Disney Cruise suspende sus viajes en Estados Unidos y Europa

Disney Cruise Line suspendió la salida de todos sus cruceros desde puertos de Estados Unidos hasta junio de este año y en el caso de los que zarpan en Europa hasta octubre, anunció este jueves la compañía.



"A medida que continuamos refinando nuestros protocolos para nuestro eventual regreso al servicio, cancelaremos todos los viajes de Disney Dream, Disney Fantasy y Disney Wonder con salida hasta junio de 2021", informó la compañía en su página web.



La firma, subsidiaria de The Walt Disney Company, agregó que los viajes del crucero

Disney Magic quedan también cancelados hasta el 9 de octubre de este año. El buque se espera zarpe durante el verano para viajes puntuales y cortos, limitados solo a residentes del Reino Unido, y a la espera del permiso de las autoridades.



Disney Cruise Line señaló que las medidas se dan luego de revisar "cuidadosamente" la más reciente guía publicada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, y que trabajan con los funcionarios de esta agencia federal de cara a poder reanudar las operaciones.



A comienzos de este mes, los CDC actualizaron las medidas que rigen por la pandemia para los cruceros que parten desde puertos de EE. UU., pero mantuvieron la recomendación a la población de no embarcarse por placer.



Los CDC interrumpieron la navegación en puertos del país a partir del 14 de marzo de 2020 y han prolongado la suspensión hasta el 1 de noviembre próximo, una extensión que ha merecido los reclamos del sector en pos de mayor flexibilidad tras quedar paralizada desde hace más de un año debido a la covid-19.



En su más reciente informe, la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), que representa al 95 por ciento de las compañías con cruceros oceánicos, calificó de "devastadoras" las pérdidas por la covid-19.



Entre marzo y septiembre de 2020 se presentaron pérdidas globales de 77.000 millones de dólares, 23.000 millones de dólares en salarios y 518.000 puestos de trabajo debido a la pausa de las navieras, según CLIA. La semana pasada, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que el estado demandó judicialmente al Gobierno federal para exigirle que permita de inmediato la reactivación de la industria de los cruceros.

EFE

