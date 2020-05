Organización de Turismo de las Naciones y CNN lanzan campaña turística

El video de 60 segundos, que saldrá al aire en CNN Internacional, llevará a los espectadores alrededor del mundo, recordándoles las maravillas más allá de sus vecindarios. Travel Tomorrow, tiene como objetivo estimular la imaginación para futuros viajes con aventura, negocios, cultura, familia y amigos.

Producido por Create –el estudio creativo in-house de CNN International Commercial (CNNIC)– este video presenta ocho diferentes países y muestra el optimismo de futuros viajes.



En reconocimiento a que los viajeros del mundo se han quedado en casa debido al COVID-19 y se están perdiendo de explorar diferentes lugares y de conocer a nuevas personas como lo hacían antes de la crisis, se destaca la importancia de aferrarse a la esperanza de viajar cuando el momento sea el adecuado, e invita a los espectadores a entusiasmarse por los lugares y la gente que pronto podrán visitar, alineándose con la guía de la Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés). Esto también refleja el mensaje de la UNWTO durante la pandemia.



“Los viajes y el turismo son uno de los sectores más afectados por la pandemia. Nuestro compromiso para apoyar a esta industria está basado en nuestro trabajo de años con la UNWTO, sus miembros alrededor del mundo, y otros destinos de viajes y turismo. Es importante compartir este mensaje responsable pero aspiracional con la audiencia global de CNN, recordándole a la gente que aunque muchos se tienen que quedar en casa, no deben dejar de soñar con los lugares a los que querrán viajar mañana,” comentó Rani Raad, Presidente de CNN Worldwide Commercial.



“En estos tiempos complicados, todos debemos contribuir quedándonos en casa, apoyando los esfuerzos de la comunidad global de cuidado de la salud para combatir el COVID-19 para que podamos viajar mañana. #TravelTomorrow Pero esto no significa que debamos dejar de soñar con los lugares a los que algún día viajaremos.



Me emociona esta nueva iniciativa de CNN, un valioso socio de UNWTO, para mantener al mundo conectado con la gente y los lugares que nos esperan cuando una vez más podamos disfrutar el regalo de viajar – un sector que será crítico para la recuperación económica global, la unión, y la oportunidad,” dijo Zurab Pololikashvili, Secretario General de UNWTO.