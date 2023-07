Nueva York es una ciudad llena de emocionantes atracciones, deliciosa comida y una rica cultura. Sin embargo, también puede ser costosa para los visitantes. En esta nota, te presentaremos consejos prácticos y estrategias inteligentes para ahorrar dinero mientras disfrutas de todo lo que la Gran Manzana tiene para ofrecer.



"Durante los meses de verano, Nueva York está llena de festivales callejeros, restaurantes al aire libre y ofertas culturales, además de hermosos parques, playas y espacios verdes. Invitamos a los visitantes a aprovechar el valor que tiene una visita en verano a Nueva York y disfrutar de las muchas actividades fantásticas gratuitas y asequibles que se ofrecen en los cinco distritos", mencionó Fred Dixon, presidente y CEO de New York City Tourism + Conventions.



En ese sentido, la primera recomendación para explorar esta ciudad de Estados Unidos es utilizando el transporte público: El sistema de metro de Nueva York es una forma rápida y económica de moverte por la ciudad, por eso puede comprar una tarjeta MetroCard y aprovechar los descuentos por viajes múltiples.



Ahora la recomendación es moverse por la ciudad y para ello puede tener en cuenta los siguientes eventos:



- Del 10 al 20 de agosto se realizará la 48ª edición anual de la Semana de Harlem, evento que resalta la gran herencia cultural del vecindario, con celebraciones que incluyen música en vivo, actuaciones de danza, opciones gastronómicas, compras y más.



- El Hip-Hop comenzó en la ciudad de Nueva York hace 50 años, el 11 de agosto de 1973. Las celebraciones incluyen conciertos gratuitos como 'Birth of a Culture', Grandmaster Flash and Friends en el Crotona Park del Bronx el 4 de agosto, y el BRIC Hip-Hop 50th Anniversary Weekend el 11 y 12 de agosto.



- El programa de restaurantes semestral vuelve este verano del 24 de julio al 20 de agosto, con cientos de restaurantes en los cinco distritos que ofrecen menús fijos para el almuerzo y la cena. La lista completa de los establecimientos participantes estará disponible el 6 de julio en nyctourism.com/restaurantweek.



Nueva York se puede disfrutar a través de diferentes planes gratuitos. Foto: Foto: Gary Hershorn. Getty

Disfrute de las islas y las playas

Rodeada de agua, la ciudad es un conjunto de islas. Los cinco distritos están conectados por el NYC Ferry, que cuesta 4 dólares por trayecto. Es así que podrá visitar el vecindario de Coney Island en Brooklyn, frente a la playa, es conocido principalmente por su paseo marítimo, sus montañas rusas Cyclone y Thunderbolt, la Wonder Wheel (entre otras atracciones y juegos mecánicos) y los famosos hot dogs de Nathan's Famous.



Por otro lado puede visitar el nuevo parque público de Manhattan, Little Island, que ofrece acceso gratuito y vistas al agua, arte interactivo, actuaciones y eventos. Otro lugar favorito en verano es Governors Island, una isla libre de automóviles con senderos para caminar y andar en bicicleta, un bosque de hamacas y food trucks.



Tome el ferry gratuito a Staten Island desde Lower Manhattan y disfrute de las vistas a la Estatua de la Libertad antes de visitar South Beach y Midland Beach. Estos vecindarios frente al agua ofrecen playas, un paseo marítimo de cuatro kilómetros y un muelle de pesca.

La torre One Vanderbilt, en la ciudad de Nueva York (EE. UU.), se está conviertiendo en el nuevo destino turístico de la Gran Manzana. Foto: Efe

Entretenimiento al aire libre

Las presentaciones al aire libre son un clásico del verano en Nueva York. El amado Shakespeare in the Park en Central Park presentará actuaciones de Hamlet, que se podrán disfrutar de forma gratuita en el Teatro Delacorte hasta el 6 de agosto.



También podrá disfrutar de conciertos gratuitos en parques de los cinco distritos con Capital One City Parks Foundation SummerStage, que presenta actuaciones que abarcan una amplia variedad de géneros musicales.



La ciudad también ofrece cine al aire libre. Estás son las recomendaciones: proyectada al aire libre a cargo de Film at Lincoln Center, las cuales se exhiben hasta el 1 de septiembre; Flicks on the Beach en Coney Island a partir del 10 de julio, con una selección de películas para que toda la familia disfrute; y Movies With A View los jueves del 6 de julio al 24 de agosto en Brooklyn Bridge Park.

Sumérjase en el arte público

Muchos museos de renombre en Nueva York ofrecen días o horas de entrada gratuita. Aprovecha estas oportunidades para explorar el arte y la historia sin gastar dinero.



- El Public Art Fund presenta exposiciones gratuitas de arte contemporáneo para el público, con obras actualmente en exhibición en parques de Nueva York, refugios de autobuses de JCDecaux y centros de transporte como el Aeropuerto LaGuardia, el Aeropuerto Newark Liberty y la Sala de Trenes Moynihan.



- Midnight Moment lleva el arte público a 92 vallas publicitarias digitales icónicas de Times Square, desde la calle 41 hasta la calle 49, cada noche de 11:57 p. m. a medianoche. El programa de este verano presenta a los artistas Victoria Fard (1 al 30 de julio) y Scott Eaton (1 al 31 de agosto).



