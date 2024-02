Nueva York: hoteles, restaurantes y tiendas, lo nuevo de la Gran Manzana

Nueva York es una de esas ciudades que siempre sorprende y tiene algo nuevo para ofrecer. Su ritmo frenético, rascacielos, luces, terrazas, comida callejera y multiculturalidad son solo algunas de las razones por las cuales la mayoría de personas se enamoran de ese destino y no se cansan de volver.



Pensando en los viajeros que buscan algo nuevo, EL TIEMPO estuvo recientemente en la Gran Manzana en búsqueda de novedades turísticas y planes que se pueden disfrutar durante el 2024, para diferentes gustos y presupuestos.



Uno de los lugares que más ha dado que hablar es el recién remodelado Blue Box Café by Daniel Boulud de Tiffany & Co., ubicado en la Quinta Avenida, uno de los lugares más emblemáticos y fotografiados de la ciudad. ¿Quién no recuerda la icónica escena de Audrey Hepburn en la película Breakfast at Tiffany’s?



Pues bien, nuevamente es posible desayunar o tomar el té en Tiffany’s. El café restaurante ofrece diferentes menús, pero hay que tener en cuenta que el lugar es muy demandado, por lo tanto se debe hacer reserva.



También llama mucho la atención el nuevo atractivo turístico del Top of The Rock del Rockefeller Center, The Beam, que eleva a los visitantes en una viga metálica para recrear la emblemática imagen Lunch Atop a Skyscraper de 1932, en donde 11 trabajadores almuerzan y descansan en ella y al fondo se aprecia la vista desde el rascacielos.

Ciudad de Nueva York, en EE. UU. Foto: Istock

Por otro lado, en una de las zonas más visitadas, Times Square, se encuentra Tempo by Hilton, el nuevo hotel y concepto de la cadena Hilton, que se inauguró a finales del año pasado e impacta desde su fachada luminosa y colorida (muy acorde con el lugar en donde se ubica).



“Es un concepto muy moderno, para viajeros. Estamos en Times Square y los huéspedes tienen vistas grandiosas, es algo único y es como estar en un tesoro escondido. Tenemos 660 habitaciones y no es algo que te esperas cuando caminas por Times Square, pero el edificio es muy alto y delgado”, indicó Marta Wilkes, directora de recepción del hotel.



Así mismo, resalta otros atractivos. “Cada vez nos volvemos más reconocidos en la zona, muchas personas vienen a conocer el hotel o el bar. Está abierto no solo para los huéspedes sino para las personas que lo quieran conocer. Vienen a ver las vistas desde nuestro lobby en el piso 11. Tempo by Hilton es único por su ubicación y por lo que Nueva York como ciudad tiene para ofrecer. Es divertido, vibrante y rápido. Tienes la estación del metro y estamos en el distrito de teatros, entonces tienes los shows a cinco o diez minutos caminando”.



Nueva York también es una de las capitales de la moda y es un destino que siempre tiene algo nuevo para los amantes de esta industria. Un plan imperdible es visitar museos que presentan exhibiciones relacionadas con ese sector como las del Instituto del Vestuario del emblemático Museo Metropolitano de Nueva York. Para el 2024, una de las más esperadas es la exhibición Sleeping Beauties: Reawakening Fashion (Bellas durmientes: el despertar de la moda), que estará disponible del 10 de mayo al 2 de septiembre.



La Quinta Avenida sorprende con sus fachadas y vitrinas. Una de las novedades de este año es que la casa Chanel recientemente abrió su primera tienda en Estados Unidos de relojería y joyería y llama la atención, entre otras cosas, por su diseño creado por el arquitecto neoyorquino Peter Marino.



Otro atractivo turístico que se estrenó recientemente en el downtown de Manhattan, en el corazón del distrito financiero, es Mercer Labs, Museo de Arte y Tecnología. Allí, los visitantes pueden disfrutar de 15 espacios expositivos experimentales, experiencias interactivas e instalaciones inmersivas que redefinen la relación entre el arte y la tecnología. El museo está abierto todos los días y el precio para adultos es de 46 dólares.



Finalmente, para los amantes de los paseos en bicicleta y de caminar mientras disfrutan de una bonita vista, un nuevo lugar se inauguró a finales del 2023 en el Upper Manhattan. Se trata de la primera etapa del East Midtown Greenway, un puente peatonal, una estructura dentro del agua y un carril para las bicicletas que cuenta con acceso en las calles 53, 60, 66 y 70. Desde esta nueva área se puede apreciar la vista del río y de los rascacielos desde otra perspectiva.

Repaso por los clásicos



Como dice la frase, los clásicos nunca pasan de moda y Nueva York está llena de lugares emblemáticos que son imperdibles para quienes visitan la ciudad por primera vez.



Una manera de enamorarse de este destino es desde las alturas, por eso en el top de edificios con vistas impresionantes para visitar están el Summit One Vanderbilt, The Edge, Empire State, Top of The Rock y One World Observatory.



También, por supuesto, los parques, plazas y estaciones de trenes (muchos de ellos locaciones de películas o series) como el Central Park, Washington Square Park y Madison Square Park, Little Island y Grand Central Terminal. De igual manera hay varios museos emblemáticos como el MET, Moma, Museo de Historia Natural.

Central Park está ubicado en el corazón de Nueva York. Foto: Camilo Peña



Si hablamos de otras zonas de Manhattan, en la lista no pueden faltar los recorridos por Hudson Yards, Wall Street, Chelsea, Soho y China Town. Y, finalmente, el puente de Brooklyn y la estatua de la Libertad.



Muchos de estos planes son gratuitos o se pueden comprar directamente por internet o reservar en agencias de turismo.



CAMILA VILLAMIL - PARA EL TIEMPO