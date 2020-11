Norwegian muestra estilo Broadway sus preparativos para volver al mar

La Línea de Cruceros Norwegian (NCL) anunció el lanzamiento a partir del próximo 19 de noviembre de una serie documental y musical que mostrará los preparativos de la naviera para reanudar sus operaciones, que han estado paralizadas desde marzo pasado debido a la covid-19.



La serie, titulada Embark-The Series, comenzará con una producción de entretenimiento con la participación del elenco de la obra The Choir of Man, que se transmitirá por primera vez en meses "en vivo" el jueves 19 de noviembre a través de la página de internet de la compañía.

"The Choir of Man", producida y dirigida por Nic Doodson, relata la historia de un grupo de jóvenes en un bar que interpretan todo tipo de canciones, desde éxitos clásicos hasta rock contemporáneo, explicó la empresa en un comunicado.



Se trata de un espectáculo al estilo Broadway que se presenta en los cruceros Escape y Encore de NCL, con sede en Miami, y que también ha tenido la oportunidad de mostrarse en teatros de Chicago y Washington.







"El mundo del teatro ha tenido un año particularmente difícil, por lo que esta oportunidad de cantar, bailar y actuar juntos de nuevo fue un sentimiento increíble, no solo para los chicos, sino para todos involucrados", dijo Doodson.



El espectáculo destaca la importancia de vivir en comunidad y la conexión humana a través de una serie de canciones, poesía y conversaciones íntimas. La obra además relata cómo el elenco, que se reunirá por primera vez en meses, ha mantenido su percepción optimista acerca del futuro durante estos tiempos de la pandemia.



"Ahora más que nunca, anhelamos la conexión", dijo Richard Ambrose, vicepresidente senior de programación de entretenimiento y cruceros en NCL. "Con los teatros cerrados y las reuniones limitadas, queremos apoyar a nuestros compañeros artistas mientras nos conectamos con los huéspedes de una manera significativa", agregó.



La semana pasada, la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA, en inglés) anunció que mantendrá suspendidas sus operaciones este año debido a la covid-19 y pese al levantamiento del veto de navegar decretado en octubre pasado por el Gobierno de Estados Unidos. CLIA, que representa al 95 por ciento de las compañías con cruceros oceánicos, indicó que mantendrá hasta el próximo 31 de diciembre la suspensión voluntaria en Estados Unidos, país con más de 10 millones de casos de la covid-19 y más de 239.000 fallecidos.



EFE

