Una de las joyas naturales de Colombia se eleva imponente en la cordillera oriental de Los Andes. La Sierra Nevada de Güicán, El Cocuy y Chita es una de las más extensas del país y de esta parte del continente.



Tiene más de 306.000 hectáreas, 25 picos nevados y alrededor de 30 kilómetros de longitud.



Su punto más alto, como señala el Ideam, es el pico Ritacuba Blanco o Ritak'uwa se ubica a 5.380 metros sobre el nivel del mar aproximadamente.



El área glaciar se encuentra dentro de la jurisdicción de los municipios de Güicán (Boyacá) y Tame (Arauca).



Esta es una visita obligada para aquellos entusiastas del ecoturismo, pues en una sola visita puede avistar aves, mamíferos, valles de frailejones y ver de cerca un glaciar.



Tenga en cuenta antes de su visita a la Sierra Nevada de El Cocuy

Los paisajes que se aprecian en el Nevado del Cocuy son impactantes. Foto: Laura Albarracín. EL TIEMPO

Al Parque Natural puede llegar arrancando desde Tunja, capital del departamento de Boyacá, hasta los municipios de El Cocuy y Güicán, en el norte del departamento. En vehículo particular puede tardar aproximadamente 6 horas.



Allí podrá hospedarse en cualquiera de los municipios aledaños, como El Cocuy, Güicán, Chiscas, Guacamayas o El Espino.



Aunque puede buscar una empresa de turismo en línea, al llegar a esta zona también encontrará varias opciones y podrá apoyar a los locales.



Si su objetivo es hacer la ruta de senderismo por la Sierra debe tener en cuenta estas recomendaciones de Parques Nacionales Naturales:



- No se puede quedar a dormir o acampar en el Área Protegida.



- El ingreso al Parque será de 5:30 a.m. a 8:00 a.m. (Senderos Laguna Grande y Lagunillas -Púlpito); 6:00 a.m. a 8:00 a.m. (Sendero Ritacuba) y el horario de descenso de borde de glaciar será máximo a la 1:00 pm para que a las 5:00 pm, ningún visitante esté dentro del Parque.



- La Sierra Nevada de Güicán, El Cocuy y Chita es territorio sagrado para los indígenas UW’A. El territorio del resguardo indígena está cerrado al turismo.



-Está prohibido visitar el Parque a caballo, lo cual acarrea sanciones y/o multas de 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así que todo el recorrido, que le puede tomar un promedio de 5 a 8 horas se hace a pie.



- Antes de ingresar al área protegida, es obligatorio adquirir un Seguro de Rescate y Asistencia que cubra los días de permanecia en el Parque.

Los valles de frailejones son uno de los principales atractivos del lugar. Foto: Laura Albarracín. EL TIEMPO

Allí podrá observar aves, fauna y flora propia del ecosistema de Páramo y las Nieves Perpetuas mientras realiza senderismo.



La mejor época para visitar el Parque Natural El Cocuy es de diciembre a marzo, que es la temporada seca.



Tenga presente que para poder emprender esta aventura debe hacerlo en compañía de un guía y previamente es necesario que reciba una charla de inducción para que comprenda las normas de protección de la zona y no corra riesgos.



"Por las exigencias físicas de la visita y la altitud, está prohibido el ingreso de menores de 10 años al Parque. Tampoco se recomienda el ascenso de personas con discapacidad física, problemas cardiovasculares o respiratorios, mujeres en embarazo o adultos mayores", señala Parques Nacionales Naturales.

Tenga en cuenta que aunque podrá ver la nieve, dependiendo del sendero que tome, no podrá pisarla, deslizarse, ni manipularla.



No podrá extraer flora propia del lugar y tendrá que guardar los residuos que genere para disponer de ellos una vez descienda, pues este ecosistema es muy delicado y debe acatar todas las normas para garantizar su cuidado y supervivencia.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN TENDENCIAS