Hostales en Colombia se enfocan en los turistas nacionales

Quienes se han hospedado en un hostal saben que este tipo de alojamiento, basado en compartir espacios, además de permitir dormir y asearse, ofrece diferentes actividades y experiencias a los viajeros de todas partes del mundo para que estos se relacionen e incluso hagan grandes amistades.



Aunque estos establecimientos cada vez tomaban más fuerza y eran más atractivos por sus ubicaciones junto con la relación calidad-precio, dentro de la economía turística han sido los más afectados. Por un lado, muchos no sobrevivieron a la crisis y, por otro, los que se mantuvieron cerrados continúan trabajando en sus planes de reactivación, con el objetivo de volver a conquistar o atraer a nuevos turistas.



Para conocer cómo se han venido preparando y cómo ha sido el proceso de reapertura, EL TIEMPO habló con Natalia Canal, directora de proyectos de Viajero Hostels, cadena latinoamericana de hostels fundada en 2005 con presencia en Argentina, Uruguay y Colombia.



“En general la reactivación ha sido más lenta de lo esperado en parte porque la gente todavía no tiene ganas de viajar a algunos de los destinos en los que estamos, y en parte porque el colombiano no está tan acostumbrado a nuestro tipo de producto", dice.



"Particularmente, en Viajero Tayrona, por ser un destino rural, en la playa y con un producto de muy alto nivel, este ha tenido una excelente acogida. Destinos como Cali, Medellín y Salento que atraían principalmente a un público extranjero han sido difíciles de recuperar. San Andrés y Cartagena que tienen un potencial de atraer bastante al público nacional, por la situación del covid en ambos destinos, han estado muy quietos”, asegura Cana.



También mencionó algunos de los cambios y los protocolos de las habitaciones que, en la mayoría de los casos, se compartían con desconocidos. “Hemos adaptado todas nuestras instalaciones y políticas con los protocolos de bioseguridad, nos adaptamos a las circunstancias sin perder nuestra esencia y lo que nos identifica, la onda joven y alegre y la diversión...



"Las habitaciones compartidas en este momento tienen una reducción de capacidad del 50% por protocolos de bioseguridad. Tenemos una nueva modalidad para los huéspedes que vienen en familia o grupo de amigos para que puedan reservar todo el dormitorio compartido para ellos, y así aprovechar la capacidad total de la habitación a un muy buen precio. Estas habitaciones “familiares” han tenido una gran acogida, ya que los huéspedes tienen una opción económica para viajar en grupo y evitan el tener que compartir con extraños la habitación”.



Actualmente todos los hostales de Viajero Hostels se encuentran abiertos menos el de San Andrés, que espera abrir el 15 de diciembre. “Más que volver a los hostales, queremos que muchos vayan por primera vez. Los que suelen ir a hostales ya están volviendo a viajar y son fieles a este tipo de producto y lo único que no verán todavía es un público extranjero. Antes recibíamos principalmente a un público joven, pero ahora recibimos familias con hijos y todos han salido muy contentos. Con nuestras habitaciones privadas, familiares y compartidas, hay algo para todos los gustos y a muy buen precio...Por ahora principalmente están llegando turistas nacionales, que antes los colombianos eran un 15% de nuestros huéspedes”.



EL TIEMPO también habló con Guillaume Janet, director de marketing de la cadena Masaya Hostels, que tiene hostales en Bogotá, Santa Marta, San Agustín, Medellín, Minca y Quito, Ecuador. “Volvimos a empezar en septiembre. El panorama de las reaperturas no ha sido de la misma manera ya que tenemos destinos diferentes. Tuvimos una reactivación que fue bastante positiva en los destinos de naturaleza como San Agustín y Minca, mientras que la reactivación en Santa Marta ha sido más lenta pero tenemos la esperanza que con la reapertura del Parque Tayrona podamos recuperar ocupación, esa es una de las proyecciones que tenemos para este mes. En Bogotá somos conscientes que es más difícil ya que el público internacional no está”.

Masaya San Agustín Foto: Masaya San Agustín

Además de todos los protocolos de bioseguridad, mencionó que uno de los cambios más notorios es el de las actividades diarias que se venían haciendo en los hostales. “Nuestro enfoque es hacer descubrir la cultura local. Entonces tenemos bastantes actividades culturales. En este momento no las podemos hacer para garantizar el distanciamiento físico pero estamos replanteando y seguimos con algunos eventos pequeños como exposiciones dentro del hotel o clases de yoga pero con aforos limitados”.



En cuanto a las habitaciones dijo: “Es el mismo protocolo que en cualquier hotel. El cambio está en las habitaciones compartidas. Nosotros tomamos la decisión de solamente ofrecer los dormitorios de manera privada, es decir, solamente para un grupo de viajeros amigos o una familia, que lo pueden alquilar cuando viajan juntos. Por ahora no estamos ofreciendo estas habitaciones de manera compartida”.



Así mismo, hizo énfasis en que la demanda internacional en este momento es casi inexistente y se están enfocando en un mercado mucho más doméstico, y en algunas zonas, más que nacional, regional. “A veces los hostales en Colombia han tenido una connotación negativa...Eso ha cambiado mucho. En este momento es igual de seguro viajar a un hostal que a un hotel. Los hostales, más que nunca, hacen parte del panorama turístico colombiano. Creo que es una oportunidad para los viajeros nacionales conocer también este formato de hostelería que es menos convencional, y sobre todo, por la experiencia amigable y vivencial que podemos brindar. Vemos también esto como una oportunidad para cambiar las mentalidades del público nacional, invitando a los colombianos a conocer este formato”.



Por su parte, Andrés Montaño, socio fundador de República Hostels, con sedes en Cartagena, Santa Marta, Bogotá y San Andrés le dijo a este diario: “Es importante que las personas sepan que en los hostales estamos haciendo todo lo correcto y todo lo mejor para que se sientan seguras en temas de bioseguridad. Es importante que las personas nos ayuden a que podamos volver a activarnos...Está en las manos de los viajeros poder reactivar poco a poco el tema”.



También comentó que los huéspedes encontrarán algunos cambios como la implementación de todos los protocolos de bioseguridad, aforos reducidos, menos personal y modificaciones en las experiencias.



Vale la pena mencionar que algunos hostales en el país han implementado políticas de flexibilidad como cancelación o modificación sin costo hasta 24 horas antes de la llegada y tarifas promocionales para largas estadías. Otra de las apuestas de este tipo de alojamiento es la del “coliving” para que los huéspedes puedan vivir, trabajar y disfrutar, con todos los servicios incluidos y accesos a todos los espacios sociales sin restricciones.



“Los hostales son sitios perfectos para conocer gente. Por lo general la vibra de las personas que van a los hostales es positiva, de mente abierta...Es una experiencia súper chévere. Mi recomendación es ir con la mente abierta, sonreírle a la gente e ir con las ganas de conocer nuevas personas”, dijo Christian Byfield, viajero colombiano que ha conocido más de 76 países.