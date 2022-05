¿Volverá el turismo a ser lo que era antes del covid-19? La mayoría de los actores de este sector vital para las economías, que antes de la pandemia contribuía con 3,5 billones de dólares al PIB mundial, consideran que hay que aprovechar para hacerlo más sostenible e inclusivo.



Bajo el epígrafe ‘Poner el turismo sostenible y resistente en el centro de la recuperación inclusiva’, representantes de países y del sector privado debatieron este miércoles en la ONU cómo debería ser el futuro de este sector para que sea "más sostenible, más resistente y más responsable".



La ONU, junto con la Organización Mundial del Turismo, quiere aprovechar la oportunidad del parón del sector por la pandemia para fomentar el debate.



De seguir por la misma senda que había hasta el forzado cerrojazo a partir de marzo de 2020, el sector generará para 2050 un aumento del 154 por ciento en el consumo de energía, un 131 por ciento más de emisiones de gases de efecto invernadero, un 152 por ciento más del consumo de agua y un 251 por ciento más de desechos sólidos, según un informe de Naciones Unidas sobre la Economía Verde.



"No podemos permitir que esto siga así. (...) Tenemos que ser más ambiciosos, más responsables que eso", instó el presidente de la Asamblea de la ONU, Abdulla Shabib, que advirtió que "ahora es el momento para transformar el sector".



Con 120 millones de empleos perdidos durante la pandemia, este sector, que antes respondía por el 4 por ciento del PIB mundial, es el principal motor del crecimiento económico y de desarrollo para la mayoría de los países, y en particular los menos desarrollados.



Según la ONU, para muchos países en desarrollo, entre ellos los Estados insulares, el turismo es la mayor fuente de empleo, divisas e ingresos fiscales. Para los estados más pequeños, el turismo representa el 30 por ciento de las exportaciones y en algunos casos hasta el 80 por ciento de las exportaciones.



En algo inusual en la ONU, donde los oradores se suceden en la tribuna, parte del debate estuvo organizado en torno a tablas redondas que abordaron asuntos como un turismo más sostenible, no dejar a nadie atrás, o acelerar una transformación más respetuosa con el clima o las inversiones en turismo sostenible.



Pero todos son conscientes de que se necesitará financiación -"billones de dólares", según el representante saudí- para su adaptación con el fin de convertirlo en una herramienta para hacer una sociedad "más próspera, más justa, igualitaria e inclusiva", como dijo la ministra española del ramo, Reyes Maroto.



