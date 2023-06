Dubái es una de las ciudades más populares por su arquitectura, destacando sus lujosos rascacielos así como su historia y comercio, por ello, es uno de los lugares preferidos para los turistas.



Sin embargo, una de las preguntas más frecuentes a la hora de embarcar este viaje desde Colombia es: ¿puedo viajar con solo pasaporte?



Pues bien, según el portal de la Cancillería, desde el 4 de marzo de 2020 no es necesario contar con el trámite de la visa para turismo -la permanencia no debe superar los seis meses por año, divididos en tres meses continuos-. Asimismo, el pasaporte sí es obligatorio.



Sin embargo, la visa para solicitar residencia se tramita de manera normal agendando cita en la embajada para la entrevista y verificación de los documentos. Si se requiere por causa laboral, la compañía está obligada a cubrir el costo de la visa de trabajo.



Según el portal de la Cancillería, los colombianos portadores de pasaportes Diplomáticos, Oficiales o Especiales están exentos del requisito de visado y del pago de tarifas, desde el 18 de julio de 2015.



Asimismo, señalan que el proceso de agendar la cita se realiza mediante su página oficial y es completamente gratuito , además resaltan que Emiratos Árabes Unidos (EAU) es un país musulmán, “motivo por el cual es imperativo el respeto de las normas y costumbres desde el momento al que ingresa al país”.



No obstante, su guía de migración recomienda hacer todo el trámite legal ya que la Embajada en EAU ha apoyado numerosos casos de colombianos que han caído en falsas promesas de trabajo, por ende destaca la importancia de verificar ante las cámaras de comercio la existencia legal de la compañía.



¿Qué otras visas existen para viajar desde Colombia a Dubái?

Según blogs especializados, las visas que puede solicitar como colombiano son: residencia, trabajo, estudio y emprendedor. Para obtener la visa de estudiante debe tener una carta de aceptación por parte de la institución así como otros requisitos como el idioma.



Por último, para solicitar la visa de emprendedor debe tener un plan de negocio sólido para el mercado de Dubái. “Este tipo de visa para Dubái desde Colombia se solicita a través del Departamento de Desarrollo Económico (DED), el cual otorga una licencia comercial”, aseveró el portal The Broad Club.

