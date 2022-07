La naviera Norwegian Cruises Line vivió 500 días con sus barcos totalmente detenidos. Pero eso ya es pasado. Hoy navega hacia su futuro prometedor, y anuncian sus dos nuevos barcos: el Norwegian Prima (que lanzan al mar en agosto) y el Norwegian Viva (en junio del 2023). Serán los primeros de seis nuevos buques de Clase Prima que estrena la compañía.



Frank Medina, vicepresidente de ventas de Norwegian Cruise Line para Latinoamérica y el Caribe, está hoy en Colombia haciendo el anuncio: "Este viernes recibiremos las llaves del Prima en el astillero de Reikiavik, en Islandia, el 26 de agosto será el bautizo con un concierto en vivo de la cantante Katy Perry, madrina del barco, y en noviembre será el viaje inaugural desde Miami. Inicialmente estará en Europa, luego hará un transatlántico, para quedarse unos buenos meses en el mar Caribe".



João Miranda, gerente regional de Ventas de Norwegian Cruise Line, asegura que “este barco promete ‘El océano, más cerca que nunca’, a través de Ocean Boulevard, donde se disfruta de espectaculares vistas de 360° y de la brisa del mar, un puente de cristal para sentir que camina sobre el agua, y el Infinity Beach para nadar en las piscinas con borde infinito, que dan la ilusión de fusionarse con el mar”.

Frank Medina, vicepresidente de ventas de Norwegian Cruise Line para Latinoamérica y el Caribe y João Miranda, gerente regional de Ventas de Norwegian Cruise Line, Foto: Adriana Garzón

Prima ofrecerá un servicio de lujo, con diseño inteligente, itinerarios inolvidables, y entre los nuevos espacios está el Indulge, el primer mercado al aire libre de comidas internacionales; The Concourse, con una terraza al aire libre, y una lujosa área de suites en The Haven, que contará con 107 camarotes en ocho cubiertas.



Desde julio del 2021 cuando volvieron a conquistar los mares no han parado. Frank Medina cuenta: “En mayo del 2022 lanzamos el último barco y ya operamos como antes de la pandemia, con un trabajo juicioso para convencer a los turistas de que nuestros cruceros son una forma de viajar segura, tranquila y con una buena relación precio y calidad de los servicios”.

Norwegian Prima (que lanzan al mar en agosto) y el Norwegian Viva (en junio del 2023). Serán los primeros de seis nuevos buques de Clase Prima que estrena la naviera. Foto: : Norwegian

“Aún manejamos protocolos de bioseguridad –dice– con todos los pasajeros y tripulación vacunada (menos menores de 11 año para abajo) y sin necesidad de hacerse una prueba de covid antes de embarcar”.



A la fecha han llegado al 70 por ciento de ocupación, “en el tercer trimestre estaremos entre 80 y 90 por ciento, y al finalizar el año habremos recuperado el 100 por ciento de ocupación”, dice Medina, y recuerda que en el 2019 estaban entre el 105 y el 110 por ciento.



Como novedad para los colombianos, João Miranda anunció un nuevo itinerario que embarcará en Ciudad de Panamá y pasará por Cartagena, Curazao, Bonaire, Aruba y Costa Rica, durante nueve días, con salidas el 24 de noviembre, el 26 de enero y el 13 de febrero del 2023, en el completamente renovado Norwegian Jewel, con tarifas desde 405 dólares, más impuestos.



