OMT y OMS piden al sector turístico una respuesta medida y coherente

La Organización Mundial de Turismo (OMT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) a través de un comunicado conjunto le han pedido al sector turístico que su respuesta al brote del coronavirus sea "medida, coherente y proporcionada" a la amenaza que supone para la salud pública.

El pasado 30 de enero, la OMS declaró el brote de coronavirus (COVID-19) como emergencia para la salud pública de importancia internacional y promulgó un conjunto de recomendaciones temporales dentro de las cuales no se aconsejaba la restricción a los viajes o al comercio según la información de la que disponían en ese momento



Actualmente, ambas organizaciones re afirman esta recomendación y han hecho un llamado a la responsabilidad y a la coordinación, afirmando que "imponer restricciones a los viajes puede promover una interferencia innecesaria con el tráfico internacional y repercutir negativamente en el sector turístico". La respuesta del sector debe basarse en una evaluación del riesgo local, teniendo en cuenta cada eslabón desde las entidades públicas, las compañías privadas hasta los turistas, en sintonía con las orientaciones y recomendaciones generales de la OMS.



Las dos organización trabaja junto con expertos, gobiernos y asociados para intercambiar el conocimiento científico sobre este nuevo virus, hacer un seguimiento de su propagación y virulencia, ademas asesorar a los países y a la comunidad sobre las medidas para proteger la salud y prevenir la expansión del brote. El sector turístico "tiene el firme compromiso de pensar ante todo en las personas y en su bienestar, y la cooperación internacional es vital para garantizar que el sector pueda contribuir de manera efectiva a contener el COVID-19", han subrayado.



Cerrar fronteras, prohibir los viajes...



Cerrar fronteras, prohibir los viajes en general y políticas gubernamentales más extremas no detendrá la propagación del coronavirus, afirmó el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).



Gloria Guevara, Presidenta y Directora Ejecutiva del WTTC y ex Ministra de Turismo de México, con experiencia de primera mano en contener un incidente viral importante después de tratar con el virus de la gripe H1N1 en México, ha pedido a los gobiernos y a las autoridades de todo el mundo que no reaccionen exageradamente con medidas desproporcionadas en un intento de controlar el Covid-19.



Guevara aseguró que "los gobiernos y los que tienen autoridad no deben tratar de ahogar los viajes y el comercio en este momento. Cerrar fronteras, imponer prohibiciones generales de viaje y aplicar políticas extremas no son la respuesta para detener la propagación del coronavirus.



Sostuvo que "la experiencia pasada, demuestra que tomar medidas tan extremas ha sido ineficaz en el mejor de los casos. Instamos a los gobiernos a que exploren medidas basadas en hechos que no afecten a la gran mayoría de las personas y empresas para las que los viajes son esenciales".





