiana cree que se debe actuar ahora para dejarle un mejor planeta a las futuras generaciones.



A medida que el mundo de los viajes comienza a abrirse nuevamente, el Informe de Viajes Sustentables de 2021 de Booking.com revela que la comunidad viajera está más comprometida que nunca a viajar de manera consciente.



Más de dos tercios (84 por ciento) de los colombianos afirma que la pandemia ha hecho que quieran viajar de forma más sostenible en el futuro y casi la mitad (43 por ciento) admite que la pandemia ha provocado cambios positivos en su vida cotidiana, por ejemplo, el 53 por ciento empezó a reciclar y el 38 por ciento buscó reducir el desperdicio de comida, dos de las prioridades que se inician desde casa.



De acuerdo con los resultados, las intenciones sostenibles de los colombianos coinciden con sus deseos para sus viajes futuros.



El 88 por ciento quiere reducir el desperdicio general, el 85 por ciento quiere disminuir su consumo de energía (por ejemplo, apagando el aire acondicionado y las luces cuando no están en una habitación) y el 83 por ciento quiere utilizar modos de transporte más ecológicos, como caminar, andar en bicicleta o usar el transporte público en lugar de taxis.

Romper las barreras de los viajes sostenibles

Las ganas de ser más sustentables se traducen en hechos, afortunadamente no se quedan solo en intenciones.



Durante los últimos 12 meses, el 52 por ciento de los colombianos tomó la decisión consciente de apagar el aire acondicionado o la calefacción cuando no están en el alojamiento, el 49 por ciento llevó su propia botella de agua reutilizable, en lugar de comprar una, y un 56 por ciento formó parte de actividades que ayudan a la comunidad local.



De hecho, más de la mitad (62 por ciento) ha admitido que se molesta si su alojamiento les impide ser sustentables, por ejemplo, si no cuenta con instalaciones de reciclaje.



Las iniciativas positivas están presentes, pero todavía hay mucho que mejorar, ya que más de la mitad de los viajeros aún no piensa en la comunidad local durante sus viajes ni intenta minimizar su impacto con pequeños cambios.

Reducir la brecha gradualmente

Teniendo en cuenta estos resultados, Booking.com está implementando un programa para alojamientos que les ayudará a dar los siguientes pasos para ser más sustentables, sin importar en qué parte del proceso estén.



Esto incluye compartir recomendaciones, conocimientos y mejores prácticas con los alojamientos a través de diversas oportunidades educativas, como manuales y contenidos, disponible a través del Partner Hub de Booking.com.



El líder tecnológico muestra más de 30 certificaciones aprobadas oficialmente por el Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC), Green Tourism y EU Ecolabel (etiqueta ecológica de la UE), además de varios programas de sostenibilidad de cadenas de hoteles.



La compañía obtiene esta información directamente de los organismos de certificación y la muestra en las páginas de los alojamientos de los colaboradores que tienen concedido uno de estos reconocimientos.



Además, Booking.com promueve entre sus proveedores de alojamiento la actualización de la información relacionada con la sostenibilidad, que incluye 32 prácticas de impacto en cinco categorías clave: residuos, energía y gases de efecto invernadero, agua, apoyo a las comunidades locales y protección de la naturaleza.



Aunque esto acaba de empezar se trata de un primer paso importante para ofrecer más información sobre sostenibilidad de manera transparente a los usuarios y es algo que, en última instancia, les ayudará al momento de tomar decisiones de viaje más sostenibles.



"Durante los seis años que llevamos realizando esta investigación, ha sido inspirador ver crecer el interés y la relevancia de los viajes sustentables, tanto con nuestros clientes como con nuestros colaboradores", dijo Marianne Gybels, directora de sustentabilidad de Booking.com.

