"La crisis económica del sector de turismo es bastante grave. La pandemia del volcán nos sometió y muy pocos turistas nos están visitando".



Ese es el mensaje de alerta que Carlos Alberto Piraquive, dueño de Villa Lore -un hotel glamping- en Murillo (Tolima), le explica a EL TIEMPO, debido a que su negocio está atravesando por dificultades económicas ante la falta de clientes generada por la situación del volcán Nevado del Ruiz.



"Tenemos siete cabañas para 25 personas. Para esta Semana Santa teníamos reserva de 180 personas y una ocupación del 75 por ciento, pero ante el cambio de alerta del volcán de amarillo a naranja la gran mayoría canceló y nos tocó devolver el dinero. Desde entonces, calculamos que hemos perdido alrededor de 40 millones de pesos, porque el turismo está bloqueado", advierte Piraquive.



El 30 de marzo del 2023, el Servicio Geológico Colombiano cambió de alerta amarilla a naranja la actividad del volcán Nevado del Ruiz y desde entonces las autoridades han realizado distintos planes de atención y evacuación para evitar pérdidas humanas en caso de una erupción.



Sin embargo, voces del turismo en Murillo (el pueblo más cercano al volcán) y en Manizales alegan pérdidas millonarias en el sector.



"La situación nos tiene muy afectados. Sin huéspedes, sin visitas y sin ventas. Desde el 30 de marzo calculamos que hemos perdido hasta 6 millones de pesos. Tenemos 100 por ciento de desocupación; no tenemos ni para pagar los servicios", señala a este diario María Carolina Moreno, socia de Casa Paraíso Murillo, una vivienda familiar que presta servicios de hospedaje.

Murillo es un municipio de Colombia, situado en el departamento de Tolima. Foto: Archivo particular

Jovanny Salazar, dueño del hostal Wandra y del restaurante el Jardín de Wandra en Murillo, denuncia falta de apoyo de las autoridades locales.



"Las pérdidas mías en estos dos meses están calculadas en unos 30 millones de pesos. La situación está muy compleja, porque el 95 por ciento de los negocios de turismo están cerrados y son muy pocas las personas que han llegado al pueblo durante estos dos meses a visitarlo", afirma Salazar.



Y agrega: "Esto ha desencadenado en un tema en escala a trabajadores, a gente que nos proveía alimentos para el restaurante. Igualmente, está afectando a los guías y a los trabajadores. Lo lamentable de esta situación es que ni la alcaldía ni el gobernador se han apersonado del tema".

'La crisis turística es crítica'

En diálogo con este diario, José Antonio García, alcalde de Murillo, explicó que las pérdidas económicas superan los 2.000 millones de pesos desde que se decretó la alerta naranja.



"Llevamos dos meses en esta situación. Una gran cantidad de familias viven del turismo, como venta de servicio, alimento y hospedaje, y nos estamos viendo supremamente afectados", explica García.



El alcalde detalló, entre tanto, que ante la situación han realizado distintas acciones para apoyar a la población afectada.



"Hemos dado ayuda en materia de mercados, pero nuestra caja menor se nos agotó. Estamos esperando el apoyo del Gobierno Nacional, pues ya hemos enviado la información necesaria, porque hasta el momento nos quedamos sin recursos".



Y agrega: "La situación es muy crítica. Hemos tenido deserción escolar, muchas familias han emigrado, otras han tenido que dejar de producir y entregar sus negocios. La verdad es una situación muy difícil. Nosotros tenemos alrededor de 400 camas de hotel y la ocupación puede ser del 2 y 3 por ciento. Lo mismo sucede en agencias de viajes (algunas cerraron), restaurantes y transportadores, que ya no están".

En Murillo, el pueblo colombiano más cercano al Nevado del Ruiz, sus habitantes viven el día a día con normalidad a pesar del riesgo de una erupción del volcán. Foto: EFE

Manizales, situación similar

Aunque Manizales no está dentro del polígono de evacuación inmediata establecido por la Unidad del Gestión del Riesgo, autoridades turísticas de la ciudad también reportan pérdidas económicas.



Juan Pablo Albal, director ejecutivo de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) de Manizales, le explicó a EL TIEMPO que la ocupación hotelera en mayo cayó en 16,68 por ciento comparado con el mismo mes del año pasado.



"La ocupación en mayo de 2022 en Manizales se ubicó en 48.86 por ciento y este año llegó a 32 por ciento", cuenta Albal.



El experto explica las razones de la caída: "Nuestras ocupaciones hoteleras vienen bajando cada vez más. El nivel de llegada de turistas al departamento de Caldas no es suficiente. La gente está viendo unos titulares muy fuertes en los medios de comunicación a nivel nacional y se está generando un pánico. Si bien en el departamento estamos viviendo una situación difícil con el tema del volcán, también tenemos que dar a conocer que en las zonas urbanas no tenemos más afectación que la caída de ceniza".

La imagen del volcán desde la ciudad de Manizales. Foto: SGC.

Dice, además, que el sector hotelero de la capital caldense no es el único afectado. "Hay agencias de viaje y operadores turísticos que están en ceros, tenemos 120 guías de la ciudad y de alta montaña que en este momento no están trabajando", recalca Albal.

'Estamos afectados en un 100 por ciento'

El operador Ecosistemas, Viajes y Turismo, encargado de ofrecer paquetes turísticos al Parque Nacional los Nevados y de larga trayectoria en Manizales, reporta una "afectación a plenitud".



"Hablando porcentualmente estamos afectados en un 100 por ciento en los ingresos, de una alta ocupación estamos actualmente en niveles cero. La verdad que en muy alto porcentaje de los viajeros que llegan a la ciudad lo hacen proyectando una visita al Parque Nacional Natural Los Nevados. Con mucha frecuencia las operadoras de un buen nivel y responsabilidad recibimos reservas desde el exterior para realizar actividades en esta reserva natural", explica el operador a EL TIEMPO.

"Tanto es así que a raíz de la reactivación y cierre del Parque los Nevados, el 95 por ciento de los visitantes no están llegando a Manizales", indica.



Entre tanto, Diana Gutiérrez, líder de Turismo del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales, concuerda con las declaraciones anteriormente mencionadas y dice que el sector está bastante "afectado".



"La idea es que desde el Gobierno Nacional se planteen soluciones como rebaja en los impuestos, bonificaciones para los guías de turismo y realizar una gran campaña de promoción resaltando los productos turísticos que tenemos en Manizales para que los turistas vengan a disfrutar. Lo otro es que sensibilicemos a los medios de comunicación nacionales contándoles bien que la situación de emergencia no afecta a Manizales", afirma la funcionaria.



Para conocer la situación actual del turismo de la ciudad, la Secretaría de TIC y Competividad de la Alcaldía de Manizales realizó una encuesta a 74 empresarios del sector y advirtieron que han perdido más de 19 millones de pesos en 15 días. Afirman que están en un 60 por ciento menos de la ocupación normal, y que la "situación general está difícil para sostener empleos y servicios.



Por la recuperación

El plan de choque que está adelantando la alcaldía de Murillo para incentivar el turismo es a través de la organización de eventos. Es así que este fin de semana, sábado 3 y 4 de junio, se llevará a cabo la Feria de Servicios Institucionales 'Murillo se Activa', para promocionar y reactivar la economía en el casco urbano del municipio.



Entre tanto, las autoridades de Manizales invitan a los colombianos a volver a la ciudad.



"El mayor peligro que van a correr en estos centros poblados, en nuestras zonas urbanas, en Villamaría, en Manizales, en Chinchiná, en Palestina, en todos nuestros municipios, es la ceniza. Somos un departamento que está totalmente preparado para recibir los turistas bajo todos los esquemas de seguridad", cuenta Juan Pablo Albal, director de Cotelco Manizales.

CAMILO ANDRÉS PEÑA CASTAÑEDA

REDACCIÓN VIAJAR

SUBEDITOR VIDA DE HOY

CAMPEN@ELTIEMPO.COM