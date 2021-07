Pandemia: Cancún y Los Cabos, golpeados por tercera ola de covid-19

Una tercera ola de covid-19 alimentada por la altamente contagiosa variante delta esta azotando a dos de los destinos turísticos más populares de México en costas opuestas: Los Cabos, en el Pacífico, y Cancún, en el Caribe.



En Cancún, los casos se han disparado hasta el punto en que el hotel Hard Rock ha reservado dos pisos para huéspedes con síntomas. Algunos hoteles dicen que ofrecen descuentos para quienes están en cuarentena hasta que dejen de ser contagiosos.



En Baja California Sur, donde se encuentran Los Cabos, las autoridades nuevamente se apresuran a agregar camas a los hospitales sobrecargados de pacientes, que la semana pasada llegaron al 75 por ciento de capacidad antes de disminuir al 62 por ciento el jueves. Se ordenó el cierre de las playas de la ciudad de La Paz, aunque los medios locales muestran que muchos ignoran la orden.



Dado que México no ha restringido los viajes durante la pandemia, turistas nacionales como extranjeros han acudido en masa a las zonas turísticas. En junio, 557.400 pasajeros aterrizaron en Los Cabos, un aumento del 15 por ciento con respecto a junio del 2019. Cancún recibió poco más de 2 millones, ligeramente por debajo de los niveles previos a la pandemia, pero mucho más que los 175.000 visitantes del año pasado.



"La variante delta tiene una fuerte presencia en la península de Yucatán, particularmente en Quintana Roo y Baja California Sur, donde alrededor del 80 por ciento de las nuevas pruebas ahora son de delta", dijo Alejandro Macías, quien supervisó la epidemia de H1N1 en México en el 2009.



Al igual que gran parte de América Latina, México ha sido azotado por el covid, y se encuentra entre los países más afectados del mundo. Durante una segunda devastadora ola en enero, los paramédicos debieron conducir durante horas en busca de camas de hospital y tanques de oxígeno.



Las escasez de pruebas en el país ha llevado incluso al Gobierno a admitir que las muertes son mucho más elevadas que la cifra oficial, que según una estimación serían 540.000. A pesar de las promesas de atención especial para las personas que contraen el virus durante las vacaciones, algunos visitantes cuentan una historia diferente.



Lindy Ray, de Durant, Oklahoma, viajó a Cancún a principios de junio para celebrar su luna de miel con su esposo, Trey. "Estábamos muy emocionados de poder pasar un tiempo solos en la playa", dijo en un mensaje. Todo fue como prometían y lo pasaron muy bien. Pero comenzaron a sentirse enfermos cuando llegó el momento de hacerse la prueba de covid para volver a Estados Unidos. Salió positiva. Los acompañaron a su habitación, donde tuvieron que quedarse una semana más y acordar no irse.



El hotel dijo que les haría un descuento en la tarifa, pero les cobró casi la tarifa completa. "Solo podíamos solicitar servicio a la habitación, solo había entre 5 y 6 artículos entre los que podíamos elegir", dijo Ray. "Pedimos medicamentos varias veces y nos trajeron tres de las seis cosas que pedimos. No limpiaron la habitación después de que dimos positivo. Nos quedamos sin papel higiénico durante unos días".



Lo que ocurre en las costas también se refleja en Ciudad de México, donde la ministra de Salud, Oliva López, dijo el lunes que ahora predomina la variante delta. Las muertes siguen siendo relativamente bajas, ya que alrededor del 69 por ciento de la población adulta de la ciudad ha recibido al menos una vacuna, declaró en televisión.



Los hospitales se están llenando: la ocupación aumentó del 7 por ciento al 28 por ciento en solo un mes. La capital ha administrado más vacunas como porcentaje de la población que cualquier otra zona, excepto los estados fronterizos de Baja California y Chihuahua, donde un campaña de reapertura de la frontera con Estados Unidos motivó un gran impulso de vacunación.



En todo México, solo alrededor del 31 por ciento ha recibido al menos una dosis, según Bloomberg Vaccine Tracker. En junio, cuando se detectó un máximo, el zar del covid de México, Hugo López Gatell, dijo que el Gobierno federal enviaría más vacunas a Baja Sur y Quintana Roo. Hasta el momento, alrededor del 65 por ciento de los adultos en Quintana Roo y el 50 por ciento en Cancún han recibido al menos una dosis, según cifras oficiales.



El jueves, México sumó 16.244 nuevos casos de covid, lo que marcó el tercer día consecutivo en que los casos experimentan el mayor incremento diario desde enero. Las muertes aumentaron en 419, también la mayor alza en casi dos meses.



No hay planes de nuevos confinamientos, dijo López Gatell durante la conferencia de prensa diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador. "La gente está cansada después de tantos meses de pandemia", señaló, y agregó que el Gobierno está preparado para agregar camas donde sea necesario. "No podemos pedirle a la gente que reduzca su movilidad como lo hicimos al principio".

Limites de capacidad

A pesar del aumento de los contagios en Cancún, 270 hoteles fueron eximidos de un límite de ocupación del 50 por ciento, lo que les permite operar al 70 por ciento de su capacidad, según Roberto Cintrón, director de la asociación hotelera de la región.



La economía de Quintana Roo depende casi por completo del turismo, dijo Cintrón, por lo que los hoteles han implementado estrictos protocolos sanitarios. "Los turistas tienen una experiencia muy diferente", dijo en una entrevista, descartando con frialdad la preocupación por el aumento de casos. "Es importante destacar que las infecciones están ocurriendo entre los jóvenes locales", afirmó. "Tenemos suficientes camas de hospital para ellos, si es necesario. Pero no está ocurriendo entre los turistas".

