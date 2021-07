Países no recomendados para viajar por sus altas temperaturas

Nuevos máximos de calor se esperan en el oeste de Estados Unidos y Canadá en los próximos días, con alertas meteorológicas vigentes para este lunes e incendios forestales persistentes a ambos lados de la frontera, dicen las autoridades.



(Le puede interesar: Una nueva ola de calor e incendios golpean Estados Unidos y Canadá).

Esta nueva ola de calor llega menos de tres semanas después de otra sufrida a finales de junio en Canadá y Estados Unidos. También se han registrado altas temperaturas en España y Tokio.

Estados Unidos

En el occidente de Estados Unidos, desde la costa del Pacífico hasta la zona de las montañas Rocosas, la población sufrió temperaturas abrasadoras el fin de semana.



"Más de 30 millones de personas permanecen bajo alertas de calor extremo o advertencias de calor", dijo el sábado el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS), al advertir de posibles picos de hasta 52-54 °C en el Valle de la Muerte, en California.



Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), Las Vegas igualó su máximo histórico al alcanzar los 47,2 grados centígrados, una marca que la ciudad, ubicada en medio del desierto de Nevada, registró por primera vez en 1942 y tres veces desde 2005.



Los meteorólogos han emitido un boletín de advertencia para el área metropolitana, así como para varios otros centros urbanos, incluidos Phoenix (sur) y San José, en el centro de Silicon Valley, no lejos de San Francisco.



Junio del 2021 fue el junio más caluroso para América del Norte desde que comenzaron las mediciones, según el Servicio Europeo de Cambio Climático Copernicus.



(También: Viajes cancelados: cómo reclamar el dinero de los vuelos).

Canadá

En junio, Canadá batió varias veces su récord histórico de temperaturas altas, que finalmente se situó en 49,6 °C en Lytton, el 30 de junio.



En Canadá las autoridades anunciaron medidas de emergencia para prevenir incendios forestales en medio de "condiciones climáticas extremas", cuando aumentó a 298 el número de focos de conflagraciones en la provincia de Columbia Británica este domingo; de ese total, 50 se iniciaron en los últimos dos días.

Tokio

La capital japonesa se ve azotada cada verano por una fuerte ola de calor. Las temperaturas están cerca de los 40 °C.



La temperatura promedio anual en la capital japonesa, anfitriona de unos Juegos que se aplazaron el año pasado por la pandemia de coronavirus, ha aumentado 2.86 grados centígrados desde 1990, más de tres veces más rápido que la media mundial, según el diario 20 Minutos.



(Lea: Crucero de lujo navegará por el río Magdalena desde diciembre del 2023).



"Además, las temperaturas extremas, superiores a 35 ºC, se han convertido en más habituales desde 1990, consecuencia del cambio climático según los científicos, que recuerdan la ola de calor del 2018, calificada de desastre natural; ahora ponen el aviso sobre la cita olímpica que se celebra del 23 de julio al 8 de agosto", señala el medio 20 Minutos, basado en un informe de la British Association for Sustainability in Sport (BASIS); el Priestley International Centre for Climate, de la Universidad de Leeds, y la Universidad de Portsmouth.

España

Según un aviso especial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), una masa de aire caliente llegará a España desde el continente africano.



Las temperaturas podrían superar este lunes los 40 ºC en puntos del este y sureste peninsular, mientras que en Mallorca llegarían a los 39 ºC. En Canarias, por otro lado, “se alcanzarán los 35 ºC de forma bastante generalizada y puntualmente los 37 ºC, principalmente en el centro y sur de Gran Canaria”, asegura AEMET.

Encuentre también en Viajar:

Canadá impedirá ingreso de turistas no vacunados por bastante tiempo

La primera agencia espacial con hotel de lujo para el turismo