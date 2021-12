El ministro de Salud y Protección Social, la ministra de transporte y el director general marítimo emitieron hoy una resolución mediante la cual se adoptan medidas preventivas transitorias en el control sanitario para el ingreso al país de viajeros internacionales, por vía aérea y vía marítima a través de cruceros.



El ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruíz, confirmó que los cruceros que tengan personas contagiadas de covid a bordo, no podrán desembarcar en los puertos del país. Y que pasajeros y tripulantes que vayan a desembarcar deben presentar el certificado o carné de vacunación y el resultado de la prueba RT-PCR con resultado

negativo, expedido con una antelación no mayor de 72 horas antes de la fecha

y hora de embarque inicialmente programada en el punto de partida.

(Además: ‘Le estamos ofreciendo al mundo seis países en uno’: ProColombia)

Según la resolución: "Todos los viajeros internacionales de 18 años y más que ingresan a Colombia, deberán presentar el certificado o carné de vacunación con esquema completo, teniendo un mínimo de 14 días desde la fecha que se completó el esquema. Las vacunas exigibles serán aquellas autorizadas por la Organización Mundial de la

Salud, que podrán ser consultadas en (https://covid-19pharmacovigilance.paho.org/) o aquellas oficialmente aprobadas por un país territorio reconocido de las Naciones Unidas.



"Para los extranjeros de 18 años o más, no residentes en Colombia que no

tengan esquema completo de vacunación o que no cumplan los 14 días de

haber terminado el esquema, podrán ingresar al país presentando una prueba

PCR con resultado negativo, expedido con una antelación no mayor de 72 horas

antes de la fecha y hora de embarque inicialmente programada. Los extranjeros

no residentes en Colombia que no hayan comenzado un esquema de

vacunación no podrán ser exceptuados de este requisito, ni presentar prueba

como alternativa de ingreso".

(Le puede interesar: El turismo nacional cierra el 2021 con sus cifras al alza).



Esta resolución hace parte de un paquete de medidas tomadas teniendo en cuenta que Colombia está entrando al cuarto pico por covid-19.

"En el caso exclusivo de colombianos, extranjeros con residencia permanente en

Colombia, diplomáticos y sus dependientes de 18 años o más, que no cuenten

con el carné de vacunación o que tengan el esquema de vacunación incompleto

que no cumplan los 14 días de haber terminado el esquema, deberán

presentar una prueba PCR con resultado negativo, expedido con una antelación

no mayor de 72 horas antes de la fecha y hora de embarque inicialmente

programada", dicta el documento.

(Además: Estos son los requisitos que piden algunos países para viajar el fin de año).



"El certificado o carné de vacunación podrá ser presentado de manera física o

digital, que para el caso de Colombia se puede obtener en https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna/Account/Login o en la aplicación

MinSalud digital.



"Todos los viajeros internacionales, sean connacionales o no, deberán realizar

el registro a través de la aplicación Check-Mig de la Unidad Especial de

Migración Colombia.



"Todos los viajeros internacionales, sean connacionales o no, deberán responder

a las llamadas telefónicas de rastreo y seguimiento que le realiza el Centro de

Contacto Nacional de Rastreo (CCNR desde la línea 19000), su asegurador o

la secretaría de salud de la jurisdicción dondé permanecerá durante su estadía

en Colombia o donde reside habitualmente. Así mismo, deberán cumplir con el

uso de las medidas de bioseguridad que dispone el estado colombiano.

(También: Ocupación hotelera en Colombia cerrará el 2021 en 40,5 %).

Se exceptúa a pacientes en emergencia médica

Se exceptúa del requisito de presentar tanto las pruebas PCR como el

certificado o carné de vacunación a los pacientes independientemente de la nacionalidad, que viajen por emergencia médica, siempre que estos pacientes viajen en vuelos ambulancia o vuelos expresamente autorizados para transportar pacientes.



Para ello deberá presentar al ingreso la declaración o certificación expedida por el médico tratante o por el centro de atención en salud u hospital que recibe el paciente en Colombia.



VIAJAR

(Continúe leyendo: Mejoran las cifras y el movimiento de los turistas nacionales).

(Le recomendamos: Esta es la hacienda que inspiró la casa de la familia de 'Encanto').