Este martes, la ciudad de Nueva York dará inicio a la implementación de una serie de restricciones que afectarán los alquileres a corto plazo, lo que la plataforma de alojamientos turísticos Airbnb considera una prohibición efectiva de su actividad.



(Le puede interesar: Georgia transmitirá en directo el juicio contra Trump: estará disponible en YouTube).



La nueva normativa exigirá que todos los anfitriones se registren ante las autoridades locales. Esto se debe a que en 'Gran Manzana' está prohibido el alquiler de apartamentos enteros por menos de 30 días cuando los propietarios no están presentes. Sin embargo, este tipo de práctica a menudo no se respeta.

Theo Yedinsky, director de política global de Airbnb, expresó: "La ciudad está enviando un mensaje claro a los millones de posibles visitantes que tendrán ahora menos opciones para hospedarse en Nueva York: no son bienvenidos".



Una portavoz de la plataforma señaló que las regulaciones de la ciudad estadounidense son excepcionales, incluso entre las ciudades que han optado por regular los apartamentos turísticos. Ejemplos como Los Ángeles o San Francisco permiten a los anfitriones ofrecer sus apartamentos sin estar presentes.



(Le puede interesar: Elevan alerta por bacteria 'come carne' en Estados Unidos: ¿cómo se infecta la gente?).

Facebook Twitter Linkedin

Airbnb lleva años tratando de trabajar con las autoridades para hacer frente al problema de los apartamentos ilegales. Foto: iStock

La vocera también argumentó que Airbnb ha estado colaborando con las autoridades durante años para abordar el problema de los alquileres ilegales. Sin embargo, la ciudad ha decidido implementar "nuevas normas que efectivamente prohíben los alquileres a corto plazo".



Adicional a lo anterior, cuestionó si estas medidas realmente ayudarán a reducir los costos de alquiler en la Gran Manzana, que enfrenta una crisis de vivienda. Además, recordó que Nueva York representa menos del 1,5 por ciento de los ingresos totales de la compañía, a pesar de tener más de 40.000 apartamentos turísticos en oferta.



En junio, Airbnb presentó una demanda contra la ciudad y logró retrasar la implementación de las restricciones por algunos meses, ya que originalmente debían entrar en vigor el 1 de julio.



(Le puede interesar: 'Ratas de laboratorio': espeluznantes experimentos que Canadá hizo con niños indígenas).

No obstante, el mes pasado, una jueza rechazó la demanda al considerar "razonable" que las autoridades busquen controlar la legalidad de los apartamentos ofrecidos.



En un comunicado en su sitio web, Airbnb lamentó el rechazo de su demanda y recordó a sus anfitriones que tienen dos opciones: registrarse ante las autoridades o extender la duración de las estancias a más de 30 días.



A pesar de esta situación, la empresa no cancelará las reservas ya realizadas que inicien antes del 1 de diciembre. Aquellas que comiencen después del 2 de diciembre y no cumplan con las regulaciones serán canceladas, y se reembolsará a los huéspedes.

Facebook Twitter Linkedin

Las autoridades de Nueva York consideran que esta proliferación de apartamentos turísticos contribuye a que suban los precios de los alquileres para los residentes permanentes. Foto: iStock

'The New York Times' informó que se estima que en 2022 había alrededor de 10.000 apartamentos fraudulentos de Airbnb en la ciudad.



Al igual que en otras ciudades bajo presión turística, las autoridades de Nueva York consideran que la proliferación de apartamentos turísticos contribuye al aumento de los precios de alquiler para los residentes permanentes y agrava la crisis habitacional de la ciudad.



A pesar de estas novedades, las acciones de Airbnb en la Bolsa de Nueva York experimentaron un aumento del 7 por ciento a media hora del inicio de la jornada bursátil.

¿Inmobiliaria o contrato directo? Resuelva sus dudas sobre los arriendos en Colombia

Más noticias

Asistentes al Burning Man empiezan a salir del recinto tras días atrapados por el barro

Los anticonceptivos no funcionan con las ratas de Nueva York, según se ha reportado

Cápsula Dragon se separa de la EEI y la Crew-6 inicia su regreso a la costa de Florida

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de EFE, y contó con la revisión de la periodista y un editor.