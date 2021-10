Panamá: el despertar turístico de una ciudad después de la pandemia

El león estaba dormido, pero ya se despertó. Panamá, una ciudad turística y de comercio internacional por excelencia, lejos de quedarse estancada estaba calentando motores para darle un revolcón a su oferta y lo logró. Hoy le dice al mundo entero: “¡Estamos listos para recibirlos”!



(Le puede interesar: Crucero dará la vuelta al mundo desde Miami en 274 noches desde el 2023).



Una muestra de ello fue la experiencia vivida en el Panamá Travel Mart organizado por la Cámara Nacional de Turismo de Panamá y que se llevó a cabo el pasado 29 de septiembre. En este encuentro se hicieron al menos 430 reuniones que lograron unos 30 millones de dólares en nuevos negocios.

Pero antes de conocer las grandes ofertas de la ciudad de los rascacielos los invitados tuvimos la oportunidad de conocer los tres patrimonios turísticos que el país quiere promocionar con fuerza: mar, naturaleza y cultura.



El primero es una experiencia en la Riviera Pacífica que empieza en el resort de lujo The Buenaventura Golf & Beach, ubicado en las costas de Playa Blanca.



Se trata de un plan vacacional perfecto para parejas y familias y también un escenario paradisíaco para tener una boda de ensueño en los jardines o en la playa. Los inmensos corotúes, árboles anchos y de ramas colgantes, dan la bienvenida a los visitantes y, además, generan un ambiente romántico en el lugar.



Y hay mucho más por hacer. ¿Qué tal un masaje relajante o tomarse un coctel en uno de los tres bares o una cena con amigos en alguno de los nueve restaurantes que tienen dispuestos para sus delicias gastronómicas? ¿O una buena jornada de golf? Este resort cuenta con un campo de golf de 18 hoyos diseñado por el reconocido Jack Nicklaus. Expertos y principiantes pueden disfrutar de esta actividad deportiva, el tiempo que quieran.



(Además: La OTC ve 'signos muy positivos' de recuperación del turismo en el Caribe).



El complejo ofrece habitaciones y villas con piscina privada y amplias terrazas, y la decoración cuenta historias de la cultura local.



Cada esquina está pensada para el disfrute, incluso si se viaja con familias grandes y sus mascotas; estas últimas pueden moverse por todo el complejo, teniendo en cuenta algunas normas.



Para quienes no quieren interrumpir sus rutinas de ejercicios durante las vacaciones, hay un moderno gimnasio dotado con equipos para entrenamiento cardiovascular y pesas; también pueden participar en clases de cortesía y hacer uso del spa.

Pero si la visita a este lugar es por trabajo, el resort ofrece seis salones de eventos para llevar a cabo reuniones, conferencias y banquetes.

Un sueño entre bosques

Los planes con mucha adrenalina son otra de las propuestas que hace este país vecino. Uno de los destinos innovadores es Chiriquí, una provincia al oeste de Panamá, que limita con Costa Rica y el océano Pacífico. Allí está ubicada la hacienda Los Molinos, un hotel boutique a orillas del cañón del río Cochea, rodeado de naturaleza. En este lugar las verdes montañas son las que mandan la parada. Es un sitio perfecto para disfrutar senderos naturales y puentes colgantes y tomarse unas buenas tazas de café con el aroma de la región.



Hay un tour durante el que es posible visitar la Finca Río Cristal, a 1.700 metros de altura, y recorrer plantaciones con diferentes variedades.



Finalmente, para los que disfrutan de la naturaleza está la Reserva Forestal Gamboa. Lo más impactante es poder hacer un recorrido de 600 metros en teleférico a través de la selva tropical y la vida silvestre del lugar. Viajar en esa góndola es como estar sumergido en un sueño natural de bosques lluviosos. La vista desde allí es un privilegio. Un plan diferente pero apasionante.

Para todos los gustos

Los hoteles de Panamá están pensados para satisfacer todos los anhelos y fantasías de los viajeros. Uno de los que más suena por estos tiempos es el hotel Aloft Panamá. Sus espacios son modernos y versátiles, llenos de color.



Tiene servicio de parqueadero, wifi, piscina, aire acondicionado, internet, restaurantes, gimnasio y habitaciones libres de humo. El bar está abierto las 24 horas del día. Todas las habitaciones son modernas y confortables.



Está cerca de centros comerciales, lugares importantes para el turismo y a 15 minutos del aeropuerto Tocumen.



Muy cerca está el Sheraton Grand Panamá. Sus habitaciones tienen una decoración agradable y disponen de aire acondicionado, televisión de pantalla plana y set de té y café para comenzar el día con muy buen ánimo.



(También: Seis destinos económicos para viajar este mes, según la Guía Travel Hacker).



El restaurante Café Bahía prepara comidas bufé para desayunar, almorzar y cenar. Las terrazas son impresionantes y desde allí se puede tener una vista panorámica de la ciudad, sobre todo en las noches, cuando Panamá se viste de luz.



La misma escena se divisa desde Sortis Hotel Casino & Spa, un lugar que ofrece gastronomía local e internacional, spas con salas de relajación y masajes con diferentes técnicas, una piscina desbordante con vista a la ciudad y el Sortis Casino, el más grande del país.



Y para disfrutar de un espacio de lujo lleno de elegancia está el The Santamaría Luxury Collection Hotel & Golf Resort.



Uno de los espacios que más enamora de este lugar es la inmensa piscina al aire libre, desde la que puede apreciarse el atardecer. En fechas especiales cuenta con estaciones de comida de diferentes partes de mundo y, en la mitad, un grupo musical interpretando piezas de blues o jazz.



Estar allí con una copa de vino, una cerveza helada o un tequila es simplemente placentero. Además, para cuando llega el momento de ir a descansar tiene 182 lujosas habitaciones y suites con confortables camas, escritorio y baño privado.



Este es un complejo cinco estrellas y se nota. Está ubicado dentro de la exclusiva zona cerca de la costa este y de los parques empresariales Santa María, a solo minutos del aeropuerto y del centro de la ciudad.

En el canal

Facebook Twitter Linkedin

El Canal de Panamá mide 82 kilómetros y atraviesa el punto más estrecho del istmo de Panamá. Foto: EL TIEMPO

Imposible ir a Panamá y no pegarse una pasadita por el gran canal. Siempre será interesante escuchar la historia de los miles de hombres que trabajaron en su construcción; muchos de ellos perdieron la vida dándole forma a uno de los mayores logros de la ingeniería moderna.



El canal permite que los barcos pasen entre el mar Caribe y el océano Pacífico ahorrando miles de kilómetros de navegación. Tiene una longitud de 82 kilómetros y está situado en el istmo de Panamá, el lugar más estrecho de América Central.

Hasta el primero de enero del 2000 fue administrado por Estados Unidos; pero luego comenzó una nueva era. Hoy la gestión es responsabilidad directa de la nación centroamericana ,que recuperó su dominio.



(Continúe leyendo: Siete de cada diez agencias de viajes en el país ya operan con normalidad).



El organismo encargado de gestionar el canal es la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), dependiente del gobierno local. Es un plan divertido y en el lugar hay la posibilidad de recorrer el museo y comprar souvenires para llevar a casa.

Para cerrar, no nos pueden faltar las compras. La ciudad está llena de inmensos centros comerciales y malls con ofertas y rebajas.



Con todas estas propuestas que nos hace ahora nuestra vecina, no olvide llevar buenos tenis porque hay que caminar... y mucho.

Un centro de convenciones de talla mundial

El ministro de Turismo, Iván Eskildsen, le dijo a EL TIEMPO que sin duda un nuevos plus de su país es el Panamá Convention Center, una infraestructura asombrosa. Su amplitud deja boquiabiertos a los visitantes. Está situado en la impresionante Calzada de Amador, con una hermosa vista al puente de las Américas y al cerro Ancón, a solo minutos del centro. “Renacemos después de la peor crisis de la historia, en donde la llegada de viajeros se redujo en un 74 por ciento”, dijo el funcionario.



Son más de 33.500 metros cuadrados de espacio funcional que convierten a Panamá en un epicentro de congresos y eventos en plena reactivación económica. Allí se pueden hacer convenciones de última generación. La sala de exhibiciones tiene 15.400 metros cuadrados; el ballroom, 4.000, y hay 16 salas de reuniones que suman 2.400 metros cuadrados para grupos pequeños.



Solo el salón de exhibiciones ofrece 15.400 m² de espacio que puede estar dividido en tres. Este tiene diez muelles de carga y tres rampas de accesos en automóvil. Eso hace que los montajes de eventos sean más eficientes. Y tiene 321 puntos de anclaje de 1.500 y 2.500 libras desde el cielo. La sala de banquetes América ofrece 4.000 m² de espacio, y en cuanto a salas de reuniones, ofrece 16.



Panamá ha venido flexibilizando sus restricciones a raíz de la reducción de casos de covid-19 y además porque un 60 por ciento de su población está vacunada con la segunda dosis. “Por eso hay un par de iniciativas que vienen en curso: jornadas con descuentos en compras y la vacunación de turistas. ¡Que vengan acá y se vacunen!”, dijo Eskildsen, quien agrega que la diversidad cultural y el turismo responsable que ayude a eliminar la huella de carbono será prioridad en esta era.

Si usted va...

La temperatura de Panamá varía de 24 °C a 32 °C. Protector solar y repelente son necesarios.



Trancones. Son usuales en horas pico y lo pueden demorar o incluso hacer peder los vuelos.



Covid. Se debe usar mascarilla que tape nariz y boca y llevar certificado de vacunación. No olvide el lavado de manos.



Restaurantes. Requieren de reserva.

CAROL MALAVER - ENVIADA ESPECIAL DE VIAJAR

Encuentre también en Viajar:

Iberia amplía frecuencias a Colombia y vuelve al nivel previo a la pandemia

Natalia Bayona, la colombiana que le pone rostro a la innovación en la OMT